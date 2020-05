TOP O FLOP? Il problema dell’autonomia è ancora abbastanza attuale nel mondo delle moto: se nella mobilità urbana il chilometraggio offerto dai pacchi batterie può risultare adeguato, non si può dire lo stesso se si vuol abbandonare la città per fare un viaggio o un più semplice giro di oltre 300 km. Alla ricerca della soluzione al problema si è messo anche El Solitario, che ha risolto il problema in maniera alternativa. Hai bisogno di più automomia? Attaccati una carrozzetta da sidecar che fa da powe bank e il problema è risolto! Ma è davvero così?

NEL DETTAGLIO Smettete con le vostre risatine sciocche… prima di affrettare un giudizio è giusto analizzare pregi e difetti di questa soluzione, ma soprattutto di scoprire come potrebbe essere questa concept molto particolare. A ben guardare le soluzioni estetiche e meccaniche non sono del tutto improbabili. Il legame con il concept ufficiale BMW Vision DC Roadster è ben visibile, basti confrontare il sistema di sterzo e ammortizzamento frontale e lo sviluppo a mo’ di “siluro”, basso e lungo, per mantenere il più basso possibile il baricentro e migliorare la dinamica di guida. A questo scopo il pacco batteria e il motore sono posizionati uno sopra l’altro, soluzione utilizzata anche dalla LiveWire di Harley. La posizione in sella non sembra delle più comode ma si sa, i concept spesso si dimenticano di chi li dovrà guidare!

SIDECAR Il sidecar, anch’esso dal design minimalista e futuristico e dotato di fascia luminosa a LED, non ha funzione di trasporto passeggero, El Solitario, il designer che ha pensato a questa concept bike, lo immagina come un power bank con le ruote, in grado di fornire l’autonomia extra per un viaggio e lo spazio per trasportare qualche oggetto grazia al vano ricavato sopra al pacco batterie aggiuntivo. Ma sareste disposi a trasformare la vostra moto in sidecar solo per viaggiare qualche chilometro in più? Io no…