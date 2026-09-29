Triumph TF 250-X 2027, la cross iridata si rinnova: tante le novità (anche sul prezzo)

La Triumph TF 250-X si presenta con una serie di aggiornamenti sviluppati anche attraverso l’esperienza maturata nelle competizioni. La cross britannica, reduce dalla conquista del titolo mondiale MX2, riceve una nuova calibrazione del motore, sospensioni KYB riviste, aggiornamenti a frizione e cambio e una nuova veste grafica completamente nera. La Triumph TF 250-X 2027 è già ordinabile e rispetto all’edizione dello scorso anno il prezzo scende ulteriormente arrivando a 10.395 euro.

Total black per il 2027

Triumph TF 250-X 2027, la nuova livrea

La novità più evidente dal punto di vista estetico è la nuova livrea. La TF 250-X 2027 adotta plastiche total black, grafiche aggiornate e nuove protezioni per la forcella. Il risultato è una veste più scura rispetto al modello precedente, senza modificare l’impostazione essenziale della cross britannica.

Dalla pista alla moto di serie

Triumph TF 250-X 2027, il nuovo motore

L’aggiornamento arriva dopo una stagione importante per Triumph nel motocross. Guillem Farrés ha conquistato il titolo mondiale MX2, mentre Camden McLellan ha chiuso il campionato al secondo posto. Triumph Factory Racing ha ottenuto anche il titolo Costruttori FIM MX2. Secondo Triumph, proprio il lavoro svolto in gara ha permesso di individuare gli aspetti sui quali intervenire per il modello 2027. I tecnici si sono concentrati in particolare sulla risposta del motore, sul cambio e sul comportamento della ciclistica e delle sospensioni.

A proposito di motore

Triumph TF 250-X 2027, il motore

Il motore resta il monocilindrico quattro tempi DOHC da 249,95 cc, capace di 48 CV a 13.500 giri/min e 28,6 Nm a 9.000 giri/min. Alesaggio e corsa sono rispettivamente di 78 e 52,3 mm, mentre il rapporto di compressione è pari a 14,4:1.

Per il 2027 arriva una nuova calibrazione elettronica, studiata per rendere più precisa la risposta al gas e l’erogazione della coppia. Cambiano anche i comandi di avviamento e arresto, ora separati. La gestione elettronica utilizza una centralina Athena con GET Power Assist e un corpo farfallato Dell’Orto da 44 mm. L’iniezione è affidata a un sistema Keihin, mentre l’airbox con filtro Twin Air può essere raggiunto senza attrezzi, una soluzione pensata anche per velocizzare gli interventi di manutenzione tra una manche e l’altra. La TF 250-X dichiara un peso in ordine di marcia di 104 kg e dispone di un serbatoio da 7 litri.

Frizione e cambio aggiornati

Triumph TF 250-X 2027, le novità su frizione e cambio

Gli interventi riguardano anche la trasmissione. La TF 250-X 2027 riceve nuovi componenti della frizione e un comando del cambio rivisto, con un nuovo tamburo selettore. La frizione Exedy multidisco in bagno d’olio utilizza una molla a tazza Belleville. Cambiano il cuscinetto e il pacco dischi, con l’obiettivo di rendere più costanti gli innesti e il comportamento della leva nelle condizioni di utilizzo più impegnative. Il cambio resta a cinque rapporti, mentre la trasmissione finale utilizza un rapporto 13/48.

Sospensioni KYB più facili da regolare

Triumph TF 250-X 2027, le sospensioni KYB

Uno degli interventi più importanti riguarda le sospensioni KYB, che ricevono nuove tarature sia all’anteriore sia al posteriore. Triumph ha lavorato su equilibrio, smorzamento e risposta della moto, introducendo anche nuovi registri utilizzabili senza attrezzi.

All’anteriore c’è una forcella AOS da 48 mm con molle elicoidali, regolabile in compressione ed estensione e con 310 mm di escursione. Dietro lavora un monoammortizzatore con serbatoio separato piggyback, regolabile in compressione alle alte e basse velocità ed estensione, con 305 mm di escursione.

Nuove piastre Neken

Triumph TF 250-X 2027, le nuove piastre

Anche la ciclistica riceve alcuni interventi. Le nuove piastre di sterzo Neken sono realizzate in alluminio 7075-T6 forgiato e lavorato e hanno una rigidità rivista. Cambiano anche i blocchetti sul manubrio e alcuni dettagli dell’ergonomia, mentre viene aggiornato il guidacatena. Il telaio resta quello in alluminio a trave centrale e doppia culla, con una costruzione pensata per combinare rigidità, flessibilità e contenimento delle masse. Il forcellone è idroformato e i leveraggi sono forgiati e lavorati. La TF 250-X utilizza cerchi D.I.D DirtStar da 21 pollici all’anteriore e 19 al posteriore, abbinati a pneumatici Pirelli MX32 mid-soft. La sella è alta 960 mm.

Brembo, Launch Control e controllo di trazione

Triumph TF 250-X 2027, dettaglio del manubrio e dei comandi

La dotazione rimane quella di una moto pensata per il motocross agonistico. L’impianto frenante utilizza componenti Brembo e dischi Galfer, con disco anteriore da 260 mm e posteriore da 220 mm. Sul fronte elettronico sono presenti Launch Control, Traction Control, Quickshifter e doppia mappatura. Il pilota può scegliere tra due mappe di serie e modificare il carattere dell’erogazione direttamente dal manubrio. Per chi vuole intervenire più a fondo sulla configurazione del motore è disponibile anche il modulo Wi-Fi opzionale con l’app MX Tune Pro, attraverso cui è possibile accedere a ulteriori mappe e intervenire su parametri come erogazione, risposta del gas e freno motore.

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