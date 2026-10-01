Triumph, la nuova Adventure a 3 cilindri si mostra nelle foto spia

Triumph sta lavorando a un nuovo modello Adventure che dovrebbe andare a sostituire la Tiger 900 Rally. Almeno così appare da alcune foto spia condivise dai colleghi di Motor Cyle News. Ci si aspettava da un po' l'aggiornamento di questo modello dopo che la casa motociclistica aveva lanciato la Desert Edition. A quanto pare, sta per arrivare una nuova moto caratterizzata da un look rinnovato.

Foto spia erede Triumph Tiger 900 Rally

Cosa sappiamo

Avvistato mentre veniva spinto su quella che sembra essere una strada di montagna europea, questo modello sembra essere oramai quasi pronto per la produzione di serie. Si tratterebbe sembra di una versione ''Rally'' come fanno capire la ruota anteriore a raggi da 21 pollici e la più piccola ruota posteriore da 17 pollici, oltre che la notevole altezza da terra e la piastra paramotore. La moto adotta pneumatici tubeless su entrambe le ruote. Si tratterebbe delle Bridgestone Battlax A41.

Foto spia erede Triumph Tiger 900 Rally

Da quanto si può vedere, la ciclistica del prototipo è affidata davanti a una forcella Showa a lunga escursione e dietro a un monoammortizzatore, entrambi regolabili. Le doppie pinze anteriori Brembo Stylema dell'impianto frenante sembrano essere state riprese dalle attuali Tiger 900 Rally Pro e Desert Edition, mentre il forcellone a doppio braccio sembra presentare alcune modifiche.

Il telaio sembra invece essere quello del modello attuale ma è possibile che Triumph abbia introdotto alcune modifiche che non si vedono. Inoltre, il telaietto posteriore appare notevolmente diverso per adattarsi alla nuova sella e al nuovo faro posteriore. Nuova è la carena, mentre dietro possiamo notare che non sono presenti i maniglioni del passeggero.

Foto spia erede Triumph Tiger 900 Rally

Incastonato nel telaio c'è un motore 3 cilindri, una versione probabilmente aggiornata di quello attuale. Insomma, Triumph sta lavorando all'erede dell'attuale Tiger 900 Rally. Sta quindi arrivando un aggiornamento della moto Adventure. Non rimane che attendere novità, magari già in occasione di EICMA 2026.

Fonte: Motor Cyle News

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