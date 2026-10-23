Nuova Triumph Tiger 1200: addio ruota da 21 pollici, ora la maxi inglese cambia filosofia

Più potente, tecnologica e, soprattutto, più accessibile. Triumph mette profondamente mano alla sua ammiraglia adventure e presenta la nuova Tiger 1200, una moto che cambia molto più di quanto suggeriscano il nome - invariato - o le linee, seppur profondamente riviste. Il tre cilindri guadagna 8 CV, arrivando a quota 158, debutta un sistema di sospensioni capace di abbassare automaticamente la sella fino a 790 mm da terra e l'elettronica fa un deciso salto in avanti, con radar anteriori e posteriori, cruise control adattivo e un nuovo display compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Ma c'è anche una scelta tecnica interessante: tutte le versioni, comprese le Rally, adottano ora una ruota anteriore da 19 pollici.

NUOVA TRIUMPH TIGER 1200: COSA CAMBIA NEL DESIGN

Triumph Tiger 1200 2027, il frontale è stato profondamente ridisegnato

La Tiger 1200 mantiene l'impostazione imponente tipica delle maxi-adventure, ma acquista un aspetto più moderno. Triumph ha ridisegnato il serbatoio, i convogliatori laterali del radiatore, il caratteristico becco anteriore e il parabrezza, ottenendo un profilo superiore più muscoloso e un frontale visivamente più snello. A caratterizzare ulteriormente il nuovo corso stilistico è il faro anteriore, ora più compatto e dotato di tecnologia LED adattiva, anche per lasciar spazio al nuovo radar anteriore.

Il sistema integra elementi luminosi supplementari che si attivano progressivamente a 15 e 30 gradi di inclinazione, migliorando l'illuminazione dell'interno curva. Un motorino elettrico provvede inoltre a regolare automaticamente l'altezza del fascio luminoso, compensando le variazioni d'assetto delle sospensioni. Al posteriore, invece, gli indicatori di direzione integrano anche la funzione di luce di stop, permettendo di eliminare il tradizionale fanale centrale.

LA TECNICA: IL TRE CILINDRI T-PLANE ARRIVA A 158 CV

Il cuore della nuova Tiger 1200 rimane il caratteristico tre cilindri in linea T-Plane da 1.160 cc, profondamente aggiornato per migliorare prestazioni ed erogazione. La potenza massima sale a 158 CV a 9.250 giri/min, con un incremento di 8 CV rispetto alla precedente generazione, mentre la coppia raggiunge i 130 Nm a 6.750 giri/min.

L'obiettivo degli ingegneri Triumph, però, non era soltanto aumentare la potenza massima, quanto rendere il motore più corposo e piacevole da utilizzare ai regimi medio-bassi. Per riuscirci sono stati introdotti una testata riprogettata, nuovi pistoni, valvole di aspirazione e scarico più leggere, un sistema di iniezione più preciso e un impianto di scarico rivisto per migliorare il flusso dei gas. Gli interventi hanno interessato anche l'albero motore, quello di bilanciamento e i profili degli alberi a camme, con l'obiettivo di rendere il funzionamento del tre cilindri più fluido e progressivo.

Cambio e cardano: più dolcezza alle basse velocità

Sempre in tema fluidità, i tecnici hanno messo mano anche alla trasmissione. Il cambio a sei rapporti presenta una rapportatura rivista per le prime tre marce, mentre la trasmissione finale a cardano Tri-Link è stata perfezionata per ridurre rumorosità e brusche variazioni nella risposta tra accelerazione e decelerazione.

Triumph Tiger 1200 2027, dettaglio della sospensione posteriore

Insieme alla revisione dei rapporti della trasmissione primaria e finale, queste modifiche hanno permesso di ridurre di 6 km/h la velocità minima di marcia, rendendo la moto potenzialmente più gestibile nel traffico, nelle manovre e nei passaggi particolarmente lenti, uno dei difetti della precedente generazione dovrebbe essere ora dunque stato risolto.

CICLISTICA: ORA TUTTE HANNO LA RUOTA ANTERIORE DA 19 POLLICI

Triumph Tiger 1200 2027, la versione GT e Rally ora condividono le sospensioni e il diametro dei cerchi

Se per quanto riguarda motore e trasmissione possiamo ascrivere le modifiche nella sezione delle migliorie, per quanto riguarda la ciclistica possiamo parlare di profondo rinnovamento... Quasi una rivoluzione. Addio all'accoppiata di ruote 21-18 pollici per le versioni Rally, Triumph ha scelto di uniformare l'intera famiglia adottando una combinazione di ruote da 19 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore, con sospensioni dall'escursione di 200 mm su entrambi gli assi, riducendo anche l'escursione delle sospensioni che, in passato, sui modelli più fuoristradistici era maggiorata.

L'impostazione della nuova generazione appare quindi più orientata alla guida stradale, con un baricentro più basso e una geometria studiata per migliorare agilità e controllo. Le Rally mantengono comunque una dotazione specifica per affrontare anche percorsi lontani dall'asfalto. A differenziare gli allestimenti troviamo i cerchi in lega di alluminio sulle GT e quelli a raggi con attacco laterale sulle Rally.

Il telaio è realizzato in tubi d'acciaio con supporti laterali in alluminio forgiato, mentre il forcellone Tri-Link integra la trasmissione a cardano. L'impianto frenante prevede una coppia di dischi anteriori da 320 mm, pinze radiali Brembo Stylema e pompa radiale Magura HC1. Al posteriore lavora invece un disco da 282 mm.

SHOWA HEIGHTFLEX: LA TIGER SI ABBASSA QUANDO TI FERMI

Se c'è una novità destinata a fare particolarmente gola a chi ha sempre guardato le maxi-adventure con un certo timore reverenziale, a maggior ragione se imponenti come la vecchia Tiger 1200, è il nuovo sistema Showa EERA HeightFlex.

Le sospensioni semiattive utilizzano un controllo idraulico per abbassare automaticamente la moto di 30 mm quando ci si ferma, facilitando l'appoggio dei piedi a terra. Il sistema monitora velocità e frenata, adattando il funzionamento anche in presenza del passeggero o dei bagagli. Quando si riparte, l'altezza di marcia viene ripristinata automaticamente nel giro di pochi secondi.

La sella standard è regolabile su due posizioni, a 840 oppure 860 mm da terra. Attivando l'abbassatore automatico, questi valori scendono rispettivamente a 810 e 830 mm. Con la sella ribassata opzionale, che permette di guadagnare ulteriori 20 mm, si arriva a un'altezza minima di 790 mm a moto ferma.

Il sistema Showa EERA HeightFlex non si limita ad abbassare la moto. La forcella a steli rovesciati da 49 mm e il monoammortizzatore posteriore regolano continuamente lo smorzamento in compressione ed estensione, sfruttando anche i dati della piattaforma inerziale a sei assi. Il pilota può scegliere tra tre tarature, Firm, Medium e Soft, attraverso un comando dedicato, senza dover necessariamente modificare gli altri parametri di guida.

Il precarico posteriore viene inoltre gestito automaticamente per mantenere costante l'assetto, indipendentemente dal carico trasportato. Interessante anche la nuova funzione Centre Stand Assist: quando si aziona il cavalletto centrale, le sospensioni aumentano temporaneamente il precarico, sollevando il posteriore e riducendo lo sforzo necessario per mettere la moto sul cavalletto. Una soluzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile quando si viaggia con passeggero e valigie, già introdotta da competitor come Ducati Multistrada V4 e BMW R 1300 GS.

ELETTRONICA: ARRIVANO I RADAR BOSCH ANTERIORE E POSTERIORE

Triumph Tiger 1200 2027, rivisti i blocchetti, si nota il pulsante pre regolare la distanza dell'ACC

La nuova Tiger 1200 compie un deciso passo avanti anche sul fronte degli aiuti elettronici alla guida. Grazie alla collaborazione con Bosch, Triumph introduce una piattaforma radar anteriore e posteriore che permette di gestire una suite completa di sistemi avanzati di assistenza, denominati ARAS. Il cruise control adattivo, ad esempio, può mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che precede, intervenendo su acceleratore e freni. Sono previste due modalità di funzionamento, Comfort e Dynamic, per adattare la risposta del sistema alle preferenze del pilota.

Tra le altre funzioni troviamo:

Overtake Assist: prepara il sorpasso quando viene attivato l'indicatore di direzione e l'angolo cieco risulta libero.

Curve Speed Control: può ridurre la velocità nelle curve più lunghe quando si utilizza la modalità Comfort.

Group Ride Assist: adatta la gestione della distanza considerando velocità e posizione delle moto che precedono.

Forward Collision Warning: avvisa il pilota in caso di possibile collisione frontale, anche attraverso una vibrazione sul pedale del freno posteriore.

Emergency Brake Assist: può aumentare la pressione frenante in presenza di una potenziale collisione durante una frenata brusca.

Blind Spot Assist: segnala attraverso gli specchietti i veicoli presenti nell'angolo cieco o in rapido avvicinamento.

Rear Distance Warning: avverte quando un veicolo segue la moto a distanza troppo ravvicinata.

Tutti questi sistemi lavorano insieme all'ABS Cornering e al controllo di trazione, che sfruttano le informazioni della piattaforma inerziale IMU a sei assi.

Fino a otto Riding Mode

La nuova Tiger offre sette modalità di guida sulle versioni GT e otto sulle Rally. Oltre alle configurazioni Road, Rain, Eco, Sport e Off-road, sono disponibili due modalità Rider personalizzabili. Le versioni Rally aggiungono Off-road Pro. I Riding Mode intervengono sulla risposta dell'acceleratore, sul controllo di trazione, sull'ABS e sul freno motore. Un'altra novità riguarda la possibilità di selezionare le modalità Off-road anche durante la marcia, senza dover necessariamente arrestare la moto.

DISPLAY TOUCHSCREEN DA 7 POLLICI CON APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO

Anche l'interfaccia uomo-macchina è stata completamente rinnovata. Al centro della strumentazione troviamo un nuovo display TFT touchscreen Bosch da 7 pollici, ad alta definizione e compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Questo permette di utilizzare applicazioni compatibili per navigazione, musica e messaggistica direttamente attraverso la strumentazione della moto. Per ragioni di sicurezza, il touchscreen può essere utilizzato soltanto a velocità inferiori a 2 km/h. Durante la marcia le funzioni vengono gestite attraverso i comandi al manubrio, ora retroilluminati, oppure mediante assistenti vocali come Siri e Google Gemini. Il display presenta una protezione IP6K9K contro acqua e polvere, vetro antiriflesso e regolazione automatica della luminosità.

Un'altra soluzione interessante è il nuovo vano portasmartphone impermeabile integrato nella parte superiore del serbatoio. Al suo interno troviamo una presa USB-C con ricarica fino a 15 W e un sistema di ventilazione con ventola a controllo automatico, studiato per limitare il surriscaldamento del telefono durante l'utilizzo.

COMFORT E VIAGGI: PIÙ ATTENZIONE ANCHE AL PASSEGGERO

Triumph Tiger 1200 2027, la gamma

La Tiger 1200 rimane una moto progettata per macinare chilometri, possibilmente senza rinunciare al comfort.

Triumph ha ridisegnato le selle di pilota e passeggero, aumentando lo spessore dell'imbottitura di 10 mm. Tutta la gamma offre inoltre di serie le selle riscaldabili e le manopole riscaldabili regolabili su tre livelli. La trasmissione a cardano continua a rappresentare un vantaggio per chi affronta lunghi viaggi, riducendo gli interventi di manutenzione ordinaria rispetto a una tradizionale trasmissione a catena.

Gli intervalli di manutenzione programmata sono fissati a 16.000 km oppure 12 mesi. Per chi viaggia spesso con bagagli e passeggero, Triumph ha inoltre ampliato il catalogo degli accessori. Tra le novità troviamo il sistema di valigie Evo sviluppato con GIVI e un nuovo top case in alluminio da 58 litri, capace di ospitare due caschi, che affianca quello da 42 litri.

QUATTRO VERSIONI: GT PRO, RALLY PRO, GT EXPLORER E RALLY EXPLORER

La nuova famiglia Tiger 1200 mantiene quattro allestimenti, accomunati dalla stessa piattaforma tecnica ma differenziati per dotazione, capacità del serbatoio e destinazione d'utilizzo.

Tiger 1200 GT Pro

È la versione d'accesso alla gamma, pensata principalmente per chi utilizza la moto su strada. Adotta cerchi in lega di alluminio da 19 e 17 pollici, serbatoio da 20 litri e tutta la nuova tecnologia introdotta sulla Tiger 1200. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 250 kg.

Tiger 1200 Rally Pro

Triumph Tiger 1200 2027, la versione Rally Pro

Mantiene il serbatoio da 20 litri, ma aggiunge i cerchi a raggi con attacco laterale e una dotazione maggiormente orientata al fuoristrada. Sono presenti la modalità Off-road Pro, protezioni per il motore e un pedale del freno posteriore ripiegabile e regolabile. Il peso sale a 255 kg.

Tiger 1200 GT Explorer

Pensata per i grandi viaggi, combina l'impostazione stradale della GT con un serbatoio maggiorato da 30 litri. Rispetto alla Pro aggiunge il monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), barre paramotore inferiori dedicate e un manubrio posizionato 10 mm più in alto e 10 mm più largo. Il peso in ordine di marcia raggiunge i 260 kg.

Tiger 1200 Rally Explorer

Triumph Tiger 1200 2027, la versione Rally Explorer

È la versione più completa della gamma, che abbina il serbatoio da 30 litri alla dotazione specifica delle Rally. Oltre ai cerchi a raggi e alla modalità Off-road Pro, dispone delle protezioni dedicate, delle dotazioni Explorer e di barre paramotore superiori. Con 268 kg in ordine di marcia è anche la più pesante delle quattro.

TRIUMPH TIGER 1200 2027: PREZZI E DISPONIBILITÀ

La nuova Tiger 1200 è già ordinabile presso la rete ufficiale Triumph, con arrivo nelle concessionarie italiane previsto a partire da dicembre 2026.

I prezzi partono da 22.795 euro per la GT Pro e raggiungono i 25.395 euro della Rally Explorer.

La differenza di 2.600 euro tra i due estremi della gamma permette di scegliere tra quattro interpretazioni della stessa maxi-adventure, dalla GT più orientata alla strada fino alla Rally Explorer, pensata per chi cerca maggiore autonomia e una dotazione più completa anche per i percorsi fuori dall'asfalto.

La nuova Tiger 1200 punta dunque a diventare una moto più facile da vivere, senza rinunciare alle prestazioni. Più che gli 8 CV aggiuntivi, a fare la differenza nell'utilizzo quotidiano potrebbero essere proprio le sospensioni HeightFlex, la maggiore trattabilità del motore e le nuove tecnologie di assistenza alla guida. Tutte novità che, naturalmente, aspettiamo di mettere alla prova su strada.

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