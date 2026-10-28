Nuova Morbidelli T802: a EICMA 2026 tre modi diversi di vivere l'avventura

Morbidelli presenta a EICMA 2026 la nuova gamma adventureT802 che coniuga uno spiccato design italiano con leggerezza e versatilità, proponendo soluzioni ideali sia per gli spostamenti quotidiani sia per i viaggi, anche in off-road, a lungo raggio.

Morbidelli gamma T802: a EICMA 2026 arriva la nuova famiglia adventure, qui la T802XR

Motore bicilindrico e firma luminosa a Y

A spingere i modelli T802 è un bicilindrico da 799 cc capace di offrire un'erogazione energica e lineare. La ciclistica si avvale di sospensioni a lunga escursione, cerchi a raggi tubeless ed elettronica avanzata con connettività integrata. Sul piano estetico spiccano linee morbide ma scolpite e superfici in alluminio a vista. Il vero tratto distintivo del frontale è l'inedita firma luminosa a Y rovesciata, abbinata a proposte cromatiche sofisticate e finiture di pregio.

Morbidelli gamma T802: la bicilindrica è declinata in tre varianti, qui la T802X

Tre versioni per ogni tipo di viaggio

La gamma è declinata in tre varianti distinte: T802X, orientata alla strada e al turismo a lungo raggio, anche in coppia. Poi c’è la T802XR, cioè il modello crossover ideale per alternare asfalto e sterrato, infine la T802XR RALLY, con l'ispirazione più specialistica pensata per l'off-road impegnativo, dotata di maggiore escursione delle sospensioni, altezza da terra incrementata ed ergonomia dedicata.

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