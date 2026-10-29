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KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri

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13 fa - Streetfighter da 65 CV e 165 kg. Arriva nel 2027.

Il marchio cinese porta a Milano una naked di media cilindrata con un motore raro per la categoria.
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Tra le novità che KOVE porta all’EICMA 2026 c’è una naked che va controcorrente. La nuova 450R ha un quattro cilindri in linea da 443 cc, distinguendosi dalle concorrenti che usano un monocilindrico o un bicilindrico. Il marchio cinese, conosciuto finora soprattutto per le sue moto da rally e da avventura, la presenta come la sua interpretazione delle streetfighter, aggressiva, essenziale e pensata per l’agilità nelle curve strette e nel traffico di città. Arriverà nelle concessionarie italiane nella seconda metà del 2027. La 450R è una delle cinque novità che KOVE presenta a Milano, insieme alle fuoristrada 125 Rally, 350 Rally e 450 Enduro e alla supersportiva 650RR.

Motore e prestazioni

KOVE 450R, la versione di colore bianco

Il motore è un quattro cilindri in linea a quattro tempi, raffreddato a liquido, con doppio albero a camme in testa. Ha alesaggio e corsa di 59 per 40,5 mm e un rapporto di compressione di 11,6 a 1. Eroga 48 kW, pari a 65 CV, a 13.500 giri e una coppia massima di 38 Nm a 11.000 giri. Sono numeri da motore che dà il meglio agli alti regimi, come suggerisce lo stesso costruttore quando parla di carattere unito ai cavalli in alto. L’alimentazione è a iniezione elettronica e l’acceleratore è a comando meccanico.

KOVE 450R, le specifiche tecniche

Le modalità di guida sono due, Sport ed Eco. Il cambio ha sei marce, con frizione multidisco a bagno d’olio antisaltellamento. La velocità massima dichiarata è di 205 km/h. La versione per l’Europa è omologata Euro 5+.

Telaio, misure e dotazioni

KOVE 450R, la nuova naked

Il telaio è a traliccio in acciaio ad alta resistenza. Davanti c’è una forcella a steli rovesciati da 41 mm, dietro un monoammortizzatore. Le ruote sono da 17 pollici, con pneumatici 120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore. L’impianto frenante è firmato Taisko. Davanti lavorano due dischi con pinze a quattro pistoncini contrapposti, dietro un disco da 220 mm con pinza a un pistoncino. L’ABS è a doppio canale e c’è anche il controllo di trazione.

La 450R pesa 165 kg in ordine di marcia. È lunga 2.010 mm, larga 820 mm e alta 1.095 mm, con un interasse di 1.385 mm e un’altezza da terra di 130 mm. La sella è a 795 mm, e secondo KOVE la posizione di guida è comoda. Il serbatoio contiene 17 litri. La strumentazione prevede un display TFT che può mostrare la navigazione dello smartphone.

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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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