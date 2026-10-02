Kove 625X PRO e 450RR, le offerte di ottobre: prezzi e sconti

Le Kove 625X PRO e 450RR sono protagoniste delle promozioni di ottobre

Kove ha deciso di estendere al mese di ottobre le promozioni sulle sue moto. Fino alla fine del mese, sarà possibile approfittare delle offerte sulla Kove 625X PRO e sulla Kove 450RR. Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono i vantaggi che l'azienda propone ai suoi clienti.

Offerta Kove 625X PRO

La moto è proposta in versione standard a 6.490 euro, cioè con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. Kove propone poi la 625X Pro con tris di valigie incluso al prezzo di 6.990 euro, pari a uno sconto di 300 euro. Ricordiamo che la crossover adotta un moto bicilindrico da 62,5 CV e un serbatoio da 21 litri che garantisce un'autonomia nell'orine dei 500 km, per poter viaggiare comodamente senza problemi.

Kove 625X PRO

Offerta Kove 450RR

La sportiva per tutto il mese di ottobre è proposta al prezzo promozionale di 6.990 euro con un vantaggio cliente di 400 euro. Il prezzo di listino canonico sarebbe infatti di 7.390 euro. Ricordiamo che la moto può contare su di un motore 4 cilindri da 443 cc che ama girare molto in alto. I numeri ci raccontano di 66,6 CV (49 kW) a 13.250 giri/min ma si sale fino a 70 CV con l’apporto della presa d’aria dinamica Ram Air ad alta velocità.

Maggiori informazioni sulle promozioni si possono trovare direttamente sul sito Kove.

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