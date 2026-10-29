EICMA 2026

KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa

Avatar di Daniele Di Geronimo,

14 fa - Un’enduro ispirata alle ossa degli uccelli e una sportiva da 68 CV.

I due prototipi elettrici del marchio cinese debuttano all’EICMA. Non ci sono tempi di produzione né prezzi.
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Allo stand KOVE dell’EICMA 2026, insieme ai nuovi modelli ci sono anche due moto elettriche. Si tratta di due prototipi, la BONIC da fuoristrada e la sportiva E-500RR. Hanno in comune la parte più interessante, il motore elettrico a flusso assiale sviluppato internamente da KOVE. È una soluzione più compatta e piatta dei motori elettrici tradizionali, che permette di ottenere molta potenza in poco spazio.

BONIC, l’enduro che si ispira alle ossa degli uccelli

KOVE E-500RR, il prototipo a EICMA 2026

La BONIC (che ha vinto l’iF Design Award) ha un aspetto ispirato alla struttura delle ossa degli uccelli, leggere ma resistenti. La carrozzeria è progettata con un metodo parametrico, cioè generata da algoritmi, e lascia in vista una struttura simile a uno scheletro, che bilancia leggerezza, robustezza e maneggevolezza. Telaio, sospensioni e freni sono stati sviluppati insieme, sfruttando l’esperienza di KOVE alla Dakar, per garantire stabilità e controllo in fuoristrada.

Il motore elettrico è raffreddato ad aria ed eroga oltre 25 kW di picco, pari a 34 CV, e 10 kW in continuo, pari a 14 CV. La coppia massima indicata è di 459 Nm, quella continua di 161 Nm, con il motore che arriva a 8.000 giri e un’efficienza massima del 96%. Per rilevare la posizione del rotore usa sensori a effetto Hall e un encoder magnetico. La batteria lavora a 96 volt con una capacità di 55 Ah, il sistema è certificato IP67 contro acqua e polvere e i componenti dialogano tra loro con il protocollo CAN. Le modalità di guida sono due, Sport ed Eco.

KOVE E-500RR, la vista laterale

Per le prestazioni KOVE dichiara un’accelerazione da 0 a 96 km/h in meno di 2,3 secondi e una velocità massima superiore a 120 km/h. Sull’autonomia i dati non coincidono, perché la scheda tecnica indica oltre 80 km e il comunicato circa 130 km. La BONIC può affrontare pendenze di oltre 30 gradi. Pesa 102 kg in ordine di marcia. La forcella è a steli rovesciati da 41 mm con 270 mm di escursione, dietro c’è un monoammortizzatore idraulico con 80 mm di escursione. Le ruote sono da 19 pollici all’anteriore e da 18 al posteriore, con pneumatici 80/100 e 100/90. Davanti frena un disco flottante da 260 mm con pinza flottante a due pistoncini, dietro un disco fisso da 240 mm, anche questo con pinza flottante a due pistoncini. La moto è lunga 2.045 mm, larga 818 mm e alta 1.192 mm, con un interasse di 1.400 mm, la sella a 870 mm e un’altezza da terra di 300 mm. Lo sterzo ha un’inclinazione di 27 gradi, un angolo di sterzata di 32 gradi e un’avancorsa di 137 mm.

E-500RR, la sportiva elettrica

KOVE BONIC, il prototipo dell'enduro

La E-500RR porta l’esperienza di KOVE con le supersportive nel mondo elettrico. Il motore a flusso assiale qui è raffreddato a liquido ed eroga oltre 50 kW di picco, pari a 68 CV, e 27 kW in continuo, pari a 37 CV. La coppia massima è di 415 Nm, quella continua di 221 Nm. Anche questo motore arriva a 8.000 giri con un’efficienza massima del 96%, e per rilevare la posizione del rotore usa un resolver e un encoder magnetico. La batteria è la stessa della BONIC, a 96 volt e 55 Ah, che KOVE inserisce in quella che definisce una piattaforma ad alto voltaggio. Il sistema è certificato IP67, usa il protocollo CAN e offre le modalità di guida Sport ed Eco. La E-500RR accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, raggiunge i 150 km/h e ha un’autonomia di 100 km. Il peso dichiarato è inferiore a 150 kg. Può affrontare pendenze fino a 30 gradi.

KOVE BONIC

La ciclistica è di derivazione racing, pensata per la stabilità e il controllo in curva. Davanti c’è una forcella a steli rovesciati da 37 mm con 98 mm di escursione, dietro un monoammortizzatore idraulico con 38 mm di escursione. Le ruote sono da 17 pollici, con pneumatici sportivi 110/70 e 140/60. L’impianto frenante ha un disco fisso da 320 mm con pinza a due pistoncini all’anteriore e uno da 220 mm con pinza a un pistoncino al posteriore, con ABS a doppio canale. La E-500RR è lunga 1.975 mm, larga 743 mm e alta 1.100 mm, con un interasse di 1.370 mm, la sella a 760 mm e un’altezza da terra di 110 mm. Lo sterzo ha un’inclinazione di 24,5 gradi, un angolo di sterzata di 28 gradi e un’avancorsa di 97 mm.

VEDI ANCHE
Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026
KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri
Kove 650RR 2027: a EICMA 2026 la nuova sportiva da 109 CV, caratteristiche
Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta
Tags
KoveEICMA 2026EICMA 2026 novità

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Daniele Di Geronimo
    Daniele Di Geronimo
    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

    Gli articoli di Daniele

    Logo Kove
    Kove
    EICMA 2026