KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa

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Allo stand KOVE dell’EICMA 2026, insieme ai nuovi modelli ci sono anche due moto elettriche. Si tratta di due prototipi, la BONIC da fuoristrada e la sportiva E-500RR. Hanno in comune la parte più interessante, il motore elettrico a flusso assiale sviluppato internamente da KOVE. È una soluzione più compatta e piatta dei motori elettrici tradizionali, che permette di ottenere molta potenza in poco spazio.
BONIC, l’enduro che si ispira alle ossa degli uccelli
KOVE E-500RR, il prototipo a EICMA 2026
La BONIC (che ha vinto l’iF Design Award) ha un aspetto ispirato alla struttura delle ossa degli uccelli, leggere ma resistenti. La carrozzeria è progettata con un metodo parametrico, cioè generata da algoritmi, e lascia in vista una struttura simile a uno scheletro, che bilancia leggerezza, robustezza e maneggevolezza. Telaio, sospensioni e freni sono stati sviluppati insieme, sfruttando l’esperienza di KOVE alla Dakar, per garantire stabilità e controllo in fuoristrada.
Il motore elettrico è raffreddato ad aria ed eroga oltre 25 kW di picco, pari a 34 CV, e 10 kW in continuo, pari a 14 CV. La coppia massima indicata è di 459 Nm, quella continua di 161 Nm, con il motore che arriva a 8.000 giri e un’efficienza massima del 96%. Per rilevare la posizione del rotore usa sensori a effetto Hall e un encoder magnetico. La batteria lavora a 96 volt con una capacità di 55 Ah, il sistema è certificato IP67 contro acqua e polvere e i componenti dialogano tra loro con il protocollo CAN. Le modalità di guida sono due, Sport ed Eco.
KOVE E-500RR, la vista laterale
Per le prestazioni KOVE dichiara un’accelerazione da 0 a 96 km/h in meno di 2,3 secondi e una velocità massima superiore a 120 km/h. Sull’autonomia i dati non coincidono, perché la scheda tecnica indica oltre 80 km e il comunicato circa 130 km. La BONIC può affrontare pendenze di oltre 30 gradi. Pesa 102 kg in ordine di marcia. La forcella è a steli rovesciati da 41 mm con 270 mm di escursione, dietro c’è un monoammortizzatore idraulico con 80 mm di escursione. Le ruote sono da 19 pollici all’anteriore e da 18 al posteriore, con pneumatici 80/100 e 100/90. Davanti frena un disco flottante da 260 mm con pinza flottante a due pistoncini, dietro un disco fisso da 240 mm, anche questo con pinza flottante a due pistoncini. La moto è lunga 2.045 mm, larga 818 mm e alta 1.192 mm, con un interasse di 1.400 mm, la sella a 870 mm e un’altezza da terra di 300 mm. Lo sterzo ha un’inclinazione di 27 gradi, un angolo di sterzata di 32 gradi e un’avancorsa di 137 mm.
E-500RR, la sportiva elettrica
KOVE BONIC, il prototipo dell'enduro
La E-500RR porta l’esperienza di KOVE con le supersportive nel mondo elettrico. Il motore a flusso assiale qui è raffreddato a liquido ed eroga oltre 50 kW di picco, pari a 68 CV, e 27 kW in continuo, pari a 37 CV. La coppia massima è di 415 Nm, quella continua di 221 Nm. Anche questo motore arriva a 8.000 giri con un’efficienza massima del 96%, e per rilevare la posizione del rotore usa un resolver e un encoder magnetico. La batteria è la stessa della BONIC, a 96 volt e 55 Ah, che KOVE inserisce in quella che definisce una piattaforma ad alto voltaggio. Il sistema è certificato IP67, usa il protocollo CAN e offre le modalità di guida Sport ed Eco. La E-500RR accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, raggiunge i 150 km/h e ha un’autonomia di 100 km. Il peso dichiarato è inferiore a 150 kg. Può affrontare pendenze fino a 30 gradi.
La ciclistica è di derivazione racing, pensata per la stabilità e il controllo in curva. Davanti c’è una forcella a steli rovesciati da 37 mm con 98 mm di escursione, dietro un monoammortizzatore idraulico con 38 mm di escursione. Le ruote sono da 17 pollici, con pneumatici sportivi 110/70 e 140/60. L’impianto frenante ha un disco fisso da 320 mm con pinza a due pistoncini all’anteriore e uno da 220 mm con pinza a un pistoncino al posteriore, con ABS a doppio canale. La E-500RR è lunga 1.975 mm, larga 743 mm e alta 1.100 mm, con un interasse di 1.370 mm, la sella a 760 mm e un’altezza da terra di 110 mm. Lo sterzo ha un’inclinazione di 24,5 gradi, un angolo di sterzata di 28 gradi e un’avancorsa di 97 mm.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.