KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa

Allo stand KOVE dell’EICMA 2026, insieme ai nuovi modelli ci sono anche due moto elettriche. Si tratta di due prototipi, la BONIC da fuoristrada e la sportiva E-500RR. Hanno in comune la parte più interessante, il motore elettrico a flusso assiale sviluppato internamente da KOVE. È una soluzione più compatta e piatta dei motori elettrici tradizionali, che permette di ottenere molta potenza in poco spazio.

BONIC, l’enduro che si ispira alle ossa degli uccelli

KOVE E-500RR, il prototipo a EICMA 2026

La BONIC (che ha vinto l’iF Design Award) ha un aspetto ispirato alla struttura delle ossa degli uccelli, leggere ma resistenti. La carrozzeria è progettata con un metodo parametrico, cioè generata da algoritmi, e lascia in vista una struttura simile a uno scheletro, che bilancia leggerezza, robustezza e maneggevolezza. Telaio, sospensioni e freni sono stati sviluppati insieme, sfruttando l’esperienza di KOVE alla Dakar, per garantire stabilità e controllo in fuoristrada.

Il motore elettrico è raffreddato ad aria ed eroga oltre 25 kW di picco, pari a 34 CV, e 10 kW in continuo, pari a 14 CV. La coppia massima indicata è di 459 Nm, quella continua di 161 Nm, con il motore che arriva a 8.000 giri e un’efficienza massima del 96%. Per rilevare la posizione del rotore usa sensori a effetto Hall e un encoder magnetico. La batteria lavora a 96 volt con una capacità di 55 Ah, il sistema è certificato IP67 contro acqua e polvere e i componenti dialogano tra loro con il protocollo CAN. Le modalità di guida sono due, Sport ed Eco.

KOVE E-500RR, la vista laterale

Per le prestazioni KOVE dichiara un’accelerazione da 0 a 96 km/h in meno di 2,3 secondi e una velocità massima superiore a 120 km/h. Sull’autonomia i dati non coincidono, perché la scheda tecnica indica oltre 80 km e il comunicato circa 130 km. La BONIC può affrontare pendenze di oltre 30 gradi. Pesa 102 kg in ordine di marcia. La forcella è a steli rovesciati da 41 mm con 270 mm di escursione, dietro c’è un monoammortizzatore idraulico con 80 mm di escursione. Le ruote sono da 19 pollici all’anteriore e da 18 al posteriore, con pneumatici 80/100 e 100/90. Davanti frena un disco flottante da 260 mm con pinza flottante a due pistoncini, dietro un disco fisso da 240 mm, anche questo con pinza flottante a due pistoncini. La moto è lunga 2.045 mm, larga 818 mm e alta 1.192 mm, con un interasse di 1.400 mm, la sella a 870 mm e un’altezza da terra di 300 mm. Lo sterzo ha un’inclinazione di 27 gradi, un angolo di sterzata di 32 gradi e un’avancorsa di 137 mm.

E-500RR, la sportiva elettrica

KOVE BONIC, il prototipo dell'enduro

La E-500RR porta l’esperienza di KOVE con le supersportive nel mondo elettrico. Il motore a flusso assiale qui è raffreddato a liquido ed eroga oltre 50 kW di picco, pari a 68 CV, e 27 kW in continuo, pari a 37 CV. La coppia massima è di 415 Nm, quella continua di 221 Nm. Anche questo motore arriva a 8.000 giri con un’efficienza massima del 96%, e per rilevare la posizione del rotore usa un resolver e un encoder magnetico. La batteria è la stessa della BONIC, a 96 volt e 55 Ah, che KOVE inserisce in quella che definisce una piattaforma ad alto voltaggio. Il sistema è certificato IP67, usa il protocollo CAN e offre le modalità di guida Sport ed Eco. La E-500RR accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, raggiunge i 150 km/h e ha un’autonomia di 100 km. Il peso dichiarato è inferiore a 150 kg. Può affrontare pendenze fino a 30 gradi.

KOVE BONIC

La ciclistica è di derivazione racing, pensata per la stabilità e il controllo in curva. Davanti c’è una forcella a steli rovesciati da 37 mm con 98 mm di escursione, dietro un monoammortizzatore idraulico con 38 mm di escursione. Le ruote sono da 17 pollici, con pneumatici sportivi 110/70 e 140/60. L’impianto frenante ha un disco fisso da 320 mm con pinza a due pistoncini all’anteriore e uno da 220 mm con pinza a un pistoncino al posteriore, con ABS a doppio canale. La E-500RR è lunga 1.975 mm, larga 743 mm e alta 1.100 mm, con un interasse di 1.370 mm, la sella a 760 mm e un’altezza da terra di 110 mm. Lo sterzo ha un’inclinazione di 24,5 gradi, un angolo di sterzata di 28 gradi e un’avancorsa di 97 mm.

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