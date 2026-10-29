Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta

Le sportive di media cilindrata stanno vivendo una seconda giovinezza e Kove non ha intenzione di restare a guardare. Il costruttore cinese presentaa EICMA 2026 la nuova 650RR, una moto che nasce con una forte vocazione per la pista, ma è omologata anche per la circolazione stradale.

KOVE 650RR: IL MOTORE DA 645 CC EROGA QUASI 109 CV

Il cuore della nuova Kove 650RR è un propulsore quattro cilindri in linea da 645 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a 16 valvole. La potenza massima dichiarata è di 80 kW, equivalenti a circa 109 CV, a 13.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 60 Nm a 11.000 giri/min. La gestione dell'acceleratore è elettronica, attraverso un sistema Ride-by-Wire che permette di scegliere fra tre modalità di guida: Standard, Sport e Custom. Di serie troviamo inoltre il quickshifter bidirezionale, che permette di salire e scendere di rapporto senza utilizzare la frizione nelle condizioni previste dal sistema.

LA TECNICA: TELAIO A DOPPIO TRAVE E MOTORE PORTANTE

Per la ciclistica, Kove ha scelto un telaio a doppio trave in acciaio con motore portante, soluzione pensata per garantire un'elevata rigidità strutturale e una risposta precisa nella guida sportiva. Il telaietto posteriore e il forcellone sono realizzati in alluminio, mentre il comparto sospensioni prevede elementi completamente regolabili sia all'anteriore sia al posteriore. Anche l'impianto frenante (Taisko, brand cinese) segue un'impostazione sportiva: davanti troviamo una coppia di dischi flottanti abbinati a pinze a quattro pistoncini, con attacco radiale. A completare il pacchetto intervengono Cornering ABS e controllo di trazione.

La nuova Kove 650RR dichiara un peso in ordine di marcia di 195 kg, con il serbatoio - realizzato in alluminio - da 17 litri, mentre la sella si trova a 810 mm da terra.

Numeri che, almeno sulla carta, suggeriscono una sportiva utilizzabile anche fuori dai circuiti, sebbene sarà necessario provarla per capire quanto la posizione di guida e la taratura delle sospensioni siano conciliabili con l'utilizzo quotidiano.

ELETTRONICA: TFT DA 6 POLLICI, MOTOPLAY E TELECAMERE

La dotazione tecnologica rappresenta uno degli aspetti più interessanti della nuova 650RR. La strumentazione è affidata a un display TFT da 6 pollici, dotato di sistema MotoPlay. Ma la particolarità è soprattutto la presenza di due telecamere integrate, una anteriore e una posteriore, alle quali si aggiunge un sistema di assistenza al cambio corsia. Una soluzione poco comune nel panorama delle sportive di media cilindrata.

KOVE 650RR: PREZZO E DISPONIBILITÀ IN ITALIA

La nuova Kove 650RR arriverà anche sul mercato italiano, con le prime consegne previste a partire dal terzo trimestre del 2027. Al momento non è stato comunicato il prezzo di listino, un elemento che sarà fondamentale per capire il posizionamento della nuova sportiva rispetto alle concorrenti.

VEDI ANCHE

Tags