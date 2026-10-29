Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta

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Le sportive di media cilindrata stanno vivendo una seconda giovinezza e Kove non ha intenzione di restare a guardare. Il costruttore cinese presentaa EICMA 2026 la nuova 650RR, una moto che nasce con una forte vocazione per la pista, ma è omologata anche per la circolazione stradale.
KOVE 650RR: IL MOTORE DA 645 CC EROGA QUASI 109 CV
Il cuore della nuova Kove 650RR è un propulsore quattro cilindri in linea da 645 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a 16 valvole. La potenza massima dichiarata è di 80 kW, equivalenti a circa 109 CV, a 13.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 60 Nm a 11.000 giri/min. La gestione dell'acceleratore è elettronica, attraverso un sistema Ride-by-Wire che permette di scegliere fra tre modalità di guida: Standard, Sport e Custom. Di serie troviamo inoltre il quickshifter bidirezionale, che permette di salire e scendere di rapporto senza utilizzare la frizione nelle condizioni previste dal sistema.
LA TECNICA: TELAIO A DOPPIO TRAVE E MOTORE PORTANTE
Per la ciclistica, Kove ha scelto un telaio a doppio trave in acciaio con motore portante, soluzione pensata per garantire un'elevata rigidità strutturale e una risposta precisa nella guida sportiva. Il telaietto posteriore e il forcellone sono realizzati in alluminio, mentre il comparto sospensioni prevede elementi completamente regolabili sia all'anteriore sia al posteriore. Anche l'impianto frenante (Taisko, brand cinese) segue un'impostazione sportiva: davanti troviamo una coppia di dischi flottanti abbinati a pinze a quattro pistoncini, con attacco radiale. A completare il pacchetto intervengono Cornering ABS e controllo di trazione.
La nuova Kove 650RR dichiara un peso in ordine di marcia di 195 kg, con il serbatoio - realizzato in alluminio - da 17 litri, mentre la sella si trova a 810 mm da terra.
Numeri che, almeno sulla carta, suggeriscono una sportiva utilizzabile anche fuori dai circuiti, sebbene sarà necessario provarla per capire quanto la posizione di guida e la taratura delle sospensioni siano conciliabili con l'utilizzo quotidiano.
ELETTRONICA: TFT DA 6 POLLICI, MOTOPLAY E TELECAMERE
La dotazione tecnologica rappresenta uno degli aspetti più interessanti della nuova 650RR. La strumentazione è affidata a un display TFT da 6 pollici, dotato di sistema MotoPlay. Ma la particolarità è soprattutto la presenza di due telecamere integrate, una anteriore e una posteriore, alle quali si aggiunge un sistema di assistenza al cambio corsia. Una soluzione poco comune nel panorama delle sportive di media cilindrata.
KOVE 650RR: PREZZO E DISPONIBILITÀ IN ITALIA
La nuova Kove 650RR arriverà anche sul mercato italiano, con le prime consegne previste a partire dal terzo trimestre del 2027. Al momento non è stato comunicato il prezzo di listino, un elemento che sarà fondamentale per capire il posizionamento della nuova sportiva rispetto alle concorrenti.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.