Svelate Triumph TF 250-E e 450-E 2027: tutte le novità e i prezzi

Triumph ha presentato in occasione di EICMA 2026 le nuove TF 250-E e TF 450-E 2027 che sono diventate ancora più efficaci in off-road grazie a una serie di interventi mirati frutto dell'esperienza nel mondo delle competizioni.

Sospensioni KYB

La novità più evidente riguarda la ciclistica. Entrambi i modelli sono dotati di sospensioni KYB con tarature riviste. Soprattutto, adesso le regolazioni sono più semplici e non richiedono l'utilizzo di strumenti appositi, quindi cambiare assetto diventa più veloce.

Triumph TF 250-E e TF 450-E 2027

La forcella a steli rovesciata da 48 mm offre 300 mm di escursione e regolazione di compressione e precarico. Dietro c’è un monoammortizzatore regolabile con 313 mm di corsa.

Sulla TF 250-E arrivano inoltre le piastre Neken in alluminio. Secondo Triumph, sono tarate per affinare il comportamento dell’avantreno.

Motore e cambio

La TF 250-E adotta un monocilindrico da 249,9 cc con 42,3 CV (31,1 kW) e 27,8 Nm. La TF 450-E offre invece un monocilindrico da 449,5 cc in grado di erogare 59,2 CV (43,5 kW) e 48 Nm. Il cambio è a sei marce su entrambe.

Triumph TF 250-E e TF 450-E 2027

Per il 2027 Triumph ha lavorato anche sulla trasmissione. La 250 riceve un nuovo kit frizione. Cambia anche la leva del cambio per una migliore ergonomia.

Sulla 450 troviamo anche qui un nuovo kit frizione, nuovi leveraggi e una leva del pedale del cambio rivista. Per tutte e due c’è poi una nuova calibrazione del motore, pensata per rendere l’erogazione più facile da gestire.

Triumph TF 250-E e TF 450-E 2027

Elettronica e dotazione

Di serie ci sono controllo di trazione, launch control, quickshifter e doppia mappa. Gestisce il tutto la centralina Athena con GET Power Assist. Altre mappe e regolazioni arrivano con la funzione di tuning Wi-Fi, che però è un optional. L’impianto frenante è Brembo con dischi Galfer da 260 mm davanti e 220 mm dietro. I cerchi sono D.I.D DirtStar con gomme Michelin enduro, nelle misure 90/90-21 e 140/80-18. Il manubrio è un ProTaper ACF Carbon Core con attacchi regolabili. Il telaio è a trave in alluminio a doppia culla. Il serbatoio da 8,3 litri, la sella è alta circa 955 mm e l’illuminazione dotta la tecnologia full LED. Il peso dichiarato è di 114,2 kg per la 250 e 116,7 kg per la 450.

Prezzi e disponibilità

I prezzi? La TF 250-E parte da 10.995 euro, la TF 450-E da 11.795 euro.

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