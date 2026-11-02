Silence S06 Max: il maxi scooter elettrico supera i 200 km di autonomia

Silence S06 Max è il nuovo scooter elettrico Gran Turismo: autonomia oltre 200 km, due configurazioni e prezzi da 6.620 euro

Non soltanto scooter elettrici compatti per la città, come l'S02. Con il nuovo S06 Max, Silence allarga la propria offerta verso il segmento dei maxi scooter Gran Turismo, puntando su dimensioni generose e soprattutto su un'autonomia dichiarata superiore a 200 km. Il modello è stato annunciato durante la conferenza stampa di EICMA 2026 e sarà commercializzato in Italia a partire da gennaio 2027, con due differenti configurazioni che si distinguono per numero di batterie e potenza del motore.

SILENCE S06 MAX: DUE VERSIONI, DUE CONFIGURAZIONI

La prima variante è la S06 Max Dual, equipaggiata con due batterie e un motore elettrico da 11 kW, con una potenza di picco di 15 kW. È la configurazione che punta sulle prestazioni, con un prezzo di listino annunciato di 6.620 euro. In alternativa c'è la S06 Max Single, che utilizza una sola batteria e un motore da 7 kW, con un picco di 9 kW. In questo caso il prezzo sale a 7.920 euro.

La particolarità è quindi la possibilità di scegliere tra due differenti configurazioni energetiche e di potenza, anche se Silence non ha ancora diffuso una scheda tecnica completa con capacità delle batterie, prestazioni velocistiche e autonomia distinta per ciascuna versione.

AUTONOMIA OLTRE I 200 KM E VOCAZIONE TURISTICA

Il dato più interessante comunicato da Silence riguarda l'autonomia, che supera i 200 km. Un valore che, insieme alle dimensioni generose e all'impostazione Gran Turismo, suggerisce una destinazione d'uso che non si limita agli spostamenti urbani. Per il momento, tuttavia, il costruttore non ha fornito ulteriori dettagli su dotazioni, ciclistica, sistemi di assistenza, tempi di ricarica o modalità di gestione delle batterie. Sarà quindi necessario attendere la scheda tecnica completa per valutare più nel dettaglio le caratteristiche del nuovo modello.

SILENCE S06 MAX: PREZZO E DISPONIBILITÀ

Il nuovo Silence S06 Max arriverà sul mercato italiano da gennaio 2027. La versione Max Dual, con due batterie e motore da 11 kW, sarà proposta a 6.620 euro, mentre la Max Single da 7 kW e una batteria avrà un prezzo di 7.920 euro.

Con S06 Max, Silence prova a ritagliarsi uno spazio nel mondo (piuttosto disabitato) dei maxi scooter elettrici da turismo. L'autonomia dichiarata superiore a 200 km è un punto di partenza interessante, ma per capire davvero il potenziale del modello serviranno maggiori informazioni su prestazioni, ricarica e dotazione.

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