Silence S06 Max: il maxi scooter elettrico supera i 200 km di autonomia

- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Aprilia con Diego Arioli
- 03/11/26 - Aprilia RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 Factory, la nuova grafica 2027 si ispira all’elettronica
- 03/11/26 - Aprilia SXR 125, arriva il nuovo scooter per la città con strumentazione TFT e fari a LED
- 03/11/26 - Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
- 03/11/26 - EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna
- 03/11/26 - Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)
- 03/11/26 - Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti
- 03/11/26 - Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition
- 03/11/26 - Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo
- 03/11/26 - Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa
- 03/11/26 - KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri
- 03/11/26 - Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta
- 03/11/26 - Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026
- 03/11/26 - KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa
- 03/11/26 - Kove: a EICMA 2026 arriva la 450 Enduro, anche in versione omologata
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di Piaggio con Matteo Ballini
- 03/11/26 - Piaggio Medley 2027 si rinnova a EICMA: nuovo look e più tecnologia
- 03/11/26 - Piaggio Beverly 2027 cambia look a EICMA e debutta con il nuovo display TFT
- 03/11/26 - Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027, nuovo motore Piaggio senza terre rare e più efficiente
- 03/11/26 - Piaggio Typhoon, ritorna lo scooter cult degli anni '90: ecco com'è fatto
- 04/11/26 - EICMA 2026: le novità Suzuki con Marco Quaglino
- 03/11/26 - Nuova Suzuki SV-7S: fascino retro-moderno ed elettronica avanzata a EICMA 2026
- 03/11/26 - Suzuki GSX-10R svelata a EICMA 2026, ma è o non è l’erede della GSX-R1000R?
- 03/11/26 - Novità Suzuki: segui in diretta la conferenza stampa da EICMA 2026
- 03/11/26 - SYM ADX 200, il nuovo scooter adventure da 16,3 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - SYM ADX TG 400 2027, arrivano cerchi tubeless e la doppia dashcam
- 03/11/26 - SYM JEPARDO 300, arriva lo scooter con ADAS e doppia dashcam: debutto a EICMA
- 03/11/26 - SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma
- 03/11/26 - SYM Jet X 125 si rinnova per EICMA 2026: arrivano dashcam di serie e display da 7 pollici
- 03/11/26 - SYM HD 200 a EICMA 2026: più potenza, tecnologia e sicurezza
- 03/11/26 - EICMA 2026, anteprima Triumph Street Triple 798 RS: com'è vista da vicino
- 03/11/26 - Triumph TF 450-X 2027, la moto da cross si aggiorna in vista del debutto nel Mondiale MXGP
- 03/11/26 - Svelate Triumph TF 250-E e 450-E 2027: tutte le novità e i prezzi
- 03/11/26 - Nuova Triumph Tiger 900, l'abbiamo vista da vicino a EICMA 2026
- 04/11/26 - EICMA 2026, le novità di TVS con Giovanni Notarbartolo di Fornari
- 03/11/26 - TVS RTR 125 LC si presenta a EICMA 2026: ecco tutte le caratteristiche tecniche
- 03/11/26 - TVS Orbiter, lo scooter elettrico da città per la patente AM arriva in Europa con due batterie
- 03/11/26 - TVS X: autonomia di 140 km e 16 CV, debutta il nuovo scooter elettrico a EICMA
- 03/11/26 - TVS M1-S, a EICMA la versione di serie dello scooter elettrico per la patente A1
- 04/11/26 - ScorpionExo a EICMA 2026: tutti i nuovi caschi della gamma 2027
- 04/11/26 - BIS porta in Italia TAILG, Senke e Teyin, scooter elettrici, moto e scooter dal 50 al 400
- 04/11/26 - Silence S02 Ducati Paddock: lo scooter elettrico dei piloti Ducati arriva in vendita
- 04/11/26 - CFMoto 1000MT-X, arrivano gli scarichi EXAN OV-Rally e X-Rally
- 04/11/26 - Held a EICMA 2026: tutte le novità moto della collezione 2027
- 04/11/26 - Moto, arriva la sella con antifurto GPS integrato: ecco come funziona
- 04/11/26 - NOS Helmets NS-3, il nuovo casco jet debutta a EICMA: caratteristiche e prezzo
- 04/11/26 - Arai Horizon-X, nuovo casco integrale da turismo con ventilazione ridisegnata
- 03/11/26 - Zero Motorcycles LS3: a EICMA 2026 arriva lo scooter elettrico che raggiunge i 120 km/h
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui
- 03/11/26 - Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA
- 03/11/26 - Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista
- 03/11/26 - Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series
- 03/11/26 - Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote
- 03/11/26 - Bosch Central Gateway, così le moto connesse si difendono dagli hacker
- 03/11/26 - Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco
- 03/11/26 - Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa
Non soltanto scooter elettrici compatti per la città, come l'S02. Con il nuovo S06 Max, Silence allarga la propria offerta verso il segmento dei maxi scooter Gran Turismo, puntando su dimensioni generose e soprattutto su un'autonomia dichiarata superiore a 200 km. Il modello è stato annunciato durante la conferenza stampa di EICMA 2026 e sarà commercializzato in Italia a partire da gennaio 2027, con due differenti configurazioni che si distinguono per numero di batterie e potenza del motore.
SILENCE S06 MAX: DUE VERSIONI, DUE CONFIGURAZIONI
La prima variante è la S06 Max Dual, equipaggiata con due batterie e un motore elettrico da 11 kW, con una potenza di picco di 15 kW. È la configurazione che punta sulle prestazioni, con un prezzo di listino annunciato di 6.620 euro. In alternativa c'è la S06 Max Single, che utilizza una sola batteria e un motore da 7 kW, con un picco di 9 kW. In questo caso il prezzo sale a 7.920 euro.
La particolarità è quindi la possibilità di scegliere tra due differenti configurazioni energetiche e di potenza, anche se Silence non ha ancora diffuso una scheda tecnica completa con capacità delle batterie, prestazioni velocistiche e autonomia distinta per ciascuna versione.
AUTONOMIA OLTRE I 200 KM E VOCAZIONE TURISTICA
Il dato più interessante comunicato da Silence riguarda l'autonomia, che supera i 200 km. Un valore che, insieme alle dimensioni generose e all'impostazione Gran Turismo, suggerisce una destinazione d'uso che non si limita agli spostamenti urbani. Per il momento, tuttavia, il costruttore non ha fornito ulteriori dettagli su dotazioni, ciclistica, sistemi di assistenza, tempi di ricarica o modalità di gestione delle batterie. Sarà quindi necessario attendere la scheda tecnica completa per valutare più nel dettaglio le caratteristiche del nuovo modello.
SILENCE S06 MAX: PREZZO E DISPONIBILITÀ
Il nuovo Silence S06 Max arriverà sul mercato italiano da gennaio 2027. La versione Max Dual, con due batterie e motore da 11 kW, sarà proposta a 6.620 euro, mentre la Max Single da 7 kW e una batteria avrà un prezzo di 7.920 euro.
Con S06 Max, Silence prova a ritagliarsi uno spazio nel mondo (piuttosto disabitato) dei maxi scooter elettrici da turismo. L'autonomia dichiarata superiore a 200 km è un punto di partenza interessante, ma per capire davvero il potenziale del modello serviranno maggiori informazioni su prestazioni, ricarica e dotazione.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.