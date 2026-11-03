Triumph TF 450-X 2027, la moto da cross si aggiorna in vista del debutto nel Mondiale MXGP

- 03/11/26 - Aprilia RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 Factory, la nuova grafica 2027 si ispira all’elettronica
- 03/11/26 - Aprilia SXR 125, arriva il nuovo scooter per la città con strumentazione TFT e fari a LED
- 03/11/26 - EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna
- 03/11/26 - Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
- 02/11/26 - Da AGV arriva il casco integrale con la GoPro integrata: il video teaser
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti
- 03/11/26 - Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori
- 03/11/26 - Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)
- 02/11/26 - Ducati Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE, più stile per le fun-bike
- 02/11/26 - Ducati Panigale V2 SP 2027: nasce per il Mondiale Supersport. Ecco cosa cambia rispetto alla V2
- 02/11/26 - Ducati Streetfighter V4 SP: è davvero la naked definitiva di Borgo Panigale? (Spoiler: sì)
- 02/11/26 - Ducati Panigale V4 SP 2027: la serie limitata che guarda alla SBK
- 02/11/26 - Ducati Diavel V4 2027: eccola a EICMA con qualche ritocchino. Tutte le novità
- 02/11/26 - Ducati rinnova la DesertX Rally: più specialistica, più accessibile e pronta per il 2027
- 03/11/26 - Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa
- 03/11/26 - Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo
- 03/11/26 - Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition
- 03/11/26 - Honda V3R Concept: a EICMA 2026 anche il prototipo racing della VR3 sovralimentata, ma...
- 02/11/26 - Honda a EICMA 2026 con il casco KF-2F nato con Kabuto e la collezione di abbigliamento firmata IXON
- 02/11/26 - Honda V3R 900 E-Compressor: il design definitivo svelato in video
- 02/11/26 - Honda Sensing Ride, arriva l'assistenza alla guida per le moto: come funziona
- 02/11/26 - Honda ADV 125, arriva a EICMA 2026 lo scooter adventure per patente A1: tutti i dettagli
- 02/11/26 - Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e HRC Works Edition, le nuove superbike da 217 CV per chi cerca il massimo
- 02/11/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027 a EICMA: la nuova Superbike arriva dalla pista
- 02/11/26 - Honda SH350i 2027, più tecnologia e nuove colorazioni: tutte le novità
- 02/11/26 - Honda Africa Twin 2027: 119 CV, quattro versioni e due grandi novità. Ecco cosa cambia
- 02/11/26 - Honda entra nel mondo delle e-MTB con la nuova RN0 in carbonio
- 03/11/26 - Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026
- 03/11/26 - Kove: a EICMA 2026 arriva la 450 Enduro, anche in versione omologata
- 03/11/26 - KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa
- 03/11/26 - KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri
- 03/11/26 - Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta
- 03/11/26 - Piaggio Medley 2027 si rinnova a EICMA: nuovo look e più tecnologia
- 03/11/26 - Piaggio Beverly 2027 cambia look a EICMA e debutta con il nuovo display TFT
- 03/11/26 - Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027, nuovo motore Piaggio senza terre rare e più efficiente
- 03/11/26 - Piaggio Typhoon, ritorna lo scooter cult degli anni '90: ecco com'è fatto
- 03/11/26 - SYM ADX 200, il nuovo scooter adventure da 16,3 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - SYM ADX TG 400 2027, arrivano cerchi tubeless e la doppia dashcam
- 03/11/26 - SYM JEPARDO 300, arriva lo scooter con ADAS e doppia dashcam: debutto a EICMA
- 03/11/26 - SYM HD 200 a EICMA 2026: più potenza, tecnologia e sicurezza
- 03/11/26 - SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma
- 03/11/26 - SYM Jet X 125 si rinnova per EICMA 2026: arrivano dashcam di serie e display da 7 pollici
- 02/11/26 - Yamaha RW350 svelato a EICMA: il nuovo scooter adventure per città e fuoristrada
- 02/11/26 - EICMA 2026 accoglie Yamaha NMax E: la mobilità elettrica si fa sportiva
- 02/11/26 - Yamaha XENTER E, a EICMA lo scooter elettrico (e non) a ruota alta con prestazioni da 125
- 02/11/26 - Yamaha RW700, debutta a EICMA la nuova sfida agli scooter adventure: motore CP2 e cambio automatico
- 02/11/26 - EICMA 2026, Yamaha presenta Ténéré 4 Concept (anche se tu sognavi la 900)
- 03/11/26 - Zontes 853R: 150 CV, tre cilindri e 183 kg. La nuova naked alza l'asticella a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zontes V175 e 175X, a EICMA il nuovo scooter con telaio in alluminio e oltre 450 km di autonomia
- 03/11/26 - Zontes ZT 552, tre anime diverse per il nuovo scooter da 47,6 CV: debutto a EICMA
- 03/11/26 - Zontes ZT 552 G, il nuovo maxi scooter adventure debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zero Motorcycles LS3: a EICMA 2026 arriva lo scooter elettrico che raggiunge i 120 km/h
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui
- 03/11/26 - Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA
- 03/11/26 - Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista
- 03/11/26 - Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series
- 03/11/26 - Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote
- 03/11/26 - Bosch Central Gateway, così le moto connesse si difendono dagli hacker
- 03/11/26 - Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa
- 03/11/26 - Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco
- 03/11/26 - Brembo a EICMA 2026: debutta la pinza GP4 per la MotoGP, tutte le novità
Triumph punta al motocross. Nel 2027 la Casa inglese debutterà per la prima volta nel Mondiale MXGP nella classe 450, la più importante, e per l’occasione aggiorna la sua TF 450-X. La moto arriva da una prima stagione con il team ufficiale Triumph Factory Racing nei campionati americani AMA Supercross e Pro Motocross. Gli ingegneri hanno usato quell’esperienza per intervenire su motore, trasmissione e sospensioni. Sono modifiche di affinamento più che una rivoluzione, ma toccano quasi ogni parte della moto. «La TF 450-X ha completato la sua prima stagione di competizioni ai massimi livelli, offrendo ai nostri reparti corse e ingegneria un’esperienza preziosa in condizioni di gara impegnative», spiega Steve Sargent, responsabile prodotto di Triumph. «Quanto appreso ha influenzato direttamente il modello 2027, con interventi su erogazione, cambiata, comportamento del telaio e sensazioni di guida». Il manager cita anche i successi della TF 250-X, la prima moto da cross Triumph, come prova di ciò che il marchio sa fare ai massimi livelli.
Motore più pronto e più robusto
Triumph TF 450-X 2027, la ciclistica
Il monocilindrico di 449,5 cc a quattro tempi, con distribuzione monoalbero, ha una nuova mappatura della centralina che rende la coppia più piena e il legame tra acceleratore e ruota posteriore più diretto. Anche la strategia del limitatore di giri è stata rivista per migliorare la risposta. La testata riceve nuovi guidavalvole, ridisegnati e fatti con un materiale più resistente all’usura, e bilancieri con rivestimento DLC aggiornati, che secondo Triumph migliorano affidabilità e stabilità agli alti regimi. Il motore è fissato al telaio con nuovi supporti, studiati per la rigidità, che migliorano il comfort sullo sconnesso e la sensibilità di guida. La potenza non cambia, 62,4 CV, cioè 46 kW, a 9.500 giri, con 49,9 Nm a 7.000 giri. Restano le componenti di pregio, come il pistone forgiato König, le valvole in titanio Del West, i coperchi in magnesio e la camera di combustione interamente lavorata a macchina. Il rapporto di compressione è di 13,1:1 e l’alimentazione passa da un corpo farfallato Dellorto gestito dall’elettronica Athena.
Frizione e cambio rifatti
Triumph TF 450-X 2027, le novità
Gli interventi più estesi riguardano la trasmissione. Ci sono un nuovo pacco frizione, un cuscinetto e un tubo della frizione migliorati. Il comando del cambio è stato rivisto quasi per intero, dalla forcella al tamburo, dalla leva alla molla di posizionamento, per innesti più fluidi e precisi sotto carico. La corona passa a 50 denti, con rapporto finale 13/50, per migliorare l’accelerazione in uscita di curva. Il guidacatena ha un materiale e una forma diversi, per resistere meglio agli urti laterali e ridurre il rischio che la catena salti.
Sospensioni e ciclistica
Triumph TF 450-X 2027, le specifiche
Le sospensioni KYB hanno nuove tarature davanti e dietro, per un migliore equilibrio e un controllo più preciso. La forcella a molla da 48 mm, con 310 mm di escursione, ha nuove protezioni più robuste derivate dal lavoro del team corse. Il monoammortizzatore, regolabile in compressione alle alte e basse velocità e in estensione, ha 305 mm di escursione e nuovi regolatori che si azionano senza attrezzi, per cambiare la taratura direttamente a bordo pista. Il telaio in alluminio, a trave centrale e doppia culla, è saldato TIG. Il forcellone è idroformato e il leveraggio forgiato e lavorato a macchina. Le piastre di sterzo Neken sono in lega 7075-T6. La sella è a 960 mm da terra, il peso in ordine di marcia di 108,6 kg e il serbatoio da 7 litri.
Dotazioni da gara di serie
Triumph TF 450-X 2027, il display
I cerchi in alluminio D.I.D DirtStar serie 7000 da 21” e 19” montano gomme Pirelli MX32 mid-soft. Il manubrio è ProTaper con anima in carbonio e le manopole sono ODI. L’impianto frenante è completamente Brembo con dischi Galfer da 260 mm davanti e 220 mm dietro. La centralina Athena con GET Power Assist integra controllo di trazione, launch control, cambio elettronico e due mappature motore. Per il 2027 i pulsanti di avviamento e spegnimento sono separati. Con il modulo Wi-Fi accessorio e l’app MX Tune Pro si sbloccano altre dieci mappature. Esteticamente cambia la carrozzeria, ora tutta nera con dettagli giallo Triumph Racing e grafiche aggiornate.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.