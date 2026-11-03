Triumph TF 450-X 2027, la moto da cross si aggiorna in vista del debutto nel Mondiale MXGP

Triumph punta al motocross. Nel 2027 la Casa inglese debutterà per la prima volta nel Mondiale MXGP nella classe 450, la più importante, e per l’occasione aggiorna la sua TF 450-X. La moto arriva da una prima stagione con il team ufficiale Triumph Factory Racing nei campionati americani AMA Supercross e Pro Motocross. Gli ingegneri hanno usato quell’esperienza per intervenire su motore, trasmissione e sospensioni. Sono modifiche di affinamento più che una rivoluzione, ma toccano quasi ogni parte della moto. «La TF 450-X ha completato la sua prima stagione di competizioni ai massimi livelli, offrendo ai nostri reparti corse e ingegneria un’esperienza preziosa in condizioni di gara impegnative», spiega Steve Sargent, responsabile prodotto di Triumph. «Quanto appreso ha influenzato direttamente il modello 2027, con interventi su erogazione, cambiata, comportamento del telaio e sensazioni di guida». Il manager cita anche i successi della TF 250-X, la prima moto da cross Triumph, come prova di ciò che il marchio sa fare ai massimi livelli.

Motore più pronto e più robusto

Triumph TF 450-X 2027, la ciclistica

Il monocilindrico di 449,5 cc a quattro tempi, con distribuzione monoalbero, ha una nuova mappatura della centralina che rende la coppia più piena e il legame tra acceleratore e ruota posteriore più diretto. Anche la strategia del limitatore di giri è stata rivista per migliorare la risposta. La testata riceve nuovi guidavalvole, ridisegnati e fatti con un materiale più resistente all’usura, e bilancieri con rivestimento DLC aggiornati, che secondo Triumph migliorano affidabilità e stabilità agli alti regimi. Il motore è fissato al telaio con nuovi supporti, studiati per la rigidità, che migliorano il comfort sullo sconnesso e la sensibilità di guida. La potenza non cambia, 62,4 CV, cioè 46 kW, a 9.500 giri, con 49,9 Nm a 7.000 giri. Restano le componenti di pregio, come il pistone forgiato König, le valvole in titanio Del West, i coperchi in magnesio e la camera di combustione interamente lavorata a macchina. Il rapporto di compressione è di 13,1:1 e l’alimentazione passa da un corpo farfallato Dellorto gestito dall’elettronica Athena.

Frizione e cambio rifatti

Triumph TF 450-X 2027, le novità

Gli interventi più estesi riguardano la trasmissione. Ci sono un nuovo pacco frizione, un cuscinetto e un tubo della frizione migliorati. Il comando del cambio è stato rivisto quasi per intero, dalla forcella al tamburo, dalla leva alla molla di posizionamento, per innesti più fluidi e precisi sotto carico. La corona passa a 50 denti, con rapporto finale 13/50, per migliorare l’accelerazione in uscita di curva. Il guidacatena ha un materiale e una forma diversi, per resistere meglio agli urti laterali e ridurre il rischio che la catena salti.

Sospensioni e ciclistica

Triumph TF 450-X 2027, le specifiche

Le sospensioni KYB hanno nuove tarature davanti e dietro, per un migliore equilibrio e un controllo più preciso. La forcella a molla da 48 mm, con 310 mm di escursione, ha nuove protezioni più robuste derivate dal lavoro del team corse. Il monoammortizzatore, regolabile in compressione alle alte e basse velocità e in estensione, ha 305 mm di escursione e nuovi regolatori che si azionano senza attrezzi, per cambiare la taratura direttamente a bordo pista. Il telaio in alluminio, a trave centrale e doppia culla, è saldato TIG. Il forcellone è idroformato e il leveraggio forgiato e lavorato a macchina. Le piastre di sterzo Neken sono in lega 7075-T6. La sella è a 960 mm da terra, il peso in ordine di marcia di 108,6 kg e il serbatoio da 7 litri.

Dotazioni da gara di serie

Triumph TF 450-X 2027, il display

I cerchi in alluminio D.I.D DirtStar serie 7000 da 21” e 19” montano gomme Pirelli MX32 mid-soft. Il manubrio è ProTaper con anima in carbonio e le manopole sono ODI. L’impianto frenante è completamente Brembo con dischi Galfer da 260 mm davanti e 220 mm dietro. La centralina Athena con GET Power Assist integra controllo di trazione, launch control, cambio elettronico e due mappature motore. Per il 2027 i pulsanti di avviamento e spegnimento sono separati. Con il modulo Wi-Fi accessorio e l’app MX Tune Pro si sbloccano altre dieci mappature. Esteticamente cambia la carrozzeria, ora tutta nera con dettagli giallo Triumph Racing e grafiche aggiornate.

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