CFMOTO 550MT e 550MT-X: le nuove adventure svelate a EICMA 2026

Condividono il motore bicilindrico da 527 cc, capace di sviluppare 54 CV e 52 Nm, ma propongono soluzioni differenti per strada e off-road

CFMoto sceglie EICMA 2026 per presentare due nuovi modelli della sua gamma adventure: la 550MT e la 550MT-X. La base tecnica è la medesima per entrambe ma presentano alcune importanti differenze. Mentre la 550MT è stata sviluppata pensando più al comfort nei viaggi su strada, la 550MT-X adotta un approccio più mirato alla guida in off-road. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprirle.

Motore bicilindrico

Entrambe le moto sono equipaggiate con un nuovo motore bicilindrico parallelo da 527 cc che eroga 54 CV a 8.500 giri/min e 52 Nm di coppia a 6.000 giri/min. Il nuovo motore rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'unità da 449 cc della 450MT, con CFMOTO che dichiara circa il 30% di potenza in più. Entrambi i nuovi modelli sono inoltre dotati di quickshifter bidirezionale, sebbene la 550MT offra pure un sistema di frizione elettronica progettato per semplificare la guida quotidiana e i cambi di marcia.

CFMOTO 550MT-X: le piace l'off-road

La nuova CFMoto 550MT-X è chiaramente quella più orientata all'offroad. Adotta una combinazione di ruote anteriori da 21 pollici e posteriori da 18 pollici, abbinata a sospensioni KYB completamente regolabili che offrono un'escursione di 230 mm all'anteriore e 220 mm al posteriore. L'altezza da terra è di 250 mm. L'azienda dichiara un peso a secco di 172 kg e un peso in ordine di marcia di 183 kg. Dunque, risulta più leggera della 450MT nonostante la cilindrata maggiore del motore.

CFMOTO 550MT-X

Sebbene non siano stati condivisi tutti i dettagli tecnici, sappiamo che l'impianto frenante prevede davanti un singolo disco da 320 mm. L'elettronica permette di disporre di alcune modalità di guida tra cui l'Off-Road che consente di disattivare il controllo di trazione e l'ABS sulla ruota posteriore. È presente anche un quickshifter bidirezionale di serie, insieme a un display da 6,2 pollici montato verticalmente con connettività MotoPlay.

CFMOTO 550MT: pensata per la strada

La 550MT utilizza lo stesso motore da 527 cc, ma adotta un approccio più orientato all'uso su strada per quanto riguarda telaio e dotazioni. Le ruote da 19 pollici all'anteriore e da 17 pollici al posteriore sono più adatte a una guida prevalentemente su strada, mentre le sospensioni KYB sono progettate per offrire un buon equilibrio tra comfort e versatilità nell'uso quotidiano.

CFMOTO 550MT

È inoltre dotata di un pacchetto elettronico più completo, che include tre modalità di guida, ABS cornering e controllo di trazione basati su IMU, cruise control oltre al sistema Rear Detection System. Quest'ultimo aggiunge un ulteriore livello di assistenza alla guida, mentre il display MMI 2.0 da 8 pollici dispone della connettività Apple CarPlay.

La nuova 550MT standard è dotata poi di frizione elettronica e funzionalità Smart Key. L'altezza della sella è regolabile tra 800 mm e 820 mm e c'è pure un serbatoio da 23 litri.

Disponibilità e prezzi

CFMoto non ha ancora annunciato prezzi, data di lancio sul mercato o ulteriori specifiche tecniche.

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