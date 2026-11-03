EICMA 2026, anteprima Triumph Street Triple 798 RS: com'è vista da vicino

I dati tecnici completi, il prezzo e la data di arrivo sul mercato sono ancora sotto embargo

Allo stand Triumph di EICMA 2026 tra le grandi protagoniste c'è la nuova Street Triple 798 RS. Al momento i dati tecnici ancora non sono stati rivelati ma abbiamo comunque potuto vederla da vicino per fare le prime considerazioni.

Ecco com'è la nuova Street Triple 798 RS

La novità più rilevante riguarda il motore che dovrebbe crescere di cilindrata. Se la precedente versione si attestava sui 130 CV, è lecito (seppur non scontato) aspettarsi un piccolo incremento di potenza. Cosa c'è di nuovo? Telaio e telaietto sono completamente nuovi, motore reso più prestazionale, il tutto accompagnato da un forcellone in stile Moto2, con una forma più ''scatolata''. Sembra essere più snella e affusolata.

Salendo in sella, la moto colpisce per la sua forma molto stretta e sinuosa all'altezza del cavallo e per la presenza di un manubrio bello alto. Le leve regolabili e ricavate dal pieno impreziosiscono la dotazione. La posizione di guida non risulta eccessivamente caricata sull'avantreno come ci si potrebbe aspettare, risultando leggermente più alta e vicina al guidatore.

Da quello che si può vedere, la ciclistica è affidata a una forcella Showa completamente regolabile all'anteriore e a un monoammortizzatore anch'esso completamente regolabile al posteriore. L'impianto frenante è firmato Brembo con pinze ad attacco radiale. La moto adotta un quickshifter di serie e blocchetti elettrici ridisegnati. Il vero salto in avanti si nota nella strumentazione: un display TFT di dimensioni enormi, simile a un vero e proprio tablet, ricco di nuove tecnologie tra cui la compatibilità con Apple CarPlay e i comandi vocali (attivabili tramite un apposito pulsante e il comando vocale ''Hey Triumph'').

Al momento, prezzo, data di arrivo sul mercato e dati tecnici completi rimangono un mistero coperto da embargo.

Triumph Street Triple 798 RS, video da EICMA 2026

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