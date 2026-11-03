KTM 450 RC 2028: a EICMA 2026 la nuova media dalle grandi ambizoni

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KTM sceglie EICMA 2026 per presentare la KTM 450 RC 2028, una supersportiva di media cilindrata pensata per chi cerca precisione e piacere di guida senza l'impegno (economico e fisico) di una vera maxi. Lo stile è in linea con gli spigoli tipici della Casa di Mattighofen, con un telaio dedicato e componenti di livello. Le specifiche complete arriveranno più avanti.
KTM 450 RC 2028: ciclistica dedicata e componenti premium
Il punto di partenza è la configurazione ciclistica, sviluppata per combinare al meglio prestazioni, precisione e piacere di guida. Davanti trovi una forcella WP APEX USD da 43 mm, regolabile sia in compressione sia in estensione, tramite comodi registri sula piastra di sterzo.
Dietro lavora un ammortizzatore WP APEX, che puoi regolare nel precarico e nell’estensione, montato su un forcellone monobraccio. Con queste regolazioni puoi adattare l’assetto al tuo modo di guidare e al tipo di percorso, sia che tu frequenti la strada sia che cerchi qualcosa di più impegnativo.
Freni e gomme: disco singolo e Pirelli Diablo Rosso 4
L’impianto frenante punta sulla leggerezza. All’anteriore c’è un disco singolo da 320 mm con pinza radiale WP a quattro pistoncini. Questa scelta riduce le masse non sospese, e questo ti aiuta a sentire la moto più reattiva nei cambi di direzione. Inoltre la KTM 450 RC 2028 monta pneumatici Pirelli Diablo Rosso 4, una scelta coerente con l’impostazione sportiva della moto.
KTM 450 RC 2028, freni e forcella WP
Elettronica: Cornering ABS, MTC e mappature di guida
La dotazione tecnologica è completa. Hai a disposizione il Cornering ABS, il controllo di trazione MTC e un ABS a doppio canale con due impostazioni, Road e Supermoto. Puoi poi scegliere tra diverse mappature di guida, per adattare la risposta della moto alle condizioni.
Le informazioni arrivano su un display TFT da 5'' e sulla moto trovi anche le prese USB-A e USB-C per ricaricare smartphone e altri dispositivi.
Quando arriva la KTM 450 RC 2028
Per ora KTM non fornisce i dati sulla meccanica. Il comunicato non indica motore, potenza e peso, e le specifiche tecniche verranno comunicate a ridosso della produzione. Lo stesso vale per disponibilità e mercati. Quando? L’avvio della produzione è previsto per la fine del 2027: per sapere tutti i dettagli e vederla in concessionaria ci vorrà tempo.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.