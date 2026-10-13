KTM smentisce le voci: niente India, la produzione rimarrà in Austria

KTM ha superato da poco una crisi che l'ha messa in seria difficoltà. La casa austriaca è riuscita a uscirne grazie a Bajaj che lo scorso hanno ha completato l'acquisizione della società madre di KTM, Pierer Mobility. Da allora, la casa motociclistica è tornata a crescere. Da quando ha superato questo momento di difficoltà, l'azienda austriaca ha registrato di recente il suo primo utile operativo trimestrale positivo. Tuttavia, da quando è stata portata avanti l'operazione di ristrutturazione che ha permesso di salvare KTM, hanno iniziato a circolare voci sul piano di spostare la produzione delle moto dall'Austria all'India.

Il tutto, come modo di ottimizzare ulteriormente i costi. A quanto pare, non c'è nulla di vero in quanto il CEO di KTM, Gottfried Neumeister, ha risposto a queste voci affermando che il produttore austriaco continuerà a costruire le sue motociclette presso la sede centrale in Austria.

In realtà, i modelli KTM 125, 250 e 390 sono attualmente tutti prodotti nello stabilimento Bajaj di Chakan, a Pune, Maharashtra, India. La dichiarazione del CEO riguarda quindi il resto della gamma KTM.

La produzione rimane in Austria

Parlando con i colleghi di Speedweek, Neumeister ha dichiarato:

All'inizio, la comprensione del motorsport era scarsa. Provengono dal mondo delle auto per pendolari, dove le vendite sono guidate dal prezzo; lì, sono importanti caratteristiche diverse rispetto a qui. Ho dovuto fare diversi viaggi in India per convincerli. Non avremmo potuto impegnarci in MotoGP per i prossimi cinque anni senza il loro sostegno. Ho ricevuto il via libera dai vertici per creare un team indipendente, quindi Bajaj non ha assunto la gestione. C'erano anche voci su un possibile trasferimento della produzione in India, ma c'è un chiaro impegno nei confronti dell'Austria. Abbiamo oltre 440 ingegneri che progettano prodotti di altissima qualità e definiscono nuovi standard.

Insomma, l'azienda ha un forte impegno nei confronti dell'Austria e può contare su di una nutrita forza lavoro locale. La produzione, quindi, non sarà spostata e KTM continuerà a costruire le sue moto in Austria.

Fonte: RideApart

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