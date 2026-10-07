KTM SX-E 2.12, la nuova mini moto elettrica per i giovani piloti: specifiche e prezzo

KTM pensa anche ai piccoli motociclisti e amplia la sua gamma di mini elettriche con l’introduzione della nuova KTM SX-E 2.12. Questo modello va quindi ad affiancare KTM SX-E 2, KTM SX-E 3 e KTM SX-E 5. Si rivolge ai più piccoli ma con una statura superiore alla media.

Per iniziare a divertirsi in moto

Dal punto di vista tecnico, adotta il telaio in alluminio con tubo centrale della SX-E 2. Tuttavia, presenta una ruota anteriore da 12 pollici al posto di quella da 10 pollici oltre a sospensioni di maggiore lunghezza, che garantiscono una posizione di guida più alta. Più nel dettaglio, davanti c'è una forcella WP idraulica con escursione ruota di 90 mm, mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore idraulico con diametro da 34 mm regolabile nel precarico che offre 70 mm di escursione.

KTM SX-E 2.12

La scheda tecnica della KTM SX-E 2.12 parla anche un’altezza sella massima di 566 mm e di un peso pari a 29 kg. Il motore elettrico integrato nl mozzo è in grado di erogare una potenza di 1,8 kW con una coppia di 50 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria da 9,4 Ah in stile power-tool, sigillata e certificata IP65. La ricarica si completa in circa 60 minuti e avviene con un caricatore esterno che fornisce fino a 500 W, collegabile a qualsiasi presa di corrente.

Massima sicurezza

Trattandosi di una moto rivolta ai giovanissimi, KTM ha curato molto l'aspetto della sicurezza. Per tale motivo, la nuova KTM SX-E 2.12 è dotata di un sensore di inclinazione che interrompe automaticamente l’alimentazione in caso di urto o ribaltamento. Inoltre, è presente una chiave collegata al polso tramite un laccetto che fornisce un collegamento diretto tra il pilota e l’interruttore d’emergenza, andando a spegnere il motore in caso di perdita di controllo del veicolo. L’assenza di componenti aggiuntivi, come catene o pignoni, assicura un ulteriore livello di sicurezza in caso di caduta.

KTM SX-E 2.12

Prezzo

KTM SX-E 2.12 è già disponibile presso i concessionari KTM al prezzo di 2.850 euro. Non essendo omologata per la circolazione su strada, può essere utilizzata solo su terreni privati.

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