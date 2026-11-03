TVS M1-S, a EICMA la versione di serie dello scooter elettrico per la patente A1

Rispetto al prototipo cambiano batteria, sella e autonomia. Restano 105 km/h di velocità massima e 26 litri di sottosella.

Un anno fa era un prototipo, oggi è pronto per la produzione. TVS Motor, il costruttore indiano di moto e scooter, porta a EICMA 2026 l’M1-S nella versione destinata al mercato europeo. È uno scooter elettrico che il marchio definisce il suo primo «maxi scooter» a batteria, pensato per chi si sposta ogni giorno in città ma vuole anche poter allungare il tragitto. Si guida con la patente A1.

Cosa cambia rispetto al prototipo

TVS M1-S, il frontale

Chi aveva seguito il debutto del prototipo a EICMA 2025, sviluppato insieme alla startup di Singapore ION Mobility, noterà qualche differenza. Soprattutto nei numeri. All’epoca si parlava di una batteria da 4,3 kWh e di 150 km di autonomia. La versione di serie ha una batteria da 4,2 kWh e un’autonomia prevista di 120 km nel ciclo europeo WMTC, ricavata da test interni sull’attuale configurazione delle modalità di guida. Il peso scende da 152 a 150 kg, mentre la sella sale da 765 a 800 mm. TVS precisa che tutti i dati sono provvisori e potranno cambiare con l’omologazione.

Il design

TVS M1-S, il dettaglio dell'illuminazione anteriore

I designer di TVS hanno lavorato su tre principi, che il marchio chiama Presence, Tamed Emotions e Framed Surfaces. Il primo riguarda le proporzioni piene da scooter grande. Il secondo uno stile sobrio, fatto di contrasti sottili e lontano dalle soluzioni aggressive. Il terzo una carrozzeria in cui pannelli dai contorni netti incontrano linee morbide. L’illuminazione è tutta a LED, con luci di posizione anteriori che danno al frontale una firma riconoscibile. Il primo colore disponibile in Europa è il nero Spectre Black, gli altri arriveranno successivamente.

Motore, prestazioni e batteria

TVS M1-S, il design

La trazione è affidata a un motore sincrono a magneti permanenti montato sul telaio, che ha due valori di potenza. I 5 kW nominali, pari a 7 CV, sono quelli che il motore eroga in modo continuo a velocità costante. I 12,5 kW di picco, cioè 17 CV, restano disponibili quando serve più spinta, per esempio per entrare in una rotatoria o immettersi su una strada trafficata. Da 0 a 50 km/h servono 3,7 secondi e la velocità massima è di 105 km/h. La batteria agli ioni di litio con chimica NMC è sistemata in basso, nella pedana, per abbassare il baricentro e rendere lo scooter più stabile. Il caricatore è a bordo e si collega a una normale presa di casa. A 1,8 kW porta la batteria dal 10 all’80% in 75 minuti.

Telaio, freni e dotazioni

TVS M1-S, la sella

Il telaio è in tubi d’acciaio, con forcella telescopica davanti e due ammortizzatori regolabili dietro. Le ruote sono da 14”, con pneumatici 110/70 all’anteriore e 120/70 al posteriore, entrambi controllati dal sensore della pressione. Frena con un disco da 230 mm per ruota e ABS a due canali. Di serie c’è anche il cruise control. Le misure sono quelle di uno scooter grande, lungo 1.970 mm, largo 730 e alto 1.190, con un passo di 1.350 mm e 170 mm di altezza da terra. Il peso in ordine di marcia è di 150 kg.

Spazio e connettività

Il vano sottosella da 26 litri contiene un casco integrale, oppure una borsa da lavoro o la spesa. Davanti ci sono un cassettino a sinistra con presa USB-A e un vano aperto per una bottiglietta da mezzo litro o piccoli oggetti. Le informazioni di guida compaiono su uno schermo TFT da 7”. L’M1-S ha Wi-Fi, Bluetooth e una connessione LTE propria, che fa funzionare alcune funzioni anche senza lo smartphone vicino. Dall’app per Android e iOS si può avviare lo scooter, aprire la sella, ritrovarlo con la funzione di localizzazione e ricevere gli aggiornamenti di servizio. Il software si aggiorna a distanza. Lo scooter si avvia con una chiave elettronica.

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