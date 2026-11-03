EICMA 2026

TVS M1-S, a EICMA la versione di serie dello scooter elettrico per la patente A1

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20 fa - Fino a 105 km/h, 120 km di autonomia e connessione LTE.

Rispetto al prototipo cambiano batteria, sella e autonomia. Restano 105 km/h di velocità massima e 26 litri di sottosella.
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Un anno fa era un prototipo, oggi è pronto per la produzione. TVS Motor, il costruttore indiano di moto e scooter, porta a EICMA 2026 l’M1-S nella versione destinata al mercato europeo. È uno scooter elettrico che il marchio definisce il suo primo «maxi scooter» a batteria, pensato per chi si sposta ogni giorno in città ma vuole anche poter allungare il tragitto. Si guida con la patente A1.

Cosa cambia rispetto al prototipo

TVS M1-S, il frontale

Chi aveva seguito il debutto del prototipo a EICMA 2025, sviluppato insieme alla startup di Singapore ION Mobility, noterà qualche differenza. Soprattutto nei numeri. All’epoca si parlava di una batteria da 4,3 kWh e di 150 km di autonomia. La versione di serie ha una batteria da 4,2 kWh e un’autonomia prevista di 120 km nel ciclo europeo WMTC, ricavata da test interni sull’attuale configurazione delle modalità di guida. Il peso scende da 152 a 150 kg, mentre la sella sale da 765 a 800 mm. TVS precisa che tutti i dati sono provvisori e potranno cambiare con l’omologazione.

Il design

TVS M1-S, il dettaglio dell'illuminazione anteriore

I designer di TVS hanno lavorato su tre principi, che il marchio chiama Presence, Tamed Emotions e Framed Surfaces. Il primo riguarda le proporzioni piene da scooter grande. Il secondo uno stile sobrio, fatto di contrasti sottili e lontano dalle soluzioni aggressive. Il terzo una carrozzeria in cui pannelli dai contorni netti incontrano linee morbide. L’illuminazione è tutta a LED, con luci di posizione anteriori che danno al frontale una firma riconoscibile. Il primo colore disponibile in Europa è il nero Spectre Black, gli altri arriveranno successivamente.

Motore, prestazioni e batteria

TVS M1-S, il design

La trazione è affidata a un motore sincrono a magneti permanenti montato sul telaio, che ha due valori di potenza. I 5 kW nominali, pari a 7 CV, sono quelli che il motore eroga in modo continuo a velocità costante. I 12,5 kW di picco, cioè 17 CV, restano disponibili quando serve più spinta, per esempio per entrare in una rotatoria o immettersi su una strada trafficata. Da 0 a 50 km/h servono 3,7 secondi e la velocità massima è di 105 km/h. La batteria agli ioni di litio con chimica NMC è sistemata in basso, nella pedana, per abbassare il baricentro e rendere lo scooter più stabile. Il caricatore è a bordo e si collega a una normale presa di casa. A 1,8 kW porta la batteria dal 10 all’80% in 75 minuti.

Telaio, freni e dotazioni

TVS M1-S, la sella

Il telaio è in tubi d’acciaio, con forcella telescopica davanti e due ammortizzatori regolabili dietro. Le ruote sono da 14”, con pneumatici 110/70 all’anteriore e 120/70 al posteriore, entrambi controllati dal sensore della pressione. Frena con un disco da 230 mm per ruota e ABS a due canali. Di serie c’è anche il cruise control. Le misure sono quelle di uno scooter grande, lungo 1.970 mm, largo 730 e alto 1.190, con un passo di 1.350 mm e 170 mm di altezza da terra. Il peso in ordine di marcia è di 150 kg.

Spazio e connettività

Il vano sottosella da 26 litri contiene un casco integrale, oppure una borsa da lavoro o la spesa. Davanti ci sono un cassettino a sinistra con presa USB-A e un vano aperto per una bottiglietta da mezzo litro o piccoli oggetti. Le informazioni di guida compaiono su uno schermo TFT da 7”. L’M1-S ha Wi-Fi, Bluetooth e una connessione LTE propria, che fa funzionare alcune funzioni anche senza lo smartphone vicino. Dall’app per Android e iOS si può avviare lo scooter, aprire la sella, ritrovarlo con la funzione di localizzazione e ricevere gli aggiornamenti di servizio. Il software si aggiorna a distanza. Lo scooter si avvia con una chiave elettronica.

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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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