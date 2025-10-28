EICMA 2025

TVS M1-S, lo scooter elettrico della Casa indiana promette 150 km di autonomia

Avatar di Fabio Meloni, il 29/10/25

1 ora fa - ... e 105 km/h di velocità massima. Ricca la dotazione di serie

... e 105 km/h di velocità massima. Realizzato in collaborazione con la singaporiana ION Mobility, ha una ricca dotazione di serie

Il TVS M1-S è un nuovo scooter elettrico progettato per i mercati internazionali dall'indiana TVS in collaborazione con la startup singaporiana ION Mobility, la quale ha già pubblicato alcune specifiche dello scooter sul suo sito ufficiale. Viene annunciato come un mezzo che unisce prestazioni da 250 cc e ingombri da 125 cc

TVS M1-S 2026, 152 kg di peso, 150 km di autonomia, 105 km/h di velocità massima

TVS M 1-S, batteria, motore, prestazioni

M1-S sarà equipaggiato con una batteria da 4,3 kWh e un motore da 12,5 kW (17 CV) di potenza di picco. Potrà essere guidato a 16 anni con patente A1. Le prestazioni dichiarate sono: autonomia di 150 km, accelerazione 0-50 km/h in 3,7 secondi, velocità massima di 105 km/h e tempo di ricarica completo di circa 3 ore con il caricatore integrato, che può essere collegato a una presa domestica.

TVS M1-S 2026, verde

TVS M1-S, dimensioni, peso, caratteristiche

Il TVS M1-S ha sella a 765 mm da terra e pesa 152 kg. I cerchi sono di 14''. I freni sono a disco con frenata combinata. La capacità del vano sottosella è di 26 litri, sufficiente secondo la Casa a ospitare un casco integrale.

TVS M1-S 2026, blu

TVS M1-S, dotazioni

  • Fanaleria full LED

  • Schermo TFT da 7 pollici con connettività

  • Avviamento keyless

  • Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

  • Persa di corrente USB-A

  • Varie modalità

  • Retromarcia

  • Frenata rigenerativa

TVS M1-S, colorazioni

Sono disponibili cinque colorazioni secondo il sito di ION Mobility: Molten Grey, Spectre Black, Tempest Blue, Silken Dune e Terra Green.

VEDI ANCHE
TVS RTX 300 2026, la piccola globetrotter arriverà in Italia
TVS RTX 300 2026, la piccola globetrotter indiana super nell'allestimento (e, forse, nel prezzo) arriverà in Italia!
TVS: nuovo centro di Engines Engineering a Bologna
TVS: il nuovo Centro di Eccellenza Globale è a Bologna
Pubblicato da Fabio Meloni, 29/10/2025
Tags
scooter elettricomobilità elettricamotore elettricoveicoli elettriciEICMA 2025
Gallery
Logo TVS Motor
TVS Motor
Vedi anche