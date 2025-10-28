TVS M1-S, lo scooter elettrico della Casa indiana promette 150 km di autonomia

... e 105 km/h di velocità massima. Realizzato in collaborazione con la singaporiana ION Mobility, ha una ricca dotazione di serie

Il TVS M1-S è un nuovo scooter elettrico progettato per i mercati internazionali dall'indiana TVS in collaborazione con la startup singaporiana ION Mobility, la quale ha già pubblicato alcune specifiche dello scooter sul suo sito ufficiale. Viene annunciato come un mezzo che unisce prestazioni da 250 cc e ingombri da 125 cc.

TVS M1-S 2026, 152 kg di peso, 150 km di autonomia, 105 km/h di velocità massima

TVS M 1-S, batteria, motore, prestazioni

M1-S sarà equipaggiato con una batteria da 4,3 kWh e un motore da 12,5 kW (17 CV) di potenza di picco. Potrà essere guidato a 16 anni con patente A1. Le prestazioni dichiarate sono: autonomia di 150 km, accelerazione 0-50 km/h in 3,7 secondi, velocità massima di 105 km/h e tempo di ricarica completo di circa 3 ore con il caricatore integrato, che può essere collegato a una presa domestica.

TVS M1-S 2026, verde

TVS M1-S, dimensioni, peso, caratteristiche

Il TVS M1-S ha sella a 765 mm da terra e pesa 152 kg. I cerchi sono di 14''. I freni sono a disco con frenata combinata. La capacità del vano sottosella è di 26 litri, sufficiente secondo la Casa a ospitare un casco integrale.

TVS M1-S 2026, blu

TVS M1-S, dotazioni

Fanaleria full LED

Schermo TFT da 7 pollici con connettività

Avviamento keyless

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Persa di corrente USB-A

Varie modalità

Retromarcia

Frenata rigenerativa

TVS M1-S, colorazioni

Sono disponibili cinque colorazioni secondo il sito di ION Mobility: Molten Grey, Spectre Black, Tempest Blue, Silken Dune e Terra Green.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/10/2025