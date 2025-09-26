TVS: il nuovo Centro di Eccellenza Globale è a Bologna

TVS Motor Company procede nel suo percorso di rafforzamento della propria base di progettazione e ingegnerizzazione. Tramite l'acquisizione della proprietà di Engines Engineering, l'azienda indiana punta ad accelerare la creazione di piattaforme di mobilità di nuova generazione.

TVS Motor Company: cos'è il CoE

Il CoE, Centro di Eccellenza Globale di TVS per la progettazione e l'ingegneria, sorge a Bologna, presso la Engines Engineering S.p.A. – acquisita da TVS Motor Company – Azienda italiana leader nella progettazione e ingegnerizzazione nel settore automotive, nota per la prototipazione avanzata, l'innovazione nel settore delle motociclette ad alte prestazioni e l'esperienza nelle competizioni MotoGP. Il nuovo centro è, nelle intenzioni di TVS, un polo di innovazione dal concetto al prodotto, che integra le competenze di Engines Engineering con le capacità globali di ricerca e sviluppo di TVS Motor. L'intento è quello di migliorare significativamente la velocità di immissione dei prodotti e la leadership tecnologia, il tutto attraverso l'unione di diversi team di ingegneri e ampliando così l'accesso a un bacino di talenti globali.

TVS Motor Company e Norton Motorcycles

L'acquisizione di Engines Engineering e la creazione del CoE vuole non solo rafforzare la gamma di prodotti premium e all'avanguardia di TVS, ma anche aggiungere nuove funzionalità a Norton Motorcycles, iconico marchio britannico. TVS Motor sarà così in grado di ridurre i cicli di sviluppo dei prodotti, migliorare la flessibilità progettuale e ampliare il proprio portafoglio di prodotti premium: dalle motociclette di grossa cilindrata passando per scooter all’avanguardia fino alle novità nel segmento della mobilità elettrica. Un approccio, quello dell'Azienda indiana, in linea con l'aspirazione di migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo, attraverso soluzioni di mobilità sostenibili e accattivanti.

Sudarshan Venu, Presidente di TVS Motor Company, ha dichiarato: ''La creazione del nuovo Centro di Eccellenza Globale italiano segna un'altra pietra miliare nel rafforzamento delle nostre capacità e nell'accelerazione del nostro percorso verso una nuova concezione della mobilità. Combinando la creatività e l'esperienza nel campo delle corse di Engines Engineering con i nostri punti di forza nell'ingegneria e nella progettazione, stiamo ampliando la nostra

capacità di fornire veicoli elettrici premium e connessi che stabiliscono nuovi standard globali. È importante sottolineare che questo Centro di Eccellenza aumenta ulteriormente le capacità di Norton, consentendole di migliorare la sua arte di produrre motociclette eccezionali ad alte prestazioni che non solo onorano la suaiconica eredità, ma elevano anche le sue ambizioni future''.

