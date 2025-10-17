TVS RTX 300 2026, la piccola globetrotter indiana super nell'allestimento (e, forse, nel prezzo) arriverà in Italia!

Monocilindrica, ha 35 CV e pesa 180 kg col pieno. Le sospensioni sono regolabili, i cerchi di 19"-17": sarà presentata a EICMA

TVS Apache RTX 300 2026 - La categoria delle globetrotter di piccola cilindrata guidabili con patente A2 è in grande fermento. Non solo in Italia, dove di recente sono state presentate novità interessanti quali le Morbidelli T352X e T502X. Notizie di nuovi modelli arrivano da ogni angolo del mondo. È per esempio di oggi la notizia del lancio da parte di TVS della RTX 300, una piccola monocilindrica molto interessante se guardiamo quanto costa e cosa offre. Neanche il tempo di scrivere questo articolo ed ecco subito la conferma che attendevamo: la RTX arriverà anche sul nostro mercato e verrà svelata ufficialmente a EICMA! TVS, in India, è partner di produzione di BMW Motorrad, per la quale ha prodotto i modelli della famiglia G 310 2016 al 2025. Dal 2026 seguiranno i modelli F 450, a cominciare dalla nuova BMW F 450 GS. E stando a quanto si apprende sarebbero previsti modelli TVS spinti dal bicilindrico 450 di BMW. Tuttavia, il primo ''concetto GS'' sviluppato da TVS è, appunto, la RTX 300, col suo monocilindrico sviluppato internamente.

TVS Apache RTX 300, disponibile (per ora in India) in tre versioni

TVS RTX 300, nuovo monocilindrico da 35 CV con ride by wire

La TVS RTX è dotata di un monocilindrico molto recente, presentato dalla Casa all’inizio del 2025. Denominato TVS RT-XD4, è un motore moderno con raffreddamento a liquido, iniezione elettronica, 4 valvole e doppio albero a camme in testa (DOHC). Con una cilindrata di 299 cc, eroga 35 CV a 9.000 giri/min e 28,5 Nm a 7.000 giri/min. Interessante per la categoria l'acceleratore ride by wire, che permette di avere varie modalità di guida: Urban, Tour, Rally e Rain. Il cambio è a sei marce ed è abbinato a una frizione antisaltellamento.

TVS Apache RTX 300, il motore monocilindrico da 35 CV

TVS RTX 300, ciclistica: telaio in tubi di acciao, forcellone in alluminio, cerchi 19''-17''

La RTX ha telaio e telaietto reggisella realizzati con traliccio di tubi d’acciaio. Il forcellone è a doppio braccio, in alluminio. Le sospensioni sono WP e garantiscono 180 mm di escursione a entrambe le ruote. L’altezza della sella è moderata: 835 mm. I cerchi sono in alluminio, di 19'' davanti e di 17'' dietro, con gomme nelle tipiche misure 110/80 e 150/70. I freni sono a disco, di 320 mm davanti con pinza radiale a quattro pistoncini, di 240 mm dietro con pinza flottante a due pistoncini. L’ABS è regolabile e può essere disattivato dalla ruota posteriore per la guida offroad. In ordine di marcia, la Apache RTX pesa 180 kg. Il serbatoio ha 12,5 litri di capacità.

TVS Apache RTX 300, ha controllo di trazione e ABS disinseribili

TVS RTX 300: tre versioni diverse per prezzo e allestimento

La Apache viene venduta in India in versione standard (circa 1.950 euro), Top (circa 2.040 euro) e BTO (circa 2.280 euro). In Italia arriverà solo la versione più accessoriata, non sappiamo ancora a quale prezzo. Ecco cosa prevede l'equipaggiamento, in ogni caso molto interessante:

Standard Top BTO Quattro modalità di guida V V V ABS disinseribile V V V Cruise control V V V Controllo di trazione V V V Leve regolabili nella distanza dal manubrio V V V Sella in due pezzi V V V Faro anteriore con DRL X V V Faro anteriore ad attivazione automatica X V V Faro anteriore con animazione di benvenuto all'accensione X V V Display TFT da 5'' V V V Display con connettività bluetooth X V V Navigazione cartografica X V V Cambio elettronico bidirezionale X V V Predisposizione montaggio bauletto X V V Predisposizione montaggio borse laterali X V V Sospensioni regolabili X X V Catena con trattamento di indurimento X X V Sensori di pressione gomme X X V

TVS Apache RTX 300, la gamma colori

TVS RTX 300, FAQ

1. Quando arriverà la TVS RTX 300 in Italia?

La moto verrà presentata a EICMA e successivamente sarà disponibile nei punti vendita.

2. La TVS RTX 300 è guidabile con patente A2?

Sì, i suoi 35 CV la rendono adatta ai possessori di patente A2.

3. Quanto costa la TVS RTX 300?

In India il prezzo varia da circa 1.950 € a 2.280 € secondo l’allestimento; il prezzo italiano non è ancora confermato ma sarà superiore a causa di tasse e importazione.

4. Quali versioni sono disponibili?

Tre allestimenti in India: Standard, Top e BTO, con dotazioni crescenti come quickshifter, sospensioni regolabili, sensori TPMS e display TFT con Bluetooth. In Italia sarà disponibile solo la versione più accessoriata.

5. Quali sono le caratteristiche del motore della RTX 300?

Monocilindrico di 299 cc, 35 CV a 9.000 giri/min, 28,5 Nm a 7.000 giri/min, raffreddamento a liquido, 4 valvole DOHC, con ride-by-wire.

6. Quali modalità di guida offre la TVS RTX 300?

Quattro: Urban, Tour, Rally e Rain.

7. Che tipo di ciclistica ha?

Telaio a traliccio in acciaio, forcellone in alluminio, sospensioni WP con 180 mm di escursione, cerchi 19’’ davanti e 17’’ dietro, altezza sella 835 mm.

8. Quali sono le caratteristiche dei freni e dell’ABS?

Disco di 320 mm con pinza radiale a quattro pistoncini davanti, 240 mm dietro con pinza flottante a due pistoncini. ABS regolabile, disinseribile al posteriore per off-road leggero.

9. Quanto pesa e qual è la capacità del serbatoio?

Peso in ordine di marcia: 180 kg, serbatoio da 12,5 litri, autonomia stimata 280–350 km.

10. Ha connettività e strumenti digitali?

Sì, display TFT da 5’’, connettività Bluetooth, navigazione integrata (Top e BTO), cruise control, modalità di guida selezionabili.

13. Quali accessori opzionali ci sono?

Versione BTO include sospensioni regolabili, catena rinforzata, sensori pressione gomme e possibilità di montaggio bauletto.

14. È adatta ai viaggi e all’off-road leggero?

Sì, grazie a cerchi 19’’/17’’, sospensioni WP da 180 mm, ABS disinseribile e altezza sella moderata, la RTX 300 può affrontare percorsi sterrati leggeri e lunghi viaggi.

15. Quali caratteristiche la rendono sicura per A2 e principianti?

Controllo di trazione

ABS disinseribile

Cambio antisaltellamento

Leve regolabili

Modalità di guida adattive

16. Qual è la potenza e la coppia del motore?

Potenza: 35 CV a 9.000 giri/min, Coppia: 28,5 Nm a 7.000 giri/min.

TVS Apache RTX 300, è predisposta per il montaggio del ''tris''

TVS RTX 300, il video ufficiale da oltre 8 milioni di visualizzazioni!

