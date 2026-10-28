EICMA 2026, Moto Guzzi presenta The Trip: la nuova 500 che rompe con la tradizione

Una Moto Guzzi con motore bicilindrico parallelo, pensata per i motociclisti più giovani ma capace di divertire anche quelli navigati? Fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato un azzardo per la Casa di Mandello, eppure eccola qui. Si chiama Moto Guzzi The Trip ed è una delle novità più interessanti presentate a EICMA 2026. Una roadster da 500 cc che inaugura una nuova generazione di moto dell'Aquila, con l'obiettivo di rendere il marchio più accessibile senza rinunciare alla personalità che lo contraddistingue. La ricetta è semplice: dimensioni compatte, peso contenuto, una quarantina abbondante di cavalli e tutta la tecnologia che serve per divertirsi, tanto negli spostamenti quotidiani quanto nelle uscite del fine settimana. Ma vediamo più da vicino com'è fatta.

MOTO GUZZI THE TRIP: UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLO STILE DI MANDELLO

La prima cosa che colpisce della nuova The Trip è il suo design. Moto Guzzi ha scelto di non inseguire le forme aggressive di molte naked contemporanee, preferendo un linguaggio stilistico più pulito ed essenziale, nel quale convivono elementi classici e dettagli moderni, una scelta più in linea con la filosofia del brand. Le proporzioni sono quelle di una roadster tradizionale, con il serbatoio metallico da 15 litri a dominare la parte superiore della moto e il bicilindrico verniciato di nero a occupare la scena nella zona centrale.

Il faro Full LED reinterpreta l'iconica Aquila Moto Guzzi in chiave contemporanea, mentre la strumentazione circolare mantiene un richiamo al passato, pur nascondendo al suo interno un moderno display TFT da 3,6 pollici. Una scelta stilistica che sembra voler mettere d'accordo due mondi: quello degli appassionati storici del marchio e quello dei motociclisti che cercano una moto moderna, ma senza un'estetica eccessivamente elaborata. Curati i dettagli, con soluzioni come i blocchetti elettrici retroilluminati e il nome The Trip ricamato direttamente sulla sella.

LA TECNICA: UN BICILINDRICO PARALLELO DA QUASI 48 CV

La novità più importante della The Trip però si nasconde sotto il serbatoio. Per questa nuova roadster Moto Guzzi ha infatti scelto un motore bicilindrico parallelo da 500 cc, una soluzione che rappresenta un cambio di rotta rispetto ai bicilindrici a V trasversale ai quali il marchio ci ha abituato. La potenza dichiarata è di quasi 48 CV, un valore che permette alla nuova arrivata di rientrare nei limiti previsti dalla patente A2 senza ricorrere a versioni depotenziate.

L'obiettivo non è inseguire prestazioni esasperate, ma offrire un'erogazione piacevole e sfruttabile. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, la maggior parte della coppia è già disponibile ai bassi regimi, caratteristica che dovrebbe rendere la moto sufficientemente elastica nel traffico e divertente quando si decide di allungare il percorso verso casa. Per conoscere nel dettaglio i valori di coppia, l'architettura interna del propulsore e le altre caratteristiche meccaniche bisognerà attendere la diffusione della scheda tecnica completa.

Peso e altezza sella: accessibile anche ai meno esperti

Uno dei punti sui quali Moto Guzzi ha lavorato maggiormente è la facilità di guida. La nuova The Trip dichiara un peso di 180 kg in ordine di marcia, mentre la sella parte da un'altezza di 790 mm da terra. Due numeri che lasciano immaginare una moto poco impegnativa nelle manovre e sufficientemente accessibile anche per chi non è particolarmente alto. La posizione di guida - fa sapere Guzzi -è stata studiata per risultare naturale, con un'impostazione che privilegia il controllo della moto e il comfort nell'utilizzo quotidiano. Sulla carta, insomma, la The Trip sembra voler interpretare il ruolo della classica prima moto, ma senza limitarsi a quello: peso e prestazioni potrebbero renderla interessante anche per chi ha già esperienza e cerca una due ruote meno impegnativa rispetto alle maxi di ultima generazione.

ELETTRONICA: TRE RIDING MODE E ACCELERATORE RIDE-BY-WIRE

Nonostante la filosofia essenziale, Moto Guzzi non ha rinunciato a una dotazione elettronica moderna. La nuova The Trip utilizza un acceleratore elettronico Ride-by-Wire, che permette di modificare la risposta del motore attraverso tre modalità di guida. La Road è pensata per l'utilizzo quotidiano e privilegia fluidità e comfort. La Sport rende invece la risposta più vivace, per chi cerca un pizzico di coinvolgimento in più tra le curve. Infine, la Rain è dedicata alle condizioni di aderenza più difficili, con una gestione dell'erogazione orientata alla maggiore progressività.

Display TFT, connettività e Quick Shifter

La strumentazione è affidata a un display TFT circolare da 3,6 pollici, una soluzione che mantiene un aspetto classico senza rinunciare alla tecnologia. È prevista la connettività con lo smartphone, mentre tra gli accessori disponibili troviamo la navigazione integrata a pittogrammi e il Quick Shifter, per cambiare marcia senza utilizzare la frizione nelle condizioni previste dal sistema.

TRE COLORAZIONI E UNA SERIE SPECIALE THE OPENING

Per il debutto della nuova roadster, Moto Guzzi ha previsto tre differenti livree, ciascuna pensata per interpretare una sfumatura del carattere della moto.

La Black Metropolis punta su un'eleganza urbana e contemporanea, mentre la Green Grove richiama il legame tra la tradizione del marchio e il mondo naturale. Più dinamica, almeno nelle intenzioni, la Red Beat, che sceglie il rosso per valorizzare il carattere sportivo della The Trip.

A queste si aggiunge una quarta proposta: The Opening, una serie speciale realizzata per celebrare il debutto della nuova generazione Moto Guzzi. La Casa non ha ancora comunicato i dettagli relativi alla dotazione specifica di questa versione.

MOTO GUZZI THE TRIP 500: PREZZO E DISPONIBILITÀ

La nuova Moto Guzzi The Trip è stata presentata ufficialmente a EICMA 2026, dove il pubblico può scoprirla presso lo stand della Casa di Mandello, nel Padiglione 9. Restano ancora da conoscere alcuni dettagli importanti, a partire dal prezzo di listino e dalla data di arrivo nelle concessionarie.

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