TVS Orbiter, lo scooter elettrico da città per la patente AM arriva in Europa con due batterie

Accanto al più grande M1-S, TVS Motor porta a EICMA 2026 uno scooter elettrico pensato per i piccoli spostamenti di ogni giorno. È l’Orbiter, presentato in versione europea durante la conferenza stampa del costruttore indiano. Equivale a un 50, quindi va fino a 45 km/h e si guida con la patente AM. Si sceglie fra due batterie, in base ai chilometri che si percorrono davvero. Non è ancora in vendita, perché l’omologazione europea è prevista nel corso del 2027.

Design e colori

TVS Orbiter, il frontale

Le linee sono pulite e dritte, per un aspetto minimalista che secondo TVS aiuta anche l’aerodinamica. Il faro anteriore è un Crystal LED, e sono a LED anche frecce e fanale posteriore. I colori di lancio per l’Europa sono il grigio Lunar Grey e il blu Stratos Blue, mentre gli altri arriveranno più in là. L’Orbiter è progettato e costruito nel centro di ricerca e sviluppo e nello stabilimento di TVS in India. Il marchio lo ha sviluppato con milioni di chilometri di dati di guida reali e di averlo sottoposto a 600 test di sicurezza e resistenza strutturale.

Due batterie, due autonomie

TVS Orbiter, il motore nel mozzo della ruota

Il motore elettrico è un brushless montato nel mozzo della ruota, con 1,85 kW di potenza nominale e 2,9 kW di picco, pari a circa 3 e 4 CV. La velocità massima è di 45 km/h. Entrambe le batterie sono agli ioni di litio con chimica NMC. Con quella da 1,8 kWh l’autonomia prevista è di 70 km, con quella da 3,1 kWh sale a 105 km. I valori sono calcolati da TVS con test interni nel ciclo europeo WMTC, in attesa dell’omologazione.

TVS Orbiter, la presa di ricarica

La ricarica avviene dalla presa di casa a 550 W. Dallo 0 all’80% servono 2 ore e 39 minuti con la batteria piccola e 4 ore e 33 minuti con quella grande. TVS prevede che la batteria sia estraibile in entrambe le versioni, ma lo confermerà solo dopo l’omologazione.

Pensato per la città

TVS Orbiter, il retro

La posizione di guida è eretta, con un manubrio largo e una sella lunga e piatta a 760 mm da terra. Il vano sottosella è da 34 litri. L’Orbiter è lungo 1.855 mm, largo 728 e alto 1.284, con un passo di 1.330 mm e 165 mm di altezza da terra. Pesa 102 kg con la batteria piccola e 114 kg con quella grande.

TVS Orbiter, il dettaglio delle luci LED

Il telaio è in tubi d’acciaio, con forcella telescopica davanti e due ammortizzatori dietro. La ruota anteriore in lega è da 14 pollici con pneumatico 90/80, la posteriore da 12 pollici con pneumatico 90/90. Frena con un disco anteriore da 220 mm e un tamburo posteriore da 130 mm, collegati dalla frenata combinata. Di serie su entrambe le versioni ci sono il cruise control, l’assistenza alla partenza in salita e quella alla retromarcia per uscire dai parcheggi stretti.

Connesso anche senza telefono

TVS Orbiter, il display

La strumentazione è un LCD a colori da 5” che si collega via Bluetooth all’app TVS SmartXonnect per Android e iOS. Mostra la navigazione con le indicazioni svolta per svolta, le chiamate in arrivo e perse e l’autonomia residua. Grazie alla connessione LTE di bordo lo scooter offre anche altri servizi. Si può delimitare un’area oltre la quale scatta un avviso, si ricevono notifiche in caso di incidente o caduta, si vede la posizione dello scooter in tempo reale e ci si fa guidare fino a dove è parcheggiato. Ci sono poi la cronologia dei viaggi, lo stato di carica in tempo reale, l’allarme antifurto e gli aggiornamenti del software a distanza.

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