Moto e scooter, ottobre 2026 in positivo: ecco le moto e gli scooter più venduti

Il mese di ottobre si chiude positivamente per il mercato moto e scooter 2026. Secondo il rapporto di ANCMA ci sono state complessivamente 27.040 immatricolazioni pari a una crescita del 6,61%. Guardando l'andamento del mercato da inizio anno, nel periodo gennaio-ottobre 2026 sono stati registrati 351.963 veicoli pari a una crescita del 10,53%. A consentire il buon andamento del mese di ottobre, soprattutto il segmento degli scooter. Molto bene anche i ciclomotori con una crescita a doppia cifra.
Lieve flessione, invece, per le moto che comunque rimangono in positivo nel cumulato da inizio anno.
Mercato moto e scooter: i numeri ottobre
Entrando più nei dettagli, gli scooter ottengono 16.603 immatricolazioni e un incremento del 10,80%. Molto bene anche i ciclomotori con 1.600 unità, in aumento del 12,12%. Per le moto, invece, 8.837 immatricolazioni pari a un calo dell’1,27%.
Le Honda Africa Twin di Adventure Roads
Nel periodo gennaio-ottobre 2026, gli scooter raggiungono 209.274 unità registrate (+14,76%), le moto totalizzano 129.210 immatricolazioni (+4,29%) e i ciclomotori si attestano a 13.479 unità (+10,74%).
Il mercato elettrico
A ottobre bene le due ruote elettriche, con 1.337 unità e una crescita del 56,01%. Gli scooter, in particolare, ottengono 650 immatricolazioni pari a un aumento del 57,38%. Bene anche nel cumulato da inizio anno con 9.861 veicoli registrati, con un incremento del 28,15%.
Quadricicli: continua la crescita
Questo segmento di mercato continua a crescere e nel mese di ottobre sono stati immatricolati 1.905 quadricicli, pari a una crescita 34,63%. Nei primi 10 mesi del 2026, sono state registrati 15.155 veicoli, in aumento del 3,45%.
Gli scooter più venduti
Ecco la top 10 degli scooter più venduti nel periodo gennaio-ottobre 2026.
- HONDA SH 125: 18.059
- HONDA SH 350: 10.745
- HONDA SH 150: 9.292
- ZONTES ZT368T-G: 7.129
- PIAGGIO LIBERTY 125 ABS: 6.890
- VOGE SFIDA SR16: 6.609
- HONDA X-ADV 750: 6.160
- HONDA ADV 350: 5.868
- KYMCO AGILITY 125 S: 5.803
- VOGE SFIDA SR16 200: 5.486
Le moto più vendute
Ecco la top 10 delle moto più vendute nel periodo gennaio-ottobre 2026.
- HONDA AFRICA TWIN: 3.127
- BMW R 1300 GS: 3.103
- HONDA XL 750 TRANSALP: 2.679
- YAMAHA TENERE 700: 2.296
- BMW R 1300 GS : 2.110
- CFMOTO 450MT: 2.080
- HONDA NC 750 X: 1.983
- YAMAHA MT-07: 1.976
- YAMAHA TRACER 9: 1.937
- VOGE VALICO 625DSX: 1.778
I ciclomotori più venduti
Ecco la top 10 dei ciclomotori più venduti nel periodo gennaio-ottobre 2026.
- PIAGGIO LIBERTY 50: 3.159
- BETA RR 50 MOTARD: 1.323
- KYMCO FILLY 50: 696
- KYMCO AGILITY 50 R16: 657
- SYM SYMPHONY 50: 601
- FANTIC MOTOR 50 CC: 598
- VENT 50: 566
- BETA RR 50 ENDURO: 516
- PEUGEOT TWEET 50: 385
- PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50: 378
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).