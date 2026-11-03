Moto e scooter, ottobre 2026 in positivo: ecco le moto e gli scooter più venduti

Gli scooter dominano ottobre, i ciclomotori accelerano e le moto registrano una lieve flessione

Il mese di ottobre si chiude positivamente per il mercato moto e scooter 2026. Secondo il rapporto di ANCMA ci sono state complessivamente 27.040 immatricolazioni pari a una crescita del 6,61%. Guardando l'andamento del mercato da inizio anno, nel periodo gennaio-ottobre 2026 sono stati registrati 351.963 veicoli pari a una crescita del 10,53%. A consentire il buon andamento del mese di ottobre, soprattutto il segmento degli scooter. Molto bene anche i ciclomotori con una crescita a doppia cifra.

Lieve flessione, invece, per le moto che comunque rimangono in positivo nel cumulato da inizio anno.

Mercato moto e scooter: i numeri ottobre

Entrando più nei dettagli, gli scooter ottengono 16.603 immatricolazioni e un incremento del 10,80%. Molto bene anche i ciclomotori con 1.600 unità, in aumento del 12,12%. Per le moto, invece, 8.837 immatricolazioni pari a un calo dell’1,27%.

Le Honda Africa Twin di Adventure Roads

Nel periodo gennaio-ottobre 2026, gli scooter raggiungono 209.274 unità registrate (+14,76%), le moto totalizzano 129.210 immatricolazioni (+4,29%) e i ciclomotori si attestano a 13.479 unità (+10,74%).

Il mercato elettrico

A ottobre bene le due ruote elettriche, con 1.337 unità e una crescita del 56,01%. Gli scooter, in particolare, ottengono 650 immatricolazioni pari a un aumento del 57,38%. Bene anche nel cumulato da inizio anno con 9.861 veicoli registrati, con un incremento del 28,15%.

Quadricicli: continua la crescita

Questo segmento di mercato continua a crescere e nel mese di ottobre sono stati immatricolati 1.905 quadricicli, pari a una crescita 34,63%. Nei primi 10 mesi del 2026, sono state registrati 15.155 veicoli, in aumento del 3,45%.

Gli scooter più venduti

Ecco la top 10 degli scooter più venduti nel periodo gennaio-ottobre 2026.

HONDA SH 125: 18.059

HONDA SH 350: 10.745

HONDA SH 150: 9.292

ZONTES ZT368T-G: 7.129

PIAGGIO LIBERTY 125 ABS: 6.890

VOGE SFIDA SR16: 6.609

HONDA X-ADV 750: 6.160

HONDA ADV 350: 5.868

KYMCO AGILITY 125 S: 5.803

VOGE SFIDA SR16 200: 5.486

Le moto più vendute

Ecco la top 10 delle moto più vendute nel periodo gennaio-ottobre 2026.

HONDA AFRICA TWIN: 3.127

BMW R 1300 GS: 3.103

HONDA XL 750 TRANSALP: 2.679

YAMAHA TENERE 700: 2.296

BMW R 1300 GS : 2.110

CFMOTO 450MT: 2.080

HONDA NC 750 X: 1.983

YAMAHA MT-07: 1.976

YAMAHA TRACER 9: 1.937

VOGE VALICO 625DSX: 1.778

I ciclomotori più venduti

Ecco la top 10 dei ciclomotori più venduti nel periodo gennaio-ottobre 2026.

PIAGGIO LIBERTY 50: 3.159

BETA RR 50 MOTARD: 1.323

KYMCO FILLY 50: 696

KYMCO AGILITY 50 R16: 657

SYM SYMPHONY 50: 601

FANTIC MOTOR 50 CC: 598

VENT 50: 566

BETA RR 50 ENDURO: 516

PEUGEOT TWEET 50: 385

PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50: 378

VEDI ANCHE

Tags