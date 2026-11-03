CFMoto V4SR-RR a EICMA: oltre 210 CV e aerodinamica attiva, sfida alle superbike

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CFMoto V4SR-RR ha fatto il suo debutto ufficiale a EICMA 2026. Con la sua nuova supersportiva, il marchio cinese lancia il guanto di sfida alle superbike giapponesi ed europee. La nuova V4SR-RR si presenta come la moto tecnicamente più avanzata del costruttore cinese fino a oggi. Il suo debutto era atteso. Dopo aver visto lo scorso anno il prototipo, negli ultimi mesi CFMoto ha condiviso diverse informazioni per tenere alta l'attenzione su questo modello che dispone di specifiche davvero molto interessanti.
Motore V4 e oltre 210 CV
La nuova supersportiva cinese è costruita attorno a un motore V4 a 90 gradi da 997 cc con albero motore controrotante, bielle in titanio di Pankl, sviluppato internamente, in grado di erogare oltre 210 CV, secondo quanto dichiarato dalla casa motociclistica. Dunque, un livello di potenza molto vicino a quello della Ducati Panigale V4 S.
Con queste caratteristiche e con una velocità massima di circa 316 km/h (dato raggiunto durante un test in Cina), la nuova CFMoto V4SR-RR sembra essere alla pari almeno con le superbike affermate dei produttori giapponesi ed europei.
Nulla è lasciato al caso e per tale motivo la moto adotta una componentistica molto raffinata di produttori come Öhlins, Brembo, Akrapovic e Pirelli. Il peso a secco dichiarato è di circa 180 kg.
Aerodinamica raffinata
Una delle caratteristiche più interessanti della V4SR-RR è il suo sistema aerodinamico attivo, che utilizza alette mobili per modificare il flusso d'aria attorno alla parte anteriore della motocicletta. L'obiettivo è migliorare sensibilmente sia la deportanza sulla ruota anteriore che la maneggevolezza in curva, grazie al controllo elettronico individuale di ciascuna aletta. L'aerodinamica, ricordiamo, è stata sviluppata grazie al lavoro nella galleria del vento di Pininfarina.
Secondo CFMoto, il sistema è in grado di aumentare la deportanza sulle ruote anteriori del 20% immediatamente prima della frenata a 160 km/h, rispetto alle alette fisse convenzionali. Il sistema può inoltre funzionare in modo asimmetrico alle alte velocità per agevolare i cambi di direzione. Le sospensioni sono firmate Öhlins, mentre l'impianto frenante è affidato a Brembo con le sue pinze Hypure di alta gamma. La moto monta inoltre pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V4 e un sistema di scarico Akrapovič interamente in titanio.
CFMoto V4SR-RR Carbon Black
Alla EICMA, oltre alla V4SR-RR, sarà presente anche la V4SR-RR Carbon Black, un'interpretazione più orientata alla pista.
Prezzi
I prezzi della nuova CFMoto V4SR-RR non sono ancora stati comunicati. Sebbene una data precisa non sia ancora stata annunciata, il lancio sul mercato dovrebbe avvenire nel 2027.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).