Moto, arriva la sella con antifurto GPS integrato: ecco come funziona

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Proteggere la propria moto dai furti è importante e serve il modo giusto visto che i ladri sono sempre più ''furbi''. A EICMA 2026 è stato svelato un sistema antifurto frutto del lavoro congiunto di Trackting e TPZ Italia. Si tratta della prima gamma di selle per moto con antifurto GPS invisibile integrato.
Questa novità nasce dell'integrazione del sistema Trackting DOT nelle selle realizzate da TPZ Italia per una vasta gamma di moto.
Come funziona l'antifurto GPS nelle selle?
Come accennavamo, il baricentro di questo sistema antifurto è il sistema Trackting DOT che unisce localizzazione satellitare, accelerometro, SIM multi-operatore e una batteria ricaricabile dalla durata fino a 6 mesi. Una volta installato, si attiva automaticamente tramite un Tag portachiavi che riconosce il proprietario. In pratica, inizia a funzionare quando il proprietario si allontana dalla moto e quando si riavvicina, si disattiva. Nel caso il sistema rilevasse spostamenti non autorizzati, avvisa immediatamente l'utente con una telefonata e una notifica.
Antifurto GPS integrato nella sella
Inoltre, traccia il veicolo in tempo reale sulla mappa per facilitare l'intervento delle forze dell'ordine. Questo sistema antifurto integrato nella sella è privo di collegamenti all'impianto elettrico ed è totalmente irrintracciabile proprio per questo.
La batteria integrata consente fino a 6 mesi di autonomia in standby e fino a 4 mesi con un utilizzo quotidiano della moto. Una volta esaurita la batteria, il dispositivo può essere facilmente ricaricato attraverso una porta USB-C posizionata sotto la sella. Attraverso l'app si può comunque verificare il livello effettivo della carica. La comunicazione tra il sistema antifurto e l'app avviene attraverso la SIM multi-operatore integrata.
Quanto costa?
Le selle integrate con il sistema Trackting DOT sono disponibili attraverso lo shop di TPZ Italia. Per poter utilizzare l'antifurto è necessario pagare un abbonamento dal costo di 39 euro all'anno. Alla prima attivazione ci sono 14 giorni di utilizzo gratuito.
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