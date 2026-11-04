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Arai Horizon-X, nuovo casco integrale da turismo con ventilazione ridisegnata

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1 ora fa - Calotta a uovo, interni antiodore e nuovo sistema di ventilazione.

Arai allarga la gamma stradale con un integrale pensato per il turismo sportivo e la guida di tutti i giorni.
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Arai aggiunge un modello nuovo alla sua gamma di caschi. Si chiama Horizon-X ed è un casco integrale pensato per chi viaggia, dal turismo sportivo agli spostamenti di tutti i giorni fino ai lunghi trasferimenti. È una novità assoluta per il marchio, che secondo la Casa unisce decenni di esperienza nello sviluppo dei caschi a nuove tecnologie, nel segno di quel miglioramento continuo che da sempre guida Arai. Non nasce per la pista come i modelli di punta della Casa giapponese, ma ne riprende l’impostazione sulla sicurezza. Il punto su cui Arai insiste di più è la ventilazione.

Caratteristiche e novità

Arai Horizon-X Katakana Trico

La forma della calotta segue la filosofia storica del marchio, quella «a uovo», ripresa dal modello da corsa RX-7V Evo. Una superficie liscia e arrotondata aiuta il casco a scivolare sugli ostacoli invece di impuntarsi, e riduce così l’energia dell’urto che arriva alla testa. Ogni calotta è costruita a mano con più di venti componenti selezionati.

Arai Horizon-X

Il casco è omologato secondo la norma europea ECE 22.06 e, secondo Arai, rispetta anche gli standard interni della Casa, più severi. La calotta esterna ha una nervatura longitudinale che la rende più robusta e, in caso di urto, aiuta a contenere la propagazione delle crepe.

Arai Horizon-X, il casco a EICMA

La novità principale è il sistema di ventilazione, con prese d’aria ed estrattori ridisegnati da zero dopo uno studio dei flussi d’aria. Secondo Arai, a 80 km/h e con il busto eretto, il casco fa passare fino a tre volte più aria dei precedenti modelli della Casa.

Interni nuovi e smontabili

Arai Horizon-X Glass Black

Gli interni sono rivestiti con un tessuto nuovo, che mantiene il comfort del nylon spazzolato tipico di Arai e aggiunge trattamenti antimacchia, antiodore e antimicrobici. Calottina e guanciali si smontano completamente, quindi si lavano facilmente e lasciano ampio spazio per montare un interfono.

Prezzi

Arai Horizon-X Dynamic Red

L’Arai Horizon-X costa 899 euro nella versione in tinta unita e 999 euro in quella con le grafiche. Arai non ha comunicato peso, taglie, colori disponibili né la data di arrivo nei negozi.

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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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