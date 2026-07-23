Arai Tour-X5: il re dei caschi adventure/touring è ancora più versatile. Unboxing e prova

Il nuovo casco Adventure di Arai introduce il sistema tool-less per smontare frontino e visiera senza attrezzi. Ecco come si comporta su strada e fuoristrada.

La categoria che più cresce nel mercato degli accessori moto è quella dei caschi crossover-adventure, in linea con il trend di mercato: chi percorre lunghe distanze tra asfalto e sterrato non vuole più scegliere tra un integrale stradale e un cross puro, e i produttori lo hanno capito alla grande. In questo segmento Arai occupa da anni una posizione di vertice, con la linea Tour-X che ha fatto scuola per costruzione, sicurezza e cura dei dettagli. Il Tour-X5 2026 arriva a difendere quella posizione, introducendo una novità che esalta la versatilità: il sistema tool-less per smontare frontino e visiera senza attrezzi, in maniera rapida e senza stress. Proprio lui è protagonista di questo ''MotorunBoxing''!

Il pezzo forte: addio cacciavite

Fino alla precedente generazione, per smontare frontino e visiera su un Tour-X significava armarsi di cacciavite, santa pazienza e - per i più sbadati - la quasi certezza di perdere una vite da qualche parte nel garage. Grazie al nuovo sistema VAS-A tool-less le cose si fanno molto più semplici: frontino e visiera si sganciano e si rimontano a mano, senza utensili, in pochi secondi. Passi dalla configurazione Adventure a quella on-road o off-road nel tempo di uno stop in autogrill, senza kit attrezzi al seguito.

Sotto la lente

La calotta è in PB-cLc2, una laminazione composita rinforzata con Super Fiber che Arai dichiara più resistente della fibra di vetro tradizionale, il tutto per restare nei canoni dell'omologazione ECE 22-06. Ventilazione affidata al terzetto 3D Logo Duct, Spoiler AR e Delta Duct 6, tutti progettati per staccarsi in caso di impatto e non trasformarsi in leve di rotazione sul cranio — un dettaglio da non sottovalutare, perché è lì che si gioca buona parte della sicurezza reale, non quella da scheda tecnica.

La mentoniera ha una saracinesca interna regolabile per dirigere il flusso d'aria verso bocca o visiera, utile per non fare appannare la visiera quando fa freddo, se per caso non si è già installato il Pinlock, presente nella confezione. Gli interni sono completamente removibili e lavabili, con guanciali FCS che promettono calzata precisa sia su asfalto che fuoristrada, più un deflettore paranaso pensato per chi porta gli occhiali sotto il casco. Ovviamente niente visierino parasole, Arai non ha mai intaccato la sua calotta, una filosofia che oramai è storica per il produttore nipponico.

Impressioni d'uso: come si comporta su strada

Sulla bilancia il Tour-X5 si piazza nella media dei crossover Adventure di fascia alta, intorno ai 1.500-1.550 grammi in taglia M. Non è un peso piuma, ma la distribuzione delle masse — merito della calotta in PB-cLc2 e della forma R75 — lo fa sentire più leggero di quanto dica il numero: dopo le prime due ore in sella il collo non manda segnali di allarme, anche con il frontino montato in configurazione Adventure, che aggiunge un minimo di leva sulla parte anteriore con l'effetto vela, comunque inferiore rispetto a quello del vecchio Tour-X4.

Capitolo rumorosità. Qui il compromesso è quello tipico dei caschi multi-configurazione: con frontino e visiera montati e la saracinesca chiusa, il livello sonoro resta contenuto e in linea con un buon touring, complice anche la tenuta delle guarnizioni attorno alla mentoniera. Smontando il frontino per la configurazione stradale pura il rumore aerodinamico scende ulteriormente, segno che quell'appendice, per quanto utile fuoristrada, il suo prezzo in termini di turbolenza lo fa pagare. Sopra i 130 km/h il fruscio si fa sentire, ma senza le vibrazioni fastidiose o i fischi isolati che rovinano un casco altrimenti ben fatto.

Il campo visivo è ampio, tipico delle scelte Arai: l'apertura orizzontale della visiera VAS-A Max Vision lascia margine per controllare gli specchietti senza dover ruotare troppo la testa, e verticalmente non si sente la calotta ''chiudere'' lo sguardo come capita su alcuni cross-tourer più aggressivi nella forma. Con frontino montato la visione superiore si riduce leggermente, cosa fisiologica su questo tipo di casco, ma non compromette la visibilità nella guida in piedi, tipica del fuoristrada.

Gli interni removibili e i guanciali FCS lavorano bene sulla pressione delle guance, senza i punti di sfregamento che a volte si trovano su modelli meno curati. Il deflettore paranaso è uno di quei particolari che si notano solo quando mancano: se porti occhiali da vista, la differenza si sente subito. La ventilazione, con la saracinesca aperta, fa davvero circolare aria a velocità di crociera; da fermo o a bassa andatura, come ogni casco di questa categoria, il beneficio è più limitato.

Chi lo deve comprare

Il Tour-X5 non è un casco per chi cerca l'integrale sportivo puro, e nemmeno un cross-enduro estremo: è lo strumento di chi fa avventura vera, magari con la valigia laterale e tremila chilometri in programma, e vuole poter cambiare assetto — frontino, visiera, configurazione — senza fermarsi mezz'ora al bordo strada. Il Tour-X5 si posiziona nella fascia alta del segmento Adventure, da 909 a 1.039 euro, coerente con la storia Arai. Non è il casco più economico né il più versatile in assoluto, ma il tool-less da solo giustifica l'aggiornamento per chi arriva da un Tour-X4 e cambia spesso configurazione durante i viaggi.

LA RECENSIONE IN VIDEO

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