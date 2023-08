BER Racing: le ultime novità Arai, NOS e Forcefield

Agosto, tempo di moto e soprattutto di vacanze in sella. Ecco dunque alcuni prodotti distribuiti da BER Racing: Arai Quantic, casco integrale sport touring, NOS NS-2, un casco jet che mira a portarvi con lo scooter ben oltre i confini della città e Forcefield EX-K Adventure, un'armatura di livello 2 da indossare per proteggersi, restando sempre freschi!

L'INTEGRALE Arai Quantic è il casco di nuova generazione dedicato ai motociclisti che cercano un prodotto sport touring, capace di coniugare il comfort sulle lunghe distanze tipiche di chi fa turismo con le performance di derivazione sportiva. La presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d’aria mentoniera, assicurano ricambio d’aria necessario. La calotta esterna, più liscia e resistente, integra il nuovo sistema visiera VAS ed è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction); allargata alla base di 5 mm, facilita le operazioni di calzata e rimozione del casco. Il Quantic, primo Arai a superare la nuova omologazione ECE 22.06, è in vendita al prezzo di 829 euro.

NOS NS-2

IL JET NS-2 è il casco jet per i riders cittadini con ambizioni turistiche. La forma della calotta, la visiera e il sistema di ventilazione sono stati sviluppati per ridurre la resistenza del casco a velocità di crociera, riducendo il carico sul collo del pilota anche dopo ore di utilizzo, oltre che mantenendo una temperatura fresca all'interno della calotta. La calotta interna è in EPS a più densità e gli interni antiodore, cuciti a mano, sono completamente personalizzabili. Per il NOS NS-2 il prezzo è di 159 euro.

L'armatura EX-K Adventure di Forcefield

L'ARMATURA Sviluppato dall'Extreme Harness, il nuovo EX-K Adventure di Forcefield mantiene il sistema open design per la massima flessibilità e comfort. La zip anteriore, posizionata centralmente, è facile da utilizzare, mentre le protezioni CE livello 2 posteriori e torace, il filato kevlar per maggior resistenza e durata, completano il quadro. Il prezzo dell'EX-K Adventure di Forcefield è di 299 euro.