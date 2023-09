BER Racing: NOS NS-10, Arai Quantic e Forcefield Tornado Advance

Ad agosto vi avevamo mostrato alcune delle ultime novità di BER Racing e, con l'arrivo di settembre, proseguiamo il percorso alla scoperta dei prodotti distribuiti dall'Azienda modenese. Oggi è la volta del casco NOS NS-10, dell'abbigliamento Forcefield da usare sotto a quello tecnico – passamontagna, sottoguanti e scalda collo – e del casco Arai Quantic in colorazione Space Blue.

INTEGRALE PER TUTTI NS-10, casco integrale di NOS, sfodera interni cuciti a mano completamente personalizzabili – estrabili e lavabili – e il nuovo sistema di ventilazione Mach-Efficiency 2 con due nuove prese d’ aria. La calotta esterna in HRPolymer, disponibile in due differenti misure, è stata progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica alle alte velocità mentre quella interna in EPS a densità differenziata, insieme al cinturino micrometrico, assicurano il massimo della protezione. Non mancano poi il visierino interno parasole e il sottogola amovibile. Il prezzo del NOS NS-10 è a partire da 199 euro.

Da Forcefield i guanti Tornado Advance

VEDI ANCHE

AL CALDO Forcefield Advance è la linea di abbigliamento intimo-tecnico progettata per affrontare le condizioni climatiche estreme. Con l’utilizzo di Thermolite e Defender, materiali all’avanguardia, Tornado Advance blocca l’accesso all’aria fredda dall’esterno e aiuta a mantenere una temperatura interna costante, impedendo l’ingresso al vento senza rinunciare alla traspirazione. La temperatura della fibra si adatta e crea, tra pelle e indumento, un micro-clima caldo, con Thermolite che è anche anti-batterico. L’uso di cuciture piatte, tessuto morbido e materiali leggeri rende la linea Tornado Advance confortevole e pratica. Tra i prodotti a listino ci sono il balaclava, i sottoguanti e lo scaldacollo: i prezzi sono di 24,90 euro ciascuno.

Arai Quantic è il primo casco omologato 22-06 dell'Azienda

SPORT E COMFORT Di Arai Quantic vi avevamo già parlato in agosto. Si tratta di un modello di nuova generazione, dedicato ai motociclisti alla ricerca di un casco sport touring capace di coniugare il comfort sulle lunghe distanze con le performance di derivazione sportiva. Nel Logo Arai 3D trova spazio l’inedita presa d’aria integrata, mentre le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d’aria sulla mentoniera, assicurano un ricambio d’aria efficiente e costante. La calotta esterna – ora più liscia e resistente – che integra il nuovo sistema visiera VAS, è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) ed è stata allargata alla base di 5 mm per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. Quantic è il primo Arai a superare la nuova e più restrittiva omologazione ECE 22.06. Il prezzo del casco è di 829 euro.