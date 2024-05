Arai celebra i 40 anni al Tourist Trophy con il casco RX-7V EVO IoM TT 2024

Arai Helmet festeggia il suo 40° anno di presenza al Tourist Trophy dell'Isola di Man in quello che è il 104° anno del TT. Tanti campioni del calibro di Joey Dunlop e Brian Reid hanno indossato Arai già nel 1984, fino ai più recenti Josh Brookes, Philip McCallen, Ian Hutchinson, ma anche Robert Dunlop, fratello di Joey, o il nipote Michael, che andrà a caccia della vittoria numero 26 al TT, per eguagliare il primato dello zio. Quattro decenni dopo, insomma, Arai è ancora presente all’Isle of Man TT.

DAL 1984 In più di 40 anni la gara si è rivelata una prezioso riferimento per la ricerca e lo sviluppo e ha permesso di accumulare dati vitali che hanno contribuito a creare innumerevoli piccoli miglioramenti al caratteristico design della calotta, la più resistente, liscia e tondeggiante possibile. Nell'ambito di una tradizione quindicennale di design speciali dedicati al TT, Arai Helmet ha lanciato il casco con una grafica esclusiva, l'RX-7V EVO IoM TT 2024 in edizione limitata. Il 31 maggio Arai presenterà il video Anniversary del TT “Behind the Visor”, con filmati d'archivio e interviste con alcuni dei più famosi ambasciatori del TT. Arai Behind the Visor esplora la storia e l'affinità di Arai con i piloti del TT e sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di Arai Helmet. Portarsi a casa un RX-7V EVO IoM TT 2024 richiede, stando ai prezzi su internet, una cifra di circa 1.200 euro.

VEDI ANCHE

IOM TT 2024 Il primo giorno di gare, Sabato 1 Giugno, sarà seguito da un giro in parata del tracciato di 37,73 miglia con i piloti del TT del passato e del presente: sarà Akihito Arai, per celebrare la storica partnership tra l'Azienda di caschi e il TT, a dare il segnale di partenza ai piloti. Il Tourist Trophy dell'Isola di Man 2024 inizierà con le prove libere e le qualifiche 1 lunedì 27 Maggio, poi sarà la volta delle qualifiche finali venerdì 31. La settimana di gara inizierà Sabato 1 Giugno e durerà fino a Sabato 8, con giorni di riposo Lunedì 3 e Giovedì 6. Per ulteriori informazioni a proposito dell’Isola di Man potete visitare il sito https://www.iomtt.com/.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/05/2024