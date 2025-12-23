Scopriamo le novità Arai 2026: colorazioni, nuovi caschi e prezzi dei prodotti

Arai ha presentato le novità 2026 a EICMA e oggi ripercorriamo quelle più importanti. Scopriamo nuove livree e nuovi prodotti dell'Azienda giapponese.

Arai: le novità 2026

Arai RX-7V EVO

Arai presenta le novità 2026

Il top di gamma tra i caschi per la pista, RX-7V EVO, diventa HRC SP. Il casco, indossato dal pilota Arai Takumi Takahashi all'iconica 8 Ore di Suzuka, diventa una versione disponibile per il pubblico, con l'iconica livrea tricolore della Honda Racing Corporation verniciata da Drudi Performance. L'RX-7V nel 2026 si tinge anche di nuove livree Spectre Cyan, Spectre Violet, Bussola Okamoto. Per il 2026 arriva anche l'edizione RX-7V EVO IoM TT 2026 Limited Edition, dedicata alla corsa su strada più famosa al mondo. Prezzi di 1.199 euro (1.289 euro per la versione TT).

Arai Quantic

Tra i caschi integrali Arai c'è anche Quantic che si presenta, nel 2026, nelle nuove Flight Red e Flight Grey.

Arai MX-V EVO

Tra le novità 2026 Arai c'è l'MX-V EVO Van Beveren Black, casco replica del pilota Van Beveren su base MX-V EVO, il top di gamma Arai per quanto riguarda i prodotti legati al mondo dell'offroad. Il casco, che riprende nella grafica quello utilizzato dal concorrente della Dakar, è verniciato con la livrea zebrata multicolore. Oltre a questa arrivano anche le nuove colorazioni Stingray Yellow, Stingray Red e Stingray Pink.

Arai Tour-X5

Il casco per moto adventure e maxi enduro di Arai, il Tour-X5, nel 2026 si tinge delle livree Anodize Yellow, Anodize Trico e Anodize Red. Prezzi di 1.009 euro.

Arai SZ-R EVO

Il super jet di Arai, SZ-R EVO, nel 2026 adotta una nuova colorazione Tsubasa. Il prezzo per questo casco è di 899 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Arai, cliccando qui.

