Arai presenta il nuovo RX-7V EVO IoM TT 2026 Limited Edition

Arai presenta RX-7V EVO IoM TT 2026 Limited Edition, 17° casco speciale della Casa che celebra la leggendaria gara su strada (Arai è Official Helmet Partner). Iniziamo a conoscere questo casco esclusivo che sarà disponibile proprio in concomitanza con l'edizione numero 106 del Tourist Trophy.

Arai RX-7V EVO IoM TT 2026 Limited Edition: caratteristiche, data arrivo, prezzo

Il nuovo RX-7V EVO IoM TT 2026 è progettato da Drudi Performance ed è realizato con un design ispirato alla leggendaria gara. Si tratta della terza versione a trarre spunto dal rebranding del TT del 2024. Per questa versione 2026 il casco si tinge di colori più sobri, con nero, oro e bianco a dominare. Per il resto si tratta del ''solito'' Arai, con la calotta che si ispira alla forma dell'uovo, una delle più resistenti in natura: un involucro sempre più arrotondato, resistente e liscio, per ridurre al minimo l'energia d'impatto che penetra nel casco (questa è la calotta R75). Il nuovo Arai RX-7V EVO IoM TT 2026 Limited Edition sarà in vendita da maggio al prezzo di 1.289 euro (in quantità limitate direttamente presso l'Isola di Man). Per maggiori informazioni o per acquistarlo direttamente online, potete visitare il sito di BER Racing Europe, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/11/2025