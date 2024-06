Ber Racing Europe: le ultime da Arai, NOS e Forcefield

BER Racing Europe, distributore in Italia di marchi come Arai, NOS e Forcefield, ci presenta alcuni dei prodotti 2024. Per quanto riguarda i caschi ci sono lo sportivissimo RX-7V EVO Ogura, come quello del pilota che corre in Moto2, il NOS NS-9, casco con frontino che all'occorrenza diventa un normale integrale e la maglia con protezioni Forcefield Pro Shirt XV1. Scopriamo caratteristiche e prezzi dei prodotti.

Arai RX-7V EVO Ogura: 3/4 posteriore

RX-7V EVO Il top di gamma tra i caschi integrali Arai non ha certo bisogno di presentazioni. L’ultimo modello è conforme alla nuova omologazione ECE R22-06 ed è dotato di una ventilazione ancor più evoluta grazie alle migliorie delle canalizzazioni interne, mentre è stata migliorata anche l'ergonomia dei guanciali, nonché ottimizzato per deviare e dissipare l’energia d’impatto. RX-7V EVO è disponibile nelle taglie che vanno dalla XS alla XXXL e, in grafica Ogura, è disponibile al prezzo di 1.179 euro.

Il nuovo NOS NS-9

VEDI ANCHE

NOS NS-9 Un casco che si presenta come adventure, ma pronto a tutto. NS-9 è il casco più eclettico della Gamma NS-Series, col suo frontino ottimizzato aerodinamicamente che può essere rimosso per configurare tre diverse varianti (frontino e visiera – solo frontino – solo visiera). Il sistema di ventilazione Mach-Efficiency è stato implementato raddoppiando le prese d’aria sulla mentoniera e, grazie agli interni cuciti a mano completamente removibili e personalizzabili, il comfort è assicurato. NOS NS-9 è disponibile in 4 differenti combinazioni possibili tra le misure di calotta esterna e interna (5 taglie XS-SM-ME, LA,XL), questa con 2 differenti densità di EPS al fine di ottimizzare la capacità di assorbimento di un impatto. Il prezzo di NOS NS-9 è di 249 euro.

La maglia Forcefield Pro Shirt XV1

FORCEFIELD PRO SHIRT XV1 Le nuove tecniche di produzione hanno portato la maglia Forcefield Pro Shirt XV1 a un tessuto a maglia aperta super forte (X Vents), ancora più traspirante, ma estremamente morbido e resistente sia nelle aree più calde, ma anche nelle zone delle protezioni, per fornire traspirabilità e leggerezza extra, oltre che un look più piacevole. Ridisegnate anche le parti dell'armatura CE su schiena e petto (omologazione di gran lunga superata ed ecceduta) per una flessibilità senza pari: un risultato, questo, ottenuto grazie all'esclusivo schema di taglio attraverso gli strati della tecnologia DRI-M (Dynamic Reactive Intelligent Materials) di Forcefield. Pro Shirt XV1 è in vendita nelle taglie M, L e XL al prezzo di 225 euro.