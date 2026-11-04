Project Ventura, Zero Motorcycles svela la nuova supermotard elettrica a EICMA 2026

Zero Motorcycles a EICMA 2026 ha svelato una novità davvero interessante. Debutta in anteprima Project Ventura, la sua nuova supermotard elettrica. Al momento è ancora un concept ma già sappiamo che il modello di serie debutterà nell'estate del 2027. L'azienda americana ha voluto realizzare una moto stradale leggera e divertente, che combina l'agilità tipica delle supermotard con le caratteristiche dei motori elettirici che offrono tanta coppia. Moto pensata per far divertire sia i principianti e sia i motociclisti più esigenti.

Com'è Project Ventura?

Per il momento, Zero Motorcycles non ha voluto ancora svelare tutte le specifiche tecniche della sua nuova moto elettrica. Sappiamo comunque che disporrà di un motore da oltre 20 kW (27 CV) di potenza. Lato prestazioni, l'azienda dichiara una velocità massima sostenibile di 105 km/h e una velocità di punta pari a 130 km/h. Si parla di un'autonomia reale stimata in 120 km. Ovviamente si attendono i dati definitivi per poter valutare meglio le prestazioni della nuova supermotard elettrica.

Zero Motorcycles Project Ventura

Inoltre, la moto disporrà di ruote da 17 pollici con pneumatici stradali. Dalle immagini vediamo anche la presenza di un impianto frenante composto da un disco singolo all'anteriore e da un disco al posteriore. La moto potrà poi essere ricaricata sia a casa e sia presso le colonnine pubbliche. Come tutti i modelli Zero Motorcycles, anche Project Ventura si potrà gestire da remoto attraverso l'applicazione Zero. Un prodotto sicuramente interessante. Ci sarà ovviamente da capire quanto costerà.

Zero Motorcycles Project Ventura

Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più. Intanto lo sviluppo va avanti per preparasi al debutto ufficiale previsto per l'estate del 2027.

Cosa racconta Zero Motorcycles

Ecco cosa racconta Jim Callahan, Chief Product Officer, Zero Motorcycles.

Quando abbiamo iniziato a sviluppare Project Ventura, avevamo tre principi guida: primo, costruire una moto così bella da voler appendere il suo poster sopra il letto. Secondo, creare una vera moto elettrica che rappresentasse il passo successivo naturale per i milioni di persone che negli ultimi quattro o cinque anni hanno guidato e-bike e moto elettriche leggere. E terzo, renderla incredibilmente divertente da guidare. Se riesci a fare bene queste tre cose, hai la possibilità di far appassionare un'intera nuova generazione al motociclismo.

Zero Motorcycles Project Ventura

Le altre novità di EICMA 2026

Zero Motorcycles ha portato anche il nuovo scooter elettrico Zero LS3 che va a posizionarsi sopra LS1 offrendo un'autonomia di 150 km e una velocità massima di 120 km/h. Inoltre, ha confermato l'arrivo del supporto alla ricarica rapida in corrente continua per modelli Street e Dual Sport compatibili. Per le moto già su strada sarà realizzato un apposito kit da montare in un secondo momento.

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