Moto elettriche, 436,5 km con una singola carica: l'impresa record di Zero Motorcycles

Il belga Jelle Verstaen ha utilizzato un esemplare di serie con batteria da 15,6 kWh e Power Tank opzionale, per una capacità complessiva di 19,2 kWh

Le moto elettriche offrono oggi ancora poca autonomia? Zero Motorcycles ha voluto dimostrare che non è così. Una Zero DS è infatti riuscita a percorrere ben 436,5 km senza ricaricare, entrando così nel Guinness World Records per il ''viaggio più lungo effettuato da una moto elettrica con una sola ricarica''.

Il viaggio record

In sella alla moto, il belga Jelle Verstaen che ha battuto il precedente record di 310,689 km. Non si trattava di una moto costruita appositamente per inseguire un record. La moto era totalmente di serie, equipaggiata con il Power Tank opzionale dell'azienda, che aumenta la capacità totale della batteria. Nel dettaglio, la batteria standard da 15,6 kWh della DS è stata abbinata al Power Tank da 3,6 kWh, portando così la capacità totale a 19,2 kWh. Verstaen non era da solo perché era in compagnia di altri due piloti in sella a una moto elettrica di Zero Motorcycles.

Louis Renaud su una SR/S e Jenny Brookes su una DSR/X. Tutti e 3 hanno battuto il precedente record, ma Jelle Verstaen ha ottenuto il risultato migliore. L'obiettivo non era soltanto battere un record, ma scoprire quanta strada potesse percorrere una moto elettrica di serie su strade pubbliche.

Zero Motorcycles

Il tentativo di record è iniziato in alta quota sulle Alpi francesi e si è poi snodato verso la costa mediterranea, con Verstaen che puntava a mantenere una velocità di crociera media di circa 52 km/h. La resistenza aerodinamica aumenta con la velocità, quindi mantenere un'andatura moderata e costante ha aiutato molto a limitare il consumo energetico. Le modalità di guida personalizzate che offrono le Zero hanno poi permesso ai piloti di regolare l'erogazione della potenza e la rigenerazione in rilascio e in frenata in base alle condizioni.

Sebbene il viaggio si potesse svolgere tutto di giorno, si è guidato molto anche di notte in quanto il minor traffico ha permesso di mantenere un ritmo costante e più efficiente. A quanto pare, l'ultima parte del viaggio non è stata esattamente piacevole. Una pioggia battente si è abbattuta sugli ultimi 100 km circa, rendendo la guida difficoltosa.

Zero Motorcycles

Alla fine Jelle Verstaen ha terminato l'energia dopo aver percorso 436,5 km. Bene anche i suoi compagni dato che la Zero SR/S ha percorso 350 km, mentre la Zero DSR/X 384 km. Il percorso è stato tracciato tramite GPS e verificato nell'ambito del processo di convalida del Guinness World Records.

Bene, però...

Sicuramente il record mostra le potenzialità di una moto elettrica. Tuttavia, ci sono alcune cose da dire. La velocità media tenuta è stata mantenuta volutamente bassa per ottimizzare l'efficienza e quindi non rispecchia quella che si terrebbe normalmente sulle strade. Inoltre, si è partiti in quota, per poter sfruttare nel primo tratto la discesa e la rigenerazione.

In ogni caso, i record servono anche per trovare i limiti di ciò che una moto elettrica può fare in condizioni ottimizzate, e Zero ha appena dimostrato che una moto elettrica di serie con una capacità energetica inferiore a quella di molte auto ibride plug-in può percorrere oltre 400 km nel mondo reale con una singola carica.

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