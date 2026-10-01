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Zero Motorcycles compie 20 anni: arriva la SR/F Anniversary

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5 ore fa - Il brand americano spegne venti candeline, per l'occasione un sacco di novità

Solo 20 esemplari per la SR/F Anniversary, poi nuove colorazioni e prezzi aggiornati per la gamma
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Solo 20 esemplari per celebrare i primi vent'anni di Zero Motorcycles. È la scelta della Casa americana per festeggiare l'anniversario della fondazione, avvenuta nel 2006. Per l'occasione arriva la SR/F 20th Anniversary, affiancata da nuove colorazioni e da una revisione dei prezzi di alcuni modelli della gamma.

SR/F 20TH ANNIVERSARY: SOLO 20 ESEMPLARI

La protagonista delle celebrazioni è la SR/F 20th Anniversary, realizzata in edizione limitata e disponibile presso concessionari selezionati in Europa. Gli esemplari saranno appena 20, tutti caratterizzati da una livrea con dettagli Jet Black e oro, oltre a componenti e personalizzazioni dedicate.

La scelta della SR/F non è casuale: presentata nel 2019, è stata sviluppata su una piattaforma completamente nuova per Zero, con motore Z-Force, sistema operativo Cypher III, Bosch Motorcycle Stability Control e una nuova architettura del telaio.

L'attuale versione dichiara 190 Nm di coppia e 83 kW di potenza. Ogni esemplare della 20th Anniversary sarà inoltre accompagnato da una borsa dedicata all'anniversario.

Il prezzo è fissato a 23.265 euro.

CAMBIANO ANCHE COLORI E PREZZI

Lo scooter Zero LS1

Oltre alla serie speciale, Zero aggiorna la gamma in vista del 2027 con nuove colorazioni per alcuni modelli. La Zero S sarà disponibile in Jet Black, mentre la SR/F adotterà la colorazione Thermal. Sul fronte dual sport arrivano invece la DS in Quicksand e la DSR/X in Silver, che si aggiunge alla versione Black Forest.

In parallelo, Zero annuncia una revisione dei prezzi di alcuni modelli, motivata dall'azienda con le efficienze ottenute nei processi produttivi e nell'approvvigionamento.

I nuovi prezzi comunicati sono:

  • Zero S: 17.420 euro

  • Zero SR/F: 21.265 euro

  • Zero DS: 18.110 euro

  • Zero DSR/X Black Forest: 24.855 euro

  • Zero DSR/X Silver: 21.780 euro

Con queste novità Zero Motorcycles entra quindi nel suo terzo decennio di attività, celebrando il traguardo con una serie speciale a tiratura molto limitata e con un aggiornamento della gamma destinato al 2027.

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Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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