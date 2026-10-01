Zero Motorcycles compie 20 anni: arriva la SR/F Anniversary

Solo 20 esemplari per celebrare i primi vent'anni di Zero Motorcycles. È la scelta della Casa americana per festeggiare l'anniversario della fondazione, avvenuta nel 2006. Per l'occasione arriva la SR/F 20th Anniversary, affiancata da nuove colorazioni e da una revisione dei prezzi di alcuni modelli della gamma.

SR/F 20TH ANNIVERSARY: SOLO 20 ESEMPLARI

La protagonista delle celebrazioni è la SR/F 20th Anniversary, realizzata in edizione limitata e disponibile presso concessionari selezionati in Europa. Gli esemplari saranno appena 20, tutti caratterizzati da una livrea con dettagli Jet Black e oro, oltre a componenti e personalizzazioni dedicate.

La scelta della SR/F non è casuale: presentata nel 2019, è stata sviluppata su una piattaforma completamente nuova per Zero, con motore Z-Force, sistema operativo Cypher III, Bosch Motorcycle Stability Control e una nuova architettura del telaio.

L'attuale versione dichiara 190 Nm di coppia e 83 kW di potenza. Ogni esemplare della 20th Anniversary sarà inoltre accompagnato da una borsa dedicata all'anniversario.

Il prezzo è fissato a 23.265 euro.

CAMBIANO ANCHE COLORI E PREZZI

Lo scooter Zero LS1

Oltre alla serie speciale, Zero aggiorna la gamma in vista del 2027 con nuove colorazioni per alcuni modelli. La Zero S sarà disponibile in Jet Black, mentre la SR/F adotterà la colorazione Thermal. Sul fronte dual sport arrivano invece la DS in Quicksand e la DSR/X in Silver, che si aggiunge alla versione Black Forest.

In parallelo, Zero annuncia una revisione dei prezzi di alcuni modelli, motivata dall'azienda con le efficienze ottenute nei processi produttivi e nell'approvvigionamento.

I nuovi prezzi comunicati sono:

Zero S: 17.420 euro

Zero SR/F: 21.265 euro

Zero DS: 18.110 euro

Zero DSR/X Black Forest: 24.855 euro

Zero DSR/X Silver: 21.780 euro

Con queste novità Zero Motorcycles entra quindi nel suo terzo decennio di attività, celebrando il traguardo con una serie speciale a tiratura molto limitata e con un aggiornamento della gamma destinato al 2027.

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