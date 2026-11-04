NOS Helmets NS-3, il nuovo casco jet debutta a EICMA: caratteristiche e prezzo

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In occasione di EICMA 2026, NOS Helmets ha svelato NS-3, il suo nuovo casco jet progettato sia per chi si muove in moto in città e sia per chi viaggia. Il nuovo casco può contare su di una calotta esterna che è stata ottimizzata aerodinamicamente per ridurre resistenze e attriti. Inoltre, la forma è stata sviluppata anche per favorire l'estrazione dell'aria calda. Invece, la calotta interna è stata realizzata in EPS a densità differenziate di ultima generazione per garantire la massima sicurezza.
NS-3 è disponibile nelle taglie XS - XXL e grazie agli interni totalmente personalizzabili è in grado di adattarsi perfettamente alle teste di tutti i motociclisti.
Specifiche tecniche
CALOTTA ESTERNA
- Realizzata in HRPolymer
- 2 differenti misure di calotta
- 3D NOS Helmets Logo brevettato
CALOTTA INTERNA
- EPS a due densità differenziate
- 3 differenti misure di calotta
INTERNI
- Realizzati in Dry-Fresh, tessuto traspirante ed anti-microbico
- Fully removable, washable and customizable
CINTURINO
- Soft touch, micrometrico ad alta tenuta
SISTEMA VISIERA
- A sgancio rapido con sistema SR e trattamento antigraffio
SUNVISOR
- Filtro ottico ad alta capacità oscurante (95%UV)
- Trattamento Anti-Scratch
SISTEMA DIVENTILAZIONE
- MACH-Efficiency2
- Presa d’aria maggiorata in immissione
- Due prese d’aria in emissione
Prezzo
Il nuovo casco NS-3 di NOS Helmets è proposto a 159 euro, attualmente in offerta lancio a 139 euro.
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