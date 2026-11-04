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NOS Helmets NS-3, il nuovo casco jet debutta a EICMA: caratteristiche e prezzo

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1 ora fa - Aerodinamica e comfort per la città e i viaggi

Disponibile dalla XS alla XXL, offre interni removibili e lavabili, ventilazione ottimizzata e visiera parasole
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In occasione di EICMA 2026, NOS Helmets ha svelato NS-3, il suo nuovo casco jet progettato sia per chi si muove in moto in città e sia per chi viaggia. Il nuovo casco può contare su di una calotta esterna che è stata ottimizzata aerodinamicamente per ridurre resistenze e attriti. Inoltre, la forma è stata sviluppata anche per favorire l'estrazione dell'aria calda. Invece, la calotta interna è stata realizzata in EPS a densità differenziate di ultima generazione per garantire la massima sicurezza.

NOS Helmets NS-3

NS-3 è disponibile nelle taglie XS - XXL e grazie agli interni totalmente personalizzabili è in grado di adattarsi perfettamente alle teste di tutti i motociclisti.

Specifiche tecniche

CALOTTA ESTERNA

  • Realizzata in HRPolymer
  • 2 differenti misure di calotta
  • 3D NOS Helmets Logo brevettato

CALOTTA INTERNA

  • EPS a due densità differenziate
  • 3 differenti misure di calotta

INTERNI

  • Realizzati in Dry-Fresh, tessuto traspirante ed anti-microbico
  • Fully removable, washable and customizable

CINTURINO

  • Soft touch, micrometrico ad alta tenuta

SISTEMA VISIERA

  • A sgancio rapido con sistema SR e trattamento antigraffio

SUNVISOR

  • Filtro ottico ad alta capacità oscurante (95%UV)
  • Trattamento Anti-Scratch

SISTEMA DIVENTILAZIONE

  • MACH-Efficiency2
  • Presa d’aria maggiorata in immissione
  • Due prese d’aria in emissione

NOS Helmets NS-3

Prezzo

Il nuovo casco NS-3 di NOS Helmets è proposto a 159 euro, attualmente in offerta lancio a 139 euro.

Tags
caschi motoEICMA 2026

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    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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