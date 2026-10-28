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EICMA 2026, le novità di Moto Guzzi con Diego Arioli

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24 fa - The Trip: la 500 che rompe con la tradizione

Diego Arioli ci racconta il nuovo corso della casa di Mandello
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Arriva sullo stand Moto Guzzi a EICMA 2026 una vera rivoluzione: The Trip, una roadster 500 con il motore bicilindrico parallelo che rompe completamente con la tradizione. La Casa di Mandello guarda ai giovani e inaugura con The Trip una nuova generazione di modelli pensati per rendere il marchio più accessibile senza comprometterne la personalità.

Sullo stand anche la V85TT Napapijiri, nata dalla partnership con la casa di moda. Di tutto questo di parla Diego Arioli, Responsabile Marketing Prodotto Moto Gruppo Piaggio.

Intervista con Diego Arioli

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Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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