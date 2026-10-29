Cyclone RT-D16, nuovi scooter a ruote alte a EICMA 2026: prezzi da 2.990 euro

Disponibili nelle versioni 125 e 175 cc, offrono ruote alte, pedana piatta, luci Full LED, sistema Keyless, parabrezza e bauletto posteriore

Cyclone è presente a EICMA 2026 dove ha svelato davvero tante novità interessanti per la sua gamma di moto e scooter.

Nuovo Scooter a ruote alte

Alla Fiera debuttano i nuovi modelli della famiglia RT-D16. Si tratta di scooter dotati di ruote da 16 pollici e della pedana piatta per agevolare l'uso in città.

Cyclone RT-D16

Scooter che saranno disponibili sia con motorizzazioni 125 e 175 per chi cerca un po' più di brio.

In particolare, il modello RT-D16 125 dispone di un motore raffreddato a liquido che eroga una potenza massima di 9 kW (12 CV) a 8.500 giri per minuto e una coppia massima di 11 Nm a 6.000 giri per minuto. Il modello RD-D16 200, invece, offre un monocilindrico 174 cc con potenza massima di 12,5 kW (17 CV) a 8.250 giri per minuto e coppia di 15.5 Nm a 6.500 giri per minuto.

Cyclone RT-D16

Questi scooter possono contare sull'ABS a doppio canale (freno a disco sia all'anteriore e sia al posteriore) e sul controllo di trazione, mentre il sistema ESS attiva la segnalazione visiva rapida in caso di frenate improvvise per avvisare i veicoli che seguono.

La dotazione di serie include pure luci Full-LED, capiente vano sottosella, display digitale TFT da 5 pollici, telecamera Full HD 1080p, sistema Keyless, parabrezza, paramani e bauletto posteriore.

Cyclone RT-D16

Prezzi

Si parte da 2.990 euro per entrambi i modelli con disponibilità nelle concessionarie per l'inizio del 2027.

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