Cyclone presenta a EICMA 2026 una nuova adventure. Ecco la RX628

A EICMA 2026 debutta la nuova RX628 di Cyclone, una adventure bicilindrica di media cilindrata che va ad inserirsi in un segmento di mercato che sta diventando affollato come la metropolintana per raggiungere la fiera all'ora di punta. Ma scopriamo insieme se ha qualcosa di interessante da offrire per distinguersi.

La tecnica

Cyclone RX628, il frontale

Guardando la tecnica, la nuova RX628 sembra pensata per affrontare con la disinvoltura l'off-road tecnico, la RX628 è infatti equipaggiata con cerchi a raggi tubeless nelle misure da enduro specialistico (21” all'anteriore e 18” al posteriore) con pneumatici leggermente tassellati Pirelli Scorpion Rally STR, sospensioni a lunga escursione KYB regolabili e un leggero forcellone in fusione d'alluminio. L’impianto freni è fornito da Nissin che agisce su due dischi da 300 mm all’anteriore grazie a pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini, mentre, al posteriore, la pinza flottante a doppio pistoncino morde sul disco singolo da 240 mm.

Cyclone RX628, il bicilindrico eroga 64 CV

Il motore 8 valvole DOHC bicilindrico parallelo da 581cc da circa 64 CV è incastonato in un telaio a traliccio d'acciaio ad alta resistenza. Tre riding-mode: Road, Offroad e Offroad+ (quest’ultima modalità assicura ad amatori ed esperti in viaggi adventure la presenza attiva dell'ABS solo all'anteriore), con TCS disinseribile.

Cyclone RX628, la strumentazione TFt verticale

Il cruscotto disposto in verticale è un TFT da 5” e la dash-cam 1080p arricchiscono la dotazione di serie della RX628.

Quando arriva

Gli appassionati di Advetouring potranno vedere ed eventualmente acquistare la nuova Cyclone RX628 presso i concessionari a partire da marzo 2027. Il prezzo al pubblico è ancora da definire.

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