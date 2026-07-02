Cyclone RX650 e RX600 in offerta: anche a luglio valigie incluse nel prezzo

Cyclone ha deciso di estendere a tutto il mese di luglio le offerte dedicate alla gamma RX. Per tutto questo mese, quindi, Cyclone include nel prezzo dei modelli RX650 e RX600 una linea di accessori di carico, pensata per aumentare comfort, capacità di trasporto e praticità in ogni viaggio.

Cyclone RX650, la promozione

Chi sceglierà in questo periodo la RX650, riceverà incluso nel prezzo un set di valigie laterali SHAD SH35. Realizzate in materiali ultraresistenti, queste valigie sono state progettate con un design aerodinamico che riduce la resistenza al vento. Alla loro funzionalità si aggiunge la cover in alluminio, che rende questa coppia di accessori una scelta raffinata per la RX650. Il sistema di aggancio rapido consente inoltre di montarle e smontarle in pochi secondi, a tutto vantaggio della semplicità d'uso.

Fino alla fine del mese, RX650 è proposta a 6.990 euro, inclusa la coppia di valigie SHAD SH35.

Cyclone RX600, la promozione

Per quanto riguarda la RX600, per questo mese di luglio, la dotazione include un set di accessori Cyclone composto da top-case e valigie laterali in alluminio total black. Il top-case ha una capacità di carico di 45 litri ed è realizzato in alluminio verniciato nero e presenta una profilatura rinforzata. L’interno è in tessuto sfoderabile e lavabile, per offrire una maggiore protezione degli oggetti trasportati. La doppia guarnizione garantisce inoltre un’elevata protezione da pioggia e intemperie.

Le valigie laterali sono realizzate sempre in alluminio e riprendono le medesime caratteristiche strutturali del top-case. Con una capacità di carico di 36 litri ciascuna, sono dotate di serrature integrate e di una struttura robusta, pensata per garantire sicurezza e affidabilità durante ogni viaggio.

Fino al 31 luglio, RX600 è disponibile al prezzo di listino al pubblico di 6.490 euro, incluso il set di tre accessori composto da top-case da 45 litri, due valigie laterali da 36 litri e relativi attacchi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026