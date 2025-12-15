Cyclone RC700, è in arrivo da oriente un'altra supersport quadricilindrica?

Cyclone RC700 - Cyclone, il marchio di fascia alta del gruppo Zongshen, da un paio d’anni sta valutando l’idea di una sportiva a quattro cilindri. Nel 2023 ha presentato un prototipo chiamato RC680R, evoluto poi nel 2024 nella show bike RC700R. Oggi, un nuovo progetto è emerso dai depositi di proprietà intellettuale in Cina. Lo riporta la testata americana Cycle World.

La moto, identificata nei documenti come “RC700”, utilizza lo stesso motore quattro cilindri in linea dei due modelli precedenti, ma adotta un design più distintivo e un telaio completamente nuovo.

Cyclone RC700, il motore

RC680R e RC700R montavano entrambe un quattro cilindri in linea di 674 cc che, come diversi altri motori di pari cilindrata sviluppati in Cina, appariva ispirato al propulsore Honda della famiglia CB650. Cyclone non è l’unica ad aver seguito questa strada: anche altri quattro cilindri cinesi, come quelli della QJMotor SRK800 e della Benda LFC700, appaiono simili a quello Honda. Le leggi sulla proprietà intellettuale, infatti, non impediscono il reverse engineering dei motori, purché non vengano violate tecnologie brevettate. I nuovi disegni della RC700 mostrano lo stesso quattro cilindri “in stile Honda”, ma è qui che finiscono le somiglianze con le precedenti RC.

Cyclone RC700, è in arrivo un'altra supersport a quattro cilindri cinese?

Cyclone RC700, la ciclistica

Se i prototipi RC680R e RC700R adottavano un telaio che, come il motore, ricordava molto quello della Honda CB650R o CBR650R, i nuovi disegni mostrano una soluzione diversa, con una sezione anteriore a traliccio abbinata a piastre laterali in alluminio. Posteriormente troviamo un forcellone in alluminio con capriata di rinforzo inferiore, mentre lo scarico è particolarmente originale: il catalizzatore è integrato in modo molto compatto davanti al rinforzo del forcellone e convoglia i gas in due silenziatori sovrapposti montati in alto, sotto il lato destro della sella.

Cyclone RC700, carenatura e aerodinamica

Anche la carenatura è molto diversa rispetto a quanto visto sui prototipi precedenti, che seguivano schemi più convenzionali con doppio faro e piccole appendici aerodinamiche. Nella nuova versione l’approccio è più estremo, con una certa influenza MotoGP concretizzata nelle ali anteriori allungate e in un singolo faro centrale inserito tra due ampie prese d’aria frontali. Di profilo, la moto richiama ancora le derivate racing, con un serbatoio più lungo e piatto nella parte superiore, profonde incavature per le ginocchia e pinze freno anteriori — apparentemente radiali J.Juan — parzialmente carenate da coperture aerodinamiche.

Cyclone RC700, il design è ispirato a quello delle supersportive di grossa cilindrata, con tanti di ''ali''

Cyclone RC700, la vedremo sulle nostre strade?

Ci sembra chiaro a questo punto che Cyclone intenda portare sul mercato una quattro cilindri; resta da capire se questo terzo design sarà quello destinato ad arrivare nei concessionari. Non resta che attendere.

VEDI ANCHE