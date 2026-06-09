Cyclone RX625, dalla Cina sta arrivando una nuova crossover

Cyclone è il marchio di moto di fascia alta del colosso industriale cinese Zonsen, in precedenza noto come Zongshen. A quanto pare, la gamma sta per crescere con l'introduzione di una nuova crossover di media cilindrata. Stando a quanto emerge dai brevetti di design, si chiamerà RX625.

Avrà un motore bicilindrico da 63 CV

Stando a quanto si può osservare dai disegni del brevetto, la nuova RX625 sembra essere l'erede dell'attuale RX600. Tuttavia, si caratterizza per un'impostazione più ispirata al mondo dei rally, con una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 18 pollici anziché la combinazione 19/17 pollici del modello attuale. Questa modifica è abbinata al parabrezza quasi verticale e al parafango anteriore a becco, elementi distintivi delle moto da rally ispirate alla Dakar.

Cyclone RX625

Si nota poi la presenza di una sella più lunga e piatta che si estende fino al serbatoio in grado di offrire al pilota maggiore spazio per muoversi. Il nome RX625 potrebbe suggerire che il motore disponga di una cilindrata di 625 cc. In realtà, pare che invece si tratti di un bicilindrico da 581 cc già visto su modelli come la Kove 625X e la Voge DS625X. La potenza si dovrebbe quindi aggirare attorno quota 63 CV, con una coppia di circa 57 Nm. In ogni caso, indipendentemente dalla provenienza del motore, ci sarà un incremento di potenza rispetto alla RX600 che offre meno di 60 CV.

Inoltre, a quanto si può osservare, la RX625 è dotata di un display TFT orientato verticalmente, fari ausiliari e numerose opzioni per il fissaggio dei bagagli, tra cui supporti per borse laterali, un portapacchi posteriore e un telaietto sopra il serbatoio.

Quando arriva?

Per il momento la nuova Cyclone RX625 è solo un disegno ma le aziende cinesi ci hanno abituati a sviluppi molto rapidi dei loro progetti. Non rimane che attendere novità per capire se e quando la nuova RX625 arriverà sul mercato dove potrebbe diventare un'opzione interessate grazie a un prezzo competitivo.

Cyclone RX625

Curiosità sul nome Cyclone

La Cyclone originale, prodotta dalla Joerns Motor Manufacturing Company di St. Paul, Minnesota, fu una casa motociclistica attiva solo dal 1913 al 1917. Marchio che all'epoca si fece conoscere per le sue moto da flat track. Oggi i diritti sul marchio sono detenuti da Zonsen che da decenni è tra i punti di riferimento nel panorama motociclistico cinese ed è stata una delle prime aziende a realizzare una joint venture di alto profilo con un importante produttore europeo, unendo le forze con Piaggio nel 2004.

Fonte: Cycle World

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