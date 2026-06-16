Cyclone RX650 e RX600 in promozione: valigie incluse nel prezzo fino al 30 giugno

Cyclone ha deciso di lanciare una promozione dedicata alle sue moto adventure RX650 e RX600. Fino alla fine del mese di giugno, entrambe le moto si potranno acquistare con incluso nel prezzo accessori per il trasporto. Entriamo più nei dettagli.

Valigie incluse nel prezzo

Per quanto riguarda Cyclone RX650, la moto si potrà acquistare fino al 30 giugno al prezzo di 6.990 euro inclusa la coppia di valigie SHAD SH35. Stiamo parlando di valigie pensate per chi ama viaggiare senza rinunciare a comfort, sicurezza e stile. Sono infatti realizzate in materiali ultraresistenti e progettate con un design aerodinamico che riduce la resistenza. Queste valigie dispongono anche di una cover in alluminio che rende il loro aspetto più raffinato. Il sistema di aggancio rapido consente, inoltre, di montarle e smontarle in pochi secondi così da rendere ogni sosta più semplice e veloce.

Passiamo alla Cyclone RX650 che per tutto questo mese di giugno si può acquistare a 6.490 euro con incluso nel prezzo un set dei tre accessori: Top-case e due valigie laterali. Nello specifico, il Top-case, pensato per chi cerca un accessorio leggero, pratico e resistente, ha una capacità di carico di 45 litri. È realizzato in alluminio verniciato nero e presenta una profilatura rinforzata.

L’interno è in tessuto sfoderabile e lavabile e consente una maggiore protezione degli oggetti. La doppia guarnizione garantisce invece la massima protezione da pioggia e intemperie. Anche le valigie laterali sono realizzate in alluminio ultraresistente e hanno le medesime caratteristiche strutturali del Top-case. Per entrambe, la capacità di carico è pari a 36 litri. Le serrature, identiche a quelle del Top-case, sono ben integrate nel design delle valigie e garantiscono una robusta struttura e sicurezza di aggancio.

La promozione sulla gamma RX è valida presso le concessionarie Cyclone che aderiscono all'iniziativa.

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