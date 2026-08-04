Cyclone RX650 e RX600, offerte prorogate a settembre: vantaggi e prezzi

Le offerte di Cyclone sono state prorogate fino alla fine del mese di settembre. L'azienda ha quindi deciso di voler offrire due mesi in più di vantaggi a tutti coloro che intendono acquistare un modello della gamma RX. Ricapitoliamo, a questo punto, le offerte Cyclone valide fino al 30 settembre.

Cyclone RX650, l'offerta

Per tutta la durata della promozione, chi acquisterà questa moto riceverà incluso nel prezzo un set di valigie laterali SHAD SH35. Realizzate in materiali ultraresistenti, queste valigie sono state progettate con un design aerodinamico che riduce la resistenza al vento. Il sistema di aggancio rapido consente inoltre di montarle e smontarle in pochi secondi, rendendo ogni sosta più semplice e veloce. Fino alla fine di settembre, la Cyclone RX650 con il set di valigie incluso è proposta al prezzo di 6.990 euro.

Cyclone RX650

Cyclone RX600, l'offerta

Per chi vuole invece acquistare la Cyclone RX600, l'offerta prevede la presenza incluso nel prezzo di un kit composto da top-case e valigie laterali in alluminio total black. Nel dettaglio, il top-case, pensato per chi cerca un accessorio leggero, pratico e resistente, ha una capacità di carico di 45 litri. È realizzato in alluminio verniciato nero e presenta una profilatura rinforzata. Anche le valigie laterali sono realizzate in alluminio ultraresistente e riprendono le medesime caratteristiche strutturali del top-case. Con una capacità di carico di 36 litri ciascuna, sono dotate di serrature integrate.

Fino al 30 settembre, la moto con il kit è proposta al prezzo di 6.490 euro. Tutte queste offerte non sono cumulabili con altre promozioni in corso.

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