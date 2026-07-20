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Nuova Cyclone RX2, ecco la nuova enduro 125: ricca di accessori e costa meno di 3.500 euro

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17 minuti fa - Nuova Cyclone RX2: la 125 da 15 CV che punta a sorprendere

La nuova Cyclone RX2 arriva nel segmento delle 125 con una dotazione da categoria superiore
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Cyclone ha tolto i veli sulla nuova RX2. Si tratta di un'enduro stradale pensata per attirare i giovani motociclisti dato che va a inserirsi nel segmento delle 125, offrendo però contenuti solamente riservati a modelli di categoria superiore.

Cyclone RX2

Com'è fatta la nuova enduro stradale

Il cuore pulsante è un motore monocilindrico da 125 cc in grado di erogare 15 CV a 9.500 giri/min e 11 Nm di coppia a 7.500 giri/min. Questo significa che la nuova Cyclone RX2 può essere guidata con la patente A1. La moto può contare su di un telaio in acciaio abbinato a una forcella con steli rovesciati da 38 mm e a un monoammortizzatore regolabile in compressione. I cerchi sono da 19 pollici all'anteriore e da 17 pollici al posteriore.

Davanti c'è anche un disco da 2.600 mm, mentre al posteriore da 240 mm. C'è ovviamente l'ABS e non manca nemmeno il controllo di trazione. A completare un pacchetto ciclistico completo ci pensano i pneumatici tassellati tubeless. Il peso a secco è di 150 kg.

Cyclone RX2Cyclone RX2

La scheda tecnica della Cyclone RX2 continua con un serbatoio da 15 litri, illuminazione Full LED e strumentazione digitale con display da 5 pollici con Mirro Link che permette di connettere lo smartphone e proiettare la navigazione e le notifiche direttamente sul cruscotto della moto.

Prezzo

Quanto costa la nuova Cyclone RX2? La moto è disponibile nelle colorazioni Bianco/Blu oppure Nero/Grigio. Inoltre, nell'equipaggiamento di serie troviamo un tris di borse. Il pezzo è di 3.490 euro.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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