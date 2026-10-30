EICMA 2026, le novità di QJ Motor con Marco Bellomonte

Dalla nuova adventure Rino 900 alla sportiva SRK 125RS, QJMotor amplia la propria gamma con sei novità presentate a EICMA 2026.

Sei novità importanti sullo stand QJ Motor a EICMA 2026. Dopo averla mostrata in anteprima lo scorso anno, arriva la versione definitiva della nuova QJMotor Rino 900: una moto adventure pensata sia per viaggiare comodamente senza rinunciare alle prestazioni sia per fare qualche ''deviazione'' in off-road.

Tra le sei moto che QJ Motor presenta a EICMA 2026 c’è la SRT 800 RX, la più orientata al fuoristrada della famiglia di bicilindriche adventure del marchio cinese, come si capisce subito dai cerchi a raggi con ruote da 21'' all'anteriore.

Debutto ufficiale per QJMotor SRK 125J. La piccola naked, con design e un'impostazione che richiama sportive di cilindrata superiore, strizza l'occhio ai giovani motociclisti.

Altro debutto a EICMA 2026 quello di QJMotor SRK 125RS, una piccola sportiva derivata dalla stessa piattaforma è la medesima della nuova naked SRK 125J, ma ancora più sportiva.

QJ Motor amplia la gamma di scooter 125 con l’LTS 125S, uno scooter a ruote alte compatto e leggero ideale per gli spostamenti di tutti i giorni in città. FORT 400G è un nuovo maxi scooter che offre comfort da GT e una dotazione completa.

Di tutte queste novità parliamo con Marco Bellomonte, product Manager QJ Motor.

Intervista QJMotor a EICMA 2026

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