ScorpionExo a EICMA 2026: tutti i nuovi caschi della gamma 2027

In occasione di EICMA 2026, ScorpionExo ha presentato diverse novità che vanno ad arricchire la sua gamma 2027 di caschi moto. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire questi nuovi prodotti.

SCORPION BELFAST II

SCORPION BELFAST II

Con il nuovo Belfast II, novità della gamma 2027, il marchio prosegue il percorso iniziato con il Belfast Evo, dando nuova vita a un casco che ha fatto dell'eleganza, della leggerezza e della semplicità le proprie caratteristiche distintive. Un modello che continua a richiamare l'universo delle Café Racer, delle moto classiche e delle special, ma che si adatta perfettamente anche al mondo degli scooter e della mobilità urbana contemporanea.

Prezzo: 189,90 - 199,90 euro.

BELFAST II CARBON

Scorpion BELFAST II CARBON

Il nuovo Belfast II Carbon è un casco jet che interpreta il fascino intramontabile dello stile vintage attraverso materiali sofisticati, soluzioni tecniche moderne e una particolare attenzione ai dettagli. Erede del Belfast Evo Carbon, questa nuova generazione conserva l'identità estetica che ha reso riconoscibile il modello precedente, reinterpretandola con un design ancora più raffinato, una calotta dal profilo più snello e interni riprogettati per offrire un comfort superiore. Le sue linee essenziali richiamano immediatamente l'universo delle café racer, delle special e delle moto custom.

Prezzo: 329,90 - 369,90 euro.

SCORPION EXO-GT JET

SCORPION EXO-GT JET

Con la creazione del casco Exo-GT JET (serie APEX), l'azienda ha ridefinito il concetto di casco jet rendendolo esclusivo e tecnologicamente avanzatissimo. La filosofia che sta alla base della serie APEX, infatti, nasce con un obiettivo chiaro: offrire il meglio in ogni dettaglio, materiali, aerodinamica, sicurezza, peso, ventilazione e comfort, fondendo ingegneria di precisione e stile contemporaneo. L’Exo-GT JET ne è l’espressione principale, un casco moto pensato per chi cerca un prodotto leggero ma in grado di offrire alti standard di sicurezza.

Prezzo: 399,90 - 429,90 euro.

Scorpion EXO-GT SP AIR

Scorpion EXO-GT SP AIR

Exo GT SP AIR è il casco GT TOP di gamma di casa ScorpionExo. L'obiettivo per il 2027 è stato quello di migliorarlo ancora Per farlo, i tecnici sono partiti dalla progettazione di una nuovissima calotta (APEX series denominata Lite Force Carbon Matrix Fiber) realizzata in una nuova combinazione di materiali che unisce carbonio 12K chopped, carbonio unidirezionale, quattro strati di fibre proprietarie e un rivestimento esterno speciale, per un totale di sette strati. L'Exo-GT SP Air è un Gran Turismo, ma si ispira anche alle esigenze della pista offrendo insieme caratteristiche che sono normalmente tipiche di un casco racing con un comfort all'avanguardia per una comodità di alto profilo.

Prezzo: 479,90 - 529,90 euro.

SCORPION EXO-TECH II

SCORPION EXO-TECH II

L’Exo-Tech II rappresenta la nuova generazione dei caschi modulari flip-back di ScorpionEXO. Nato dall'esperienza e dal successo dell'Exo-Tech Evo, ne raccoglie l'eredità introducendo una serie di miglioramenti che riguardano il meccanismo di apertura, l'aerodinamica, la ventilazione e il comfort, senza rinunciare a quel design moderno e distintivo che ha contribuito al successo del modello precedente. Il suo elemento più caratteristico rimane la mentoniera ribaltabile a 180 gradi che permette di trasformare il casco da integrale a Jet con un movimento semplice e intuitivo.

Prezzo di 299,90 - 369,90 euro.

SCORPION EXO-TECH II CARBON

SCORPION EXO-TECH II Carbon

Carattere sportivo, l'eleganza della fibra di carbonio e una versatilità che pochi caschi sanno offrire. Erede dell'apprezzato Exo Tech Evo Carbon, questa nuova generazione introduce importanti affinamenti tecnici che interessano l'aerodinamica, la ventilazione, la silenziosità e il comfort, confermandosi il modello più evoluto della gamma modulare ScorpionEXO. Exo-Tech II Carbon è un apribile Flip-Back con mentoniera ribaltabile a 180 gradi, un sistema che permette di trasformarlo rapidamente da integrale a jet e viceversa.

Prezzo: 459,90 - 499,90 - 529,90 euro.

SCORPION EXO-TECH LITE

SCORPION EXO Tech Lite

Con il nuovo Exo-Tech Lite, ScorpionEXO amplia la propria gamma di caschi modulari flip-back proponendo una versione entry level che conserva molte delle caratteristiche che hanno decretato il successo della famiglia Exo-Tech, ma con un prezzo accessibile a tutti. Sviluppato sulla collaudata piattaforma dell'Exo-Tech Lite, il nuovo Lite mantiene l'aggressivo design full-face, la particolare mentoniera ribaltabile all'indietro di 180 gradi, la visiera solare integrata e un sistema di ventilazione studiato per offrire un elevato comfort di guida. Il tutto racchiuso in una calotta in policarbonato.

Prezzo di 229,90 euro.

SCORPION EXO RACE AIR

SCORPION EXO Race Ar

Exo Race Air è la massima espressione di ricerca e design, un casco concepito per chi vive la passione per la moto a 360 gradi. Exo Race Air è il vertice della produzione Scorpion. Il primo vero racing helmet della linea APEX Series.

Il suo DNA è racing, certificato FIM Racing #2 (oltreché ECE 22.06). Dalla calotta in Lite Force Carbon Matrix Fiber, con filamenti di carbonio 12K, studiata per ottenere una resistenza ottimale a qualsiasi angolazione d’impatto, fino al nuovo spoiler posteriore regolabile a mano, tutto è pensato per garantire stabilità aerodinamica, controllo e silenziosità, qualunque sia la velocità.

Prezzo di 649,90 - 699,90 euro.

SCORPION SMX-10

SCORPION SMX-10

Con il nuovo SMX-10, ScorpionExo rinnova completamente la propria proposta nel segmento dei caschi off-road più accessibili, raccogliendo l'eredità del fortunato VX-16 Evo Air. Il risultato è un casco integralmente riprogettato, caratterizzato da linee ancora più moderne e aggressive, una costruzione alleggerita, un sistema di ventilazione migliorato e soluzioni tecniche pensate per offrire un equilibrio ideale tra prestazioni, comfort, durata e costo.

Prezzo di 119,90 - 149,90 euro.

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