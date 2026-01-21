Scorpion Exo Race Air: ecco il nuovo casco "racing"

Scorpion presenta Exo Race Air, ultimo arrivato nella famiglia e anche massima espressione di ricerca e design. Un casco da corsa nel vero senso della parola, per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e sicurezza: scopriamo Exo Race Air.
Scorpion Exo Race Air: novità
Scorpion Exo Race Air Kobra: vista laterale
Exo Race Air nasce dalle competizioni ed è certificato FIM Racing #2. Tra le peculiarità di Exo Race Air la calotta in Carbon Matrix Fiber e lo spoiler posteriore regolabile per ottimizzare aerodinamica, controllo e silenziosità a seconda dell'utilizzo. La visiera ottica Classe 1 di Exo Race Air promette una visione priva di distorsioni, nitida e profonda anche alle alte velocità, con la curvatura variabile che riduce i riflessi, mentre la lente Pinlock 100% MaxVision 120 XLT assicura una visibilità perfetta a prescindere dalle condizioni ambientali. Nuovo il meccanismo di apertura/chiusura “One Touch Ratchet System”, esclusivo Scorpion Exo, che permette di bloccare o sbloccare la visiera con un solo gesto.
Scorpion Exo Race Air: interni
Il sistema AirFit, vecchia conoscenza di Scorpion, consente di personalizzare la calzata di Exo Race Air gonfiando i guanciali interni, mentre il nuovo Cool Tech Liner Kit (estraibile e lavabile) mantiene l’interno asciutto e ventilato anche durante le sessioni più intense. Completano il quadro di Scorpion Exo Race Air il sistema di chiusura a doppio anello in titanio nero, deflettore nasale e paramento di serie e la compatibilità con Exocom Bluetooth System.
Scorpion Exo Race Air: colori e prezzi
Scorpion Exo Race Air Move on in Matt Black, Red, Yellow
Exo Race Air è disponibile in 8 diverse colorazioni, con taglie dalla XS alla XXL e 5 anni di garanzia. I prezzi vanno dai 649,90 euro delle versioni Solid ai 699,90 euro delle versioni con grafiche. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Scorpion Exo, cliccando qui.
Caratteristiche tecniche
- Calotta Apex Series in Carbon Matrix Fiber
- Tecnologia Vortex Engineering: le nuove forme della visiera, il profilo del casco e lo spoiler posteriore regolabile garantiscono stabilità e perfetta penetrazione aerodinamica alle alte velocità
- Sistema AirFit per calzata personalizzata grazie a una pompa interna che regola i cuscini
- Interni Cool Tech traspiranti, removibili e lavabili
- Visiera ottica Classe 1 con lente Pinlock MaxVision 120 XLT inclusa
- Meccanismo visiera One Touch Ratchet System (esclusiva Scorpion EXO)
- Sistema di chiusura Double-D in titanio nero (Apex Exclusive)
- Deflettore nasale e paramento inferiore inclusi
- Compatibilità Exocom Bluetooth System
- Omologazioni ECE 22.06 e FIM Racing #2
- Garanzia: 5 anni
- Taglie e Calotte: 3 calotte per taglie che vanno dalla XS alla XXL