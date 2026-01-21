Scorpion Exo Race Air: ecco il nuovo casco "racing"

Exo Race Air è la punta di diamante di Scorpion: dalla calotta in Carbon Matrix allo spoiler regolabile, è omologato FIM

Scorpion presenta Exo Race Air, ultimo arrivato nella famiglia e anche massima espressione di ricerca e design. Un casco da corsa nel vero senso della parola, per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e sicurezza: scopriamo Exo Race Air.

Scorpion Exo Race Air: novità

Scorpion Exo Race Air Kobra: vista laterale

Exo Race Air nasce dalle competizioni ed è certificato FIM Racing #2. Tra le peculiarità di Exo Race Air la calotta in Carbon Matrix Fiber e lo spoiler posteriore regolabile per ottimizzare aerodinamica, controllo e silenziosità a seconda dell'utilizzo. La visiera ottica Classe 1 di Exo Race Air promette una visione priva di distorsioni, nitida e profonda anche alle alte velocità, con la curvatura variabile che riduce i riflessi, mentre la lente Pinlock 100% MaxVision 120 XLT assicura una visibilità perfetta a prescindere dalle condizioni ambientali. Nuovo il meccanismo di apertura/chiusura “One Touch Ratchet System”, esclusivo Scorpion Exo, che permette di bloccare o sbloccare la visiera con un solo gesto.

Scorpion Exo Race Air: interni

Il sistema AirFit, vecchia conoscenza di Scorpion, consente di personalizzare la calzata di Exo Race Air gonfiando i guanciali interni, mentre il nuovo Cool Tech Liner Kit (estraibile e lavabile) mantiene l’interno asciutto e ventilato anche durante le sessioni più intense. Completano il quadro di Scorpion Exo Race Air il sistema di chiusura a doppio anello in titanio nero, deflettore nasale e paramento di serie e la compatibilità con Exocom Bluetooth System.

Scorpion Exo Race Air: colori e prezzi

Scorpion Exo Race Air Move on in Matt Black, Red, Yellow

Exo Race Air è disponibile in 8 diverse colorazioni, con taglie dalla XS alla XXL e 5 anni di garanzia. I prezzi vanno dai 649,90 euro delle versioni Solid ai 699,90 euro delle versioni con grafiche. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Scorpion Exo, cliccando qui.

Caratteristiche tecniche

Calotta Apex Series in Carbon Matrix Fiber

Tecnologia Vortex Engineering: le nuove forme della visiera, il profilo del casco e lo spoiler posteriore regolabile garantiscono stabilità e perfetta penetrazione aerodinamica alle alte velocità

Sistema AirFit per calzata personalizzata grazie a una pompa interna che regola i cuscini

Interni Cool Tech traspiranti, removibili e lavabili

Visiera ottica Classe 1 con lente Pinlock MaxVision 120 XLT inclusa

Meccanismo visiera One Touch Ratchet System (esclusiva Scorpion EXO)

Sistema di chiusura Double-D in titanio nero (Apex Exclusive)

Deflettore nasale e paramento inferiore inclusi

Compatibilità Exocom Bluetooth System

Omologazioni ECE 22.06 e FIM Racing #2

Garanzia: 5 anni

Taglie e Calotte: 3 calotte per taglie che vanno dalla XS alla XXL

Pubblicato da Michele Perrino, 21/01/2026